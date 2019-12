La gota que colmó el vaso de Brendan Rodgers

Cual noria de feria, el trayecto de Brendan Rodgers en el Liverpool ha estado cargada de altibajos. Desde el cielo de Anfield hasta el infierno de la destitución. 165 partidos dirigiendo a uno de los clásicos del fútbol británico. Sin embargo, y sobre todo para el lector español, no se sabe con exactitud cuáles fueron los motivos que desencadenaron la decisión de la cúpula del equipo de Anfield. Resultados, sensaciones....el debate se ha abierto y la prensa inglesa no para de sacar teorías sobre lo que realmente pasó.

Está claro que la gota que colmó el vaso fue el rácano derby de Liverpool. En el Goodison Park, se pedía que el Liverpool ganara y convenciera ante su eterno rival, el Everton de Roberto Martínez. Sin embargo, el partido no estuvo a la altura de las circunstancias. Un insípido empate (1-1) en el que los goles de Ings y Lukaku pusieron algo de emoción a un partido con más tensión que ocasiones. Fue allí cuando Tom Werner y compañía acabaron por perder la paciencia. El Liverpool caía hasta la decimosegunda posición de la tabla con doce puntos, a cuatro de los puestos Champions y dejando bastante que desear. Sin embargo, este espeso partido es uno de los muchos motivos que justifican la destitución de Rodger.

Sus éxitos en Swansea le valieron para estar en Anfield todos estos años

Hay que decir que cuando el entrenador norirlandés cogió el timón del conjunto red, venía de realizar unas espléndidas temporadas en tierras galesas. Dirigiendo el Swansea, Rodgers hizo de los cisnes una auténtica revelación en la Premier League. Hizo del 4-3-3 de cotención una verdadera religión. El sistema era inamomible, y los buenos resultados también. No sólo se logró el ascenso de la Champioship a la Premier League, sino que colocó al equipo en mitad de tabla. Un auténtico hito en la historia del fútbol inglés.

Fue por ello que se le exigió bastante al aterrizar en Anfield. Se pedía que el equipo red deslumbrara como en antaño. Que recordara a la época dorada de Rafa Benítez. Eso sí, no sólo en cuanto a los resultados. El equipo debía vencer y convencer. Mostrar un nivel de juego a la altura de club y sobreponerse con autoridad ante sus rivales directos. Desde luego, jugadores había para conseguirlo.

Cabe destacar que la primera temporada de Rodgers empezó justo como terminó esta campaña. No conseguía dar con la tónica en los entrenamientos y se demostraba en los partidos. De hecho, no consiguió su primera victoria liguera hasta la jornada seis ante el Norwich (2-5). Antes, había perdido ante Arsenal, Manchester United West Brom y había empatado frente al City y Sunderland. Un auténtico infierno de inicio. Sin embargo, Rodgers empezó poco a poco a coger rodaje y de forma bastante lenta, el equipo iba convenciendo. Hizo de Luis Suárez su jugador insignia y a partir de ahí las victorias se fueron sucediendo.

Con Luis Suárez como baluarte, Rodgers empezaba a coger velocidad de crucero

A diferencia de su etapa en el Swansea, Rodgers siempre estuvo abierto en cambios en su formación. En su primera temporada, combinó con bastante asiduidad el 4-3-3 de contención con un 4-3-3 mucho más ofensivo. El juego mejoró según avanzaban las semanas, aunque siempre después de compromisos internacionales, la fatiga de los pesos pesados era evidente. En sus primeros meses, a Rodgers se le echaba en cara el poco rigor a la hora de las rotaciones. El cansancio acumulado en la segunda vuelta hizo que el equipono sólo se quedara sin luchar por los puestos europeos, sino que quedara por debajo de su máximo rival. El Everton acabó el campeonato en sexto lugar con 63 puntos, dos más que los reds.

Su segundo año en los banquillos de Anfield Road fueron los de la más absoluta consolidación. Los buenos fichajes de la directiva, unidos con la consolidación de los pesos pesados, hicieron del Liverpool uno de los equipos más sólidos y compactos de la Premier. Los reds podían competir otra vez con los más grandes de tú a tú, y gracias a los goles de una delantera de lujo, se llegó a soñar incluso con el título.

Y es que el tridente ofensivo del conjunto de Merseyside realmente asustaba. Rodgers había acabado con sus sistema de dos extremos y un punta por un mediapunta como Raheem Sterling y dos delanteros natos de la talla de Luis Suárez y Daniel Sturridge. Los puntos iban en aumento, los duelos directos se los llevaban los reds y hasta las últimas jornadas no se pudo conocer el campeón de la Premier League. El título estaba ahí, a su alcance. Tan sólo tenía Rodgers que tener cabeza y serí suyo. Sin embargo, sólo una victoria en las tres últimas jornadas decantaron la balanza a favor del Manchester City. Una dolorosa derrota ante el Chelsea en Anfield (0-2) y un agónico empate en el Selhurst Park ante el Crystal Palace (3-3) desvanecieron todas sus esperanzas.

Los reds se quedaron a jornaas de conseguir el título

Segunda prueba de su carrera en Anfield y segundo error. Una Premier que era suya y que en 180 minutos se escapó. Ya en verano ocurrió lo que ya era un secreto a voces. Luis Suárez abandonaba Anfield para poner rumbo al Camp Nou. Y, naturalmente, hacía falta un nueve con experiencia y buena proyección de futuro. Y con el visto bueno de Rodgers, regresaría a Inglaterra Mario Balotelli. Un interesante proyecto que tenía como objetivo llegar lo más lejos posible en Champions.

El reto, desde luego, era doble. Había no sólo que suplir la marcha de Suárez, sino que también era obligado recuperar la mejor versión del delantero italiano. Y, para desconcierto de los aficionados reds, no se cumplió ni lo uno de lo otro. Tan sólo cuatro goles anotó Súper Mario en su temporada en Anfield. Tuvo que ser Daniel Sturridge el que asumiera los galones y el que, con sus goles, dio alas por momentos a los suyos. Junto a él, el brasileño Coutinho y Raheem Sterling se echaron el equipo a la espalda y por momentos hicieron soñar a los suyos.

El Liverpool fracasó estrepitosamente en la pasada campaña

Nada más lejos de la realidad. A la hora de la verdad, el Liverpool de la pasada campaña no dio la cara y cayó estrepitosamente en todos sus compromisos más serios. Sobre todo fue en Europa donde el equipo demostró que no era el de años anteriores. Encuadrados en el Grupo B junto al Real Madrid, los reds ni siquiera llegaron a clasificarse para los octavos de la Champions League, siendo el Basilea suizo su verdugo. Ya en las rondas finales de la Europa League al acabar terceros de su grupo, cayeron a las primeras de cambio en dieciseisavos de final. Derrota en la tanda de penaltis ante el Besiktas turco. Un auténtico mazazo del que no se respusieron y que hizo que no lucharan otra vez por el título liguero. Rodgers se tuvo que conformar con una sexta plaza en la Premier y con gran parte de la directiva muy decepcionada.

Eso sí, tuvo la confianza plena de plantilla. Desde los canteranos hasta el mismo Steven Gerrard reconocían su trabajo y muchos eran los gestos de agradecimiento hacia él. Con la marcha del legendario Gerrard y con el decepcionante adiós de Balotelli, era necesario este pasado verano una renovación total. Ese cambio de cara vino dado por la gran cantidad de millones que ingresó por la venta de Sterling al Manchester City. 60 kilos fueron necesarios para que la joven perla pusiera rumbo al Etihad.

Tres caras nuevas para hacer soñar a sus aficionados. Primero Benteke, después Roberto Firmino y por último James Milner. Tres jugadores que pueden ser esenciales esta temporada. Una temporada en la que Rodgers no estará. 12 puntos de 24 posibles en las ocho primeras jornadas. Tres victorias, tres empates y dos derrotas que hacen que su brecha con la parte alta no pare de ampliarse.

Ha sido una decisión muy difícil, aunque creemos que es la mejor opción para tener éxito en el terreno de juego. La ambición y el espíritu ganador son las señas de indentidad del Liverpool y creemos que este cambio nos da la mejor oportunidad para lograrlo.

Con varios párrafos como éste, el Liverpool comunicaba su destitución tras el empate ante el Everton. Sin ambición ni espíritu ganador. Con un fracaso muy importante en Europa y volviendo a perder terreno en las competiciones locales. Con poco rigor a la hora de las rotaciones y con una afición dividida que pedía su marcha y a la vez su renovación. Una nube de calamidades que han provocado su marcha.

Y así, con este comunicado, el bueno de Brendan se despedía de la que ha sido su casa durante estas tres temporadas. El tiempo dirá si el fútbol le da otra oportunidad en un equipo de prestigio. De momento, sus palabras son de agradecimiento a los reds.

Estoy, por supuesto, terriblemente decepcionado por dejar el Liverpool. Eso sí, ha sido un honor y un privilegio para manejar uno de los grandes clubes del juego durante los últimos tres años.

He trabajado todos los días para representar al club con lo mejor de mis capacidades, para desarrollar tanto jugadores en lo individual como un equipo completo del que los magníficos aficionados del club puedan estar orgullosos. Ha habido momentos muy memorables durante mi tiempo en el Liverpool y me gustaría dar las gracias a todos los jugadores por su incansable trabajo y compromiso. La actual plantilla es de transición, pero tienen un gran talento y están mostrando un fuerte sentimiento de unión. Espero verles continuar creciendo y desarrollándose en las próximas semanas y les deseo, tanto a ellos como a mi sucesor, la mejor de las suertes para esta temporada.

El Liverpool tiene un magnífico patrimonio de fútbol y no tengo nada más que mostrar mi respeto y admiración por la historia, la tradición y los valores que hacen que de la ciudad y del club algo excepcional Además de a mis jugadores, me gustaría dar las gracias a todas las personas relacionadas con el club; Fenway Sports Group, los directores de Liverpool, en particular, Ian Ayre; mi cuerpo técnico, el personal de todo el club, los voluntarios, el personal de la Academia y sus jóvenes jugadores y por supuesto, los aficionados del Liverpool. Me he sorprendido por su apoyo inquebrantable, la pasión y la dedicación que han tenido durante todo este tiempo.

Por último, me gustaría dar una mención especial a John W. Henry, Tom Werner y Mike Gordon. Me dieron esta gran oportunidad y a pesar de que ya no estaremos trabajando juntos estoy seguro de nuestra relación y la amistad continuarán en el futuro.