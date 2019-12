Un Chelsea irreconocible

El Chelsea es el actual campeón de la Premier League, un hecho del que dudaría cualquiera que hubiera visto al equipo londinense en lo que llevamos de temporada. El arranque desastroso de los de Mourinho se acentuó aún más tras la derrota frente al Southampton. Muchos son los problemas a los que debe enfrentarse el técnico portugués, que también tiene parte de culpa en el nefasto inicio de temporada de su equipo.

Un inicio para olvidar

Favoritos a ganar la Premier League tras su triunfo el año pasado, la realidad para Mourinho es que su equipo se encuentra decimosexto en la clasificación, a solo cuatro puntos de los puestos de descenso. En solo ocho jornadas el Chelsea ya ha sufrido cuatro derrotas (Southampton, Crystal Palace, Manchester City y Everton), una más de las cosechadas en los 38 partidos de la temporada pasada. Los blues han sufrido además dos empates, por lo que casillero de victorias se queda en las conseguidas frente a Arsenal y West Bromwich Albion.

Sin duda el gran problema del Chelsea parece defensivo, así lo indican las cifras. Mientras el año pasado apenas encajó 32 goles en 38 partidos, en las ocho jornadas que llevamos de esta temporada ya son 17 los goles concedidos. Es muy significativo el bajón del equipo en su feudo respecto a la temporada pasada. En la 2014/2015 el Chelsea no perdió ningún partido en Stamford Bridge y encajó tan solo nueve goles; en la 2015/2016 ya son dos las derrotas sufridas en casa y siete los goles encajados.

Mourinho pasa por su peor momento

Lo dijo Mourinho antes de enfrentarse al Southamptom: “Lo defino como el peor periodo de mi carrera, con los peores resultados de mi carrera”. Los resultados de Mourinho en lo que llevamos de competición son nefastos y el portugués es consciente de ello. No solo en la Premier League el Chelsea no termina de arrancar, sino que en Champions también sufrió una dura derrota frente al Oporto, que pudo ser más abultada.

Pero Mourinho tiene parte de culpa en todo esto. Al margen de que a nivel físico el equipo deja que desear (las segundas partes lo dejan patente) y sus problemas con el equipo médico del club, algunas decisiones del portugués son bastante cuestionables. Entre ellas está el esquema elegido para jugar. El 4-2-3-1 ya dejó dudas en varias fases del juego la temporada pasada, pero el gran nivel defensivo del equipo consiguió superarlas. Sin embargo este año ese nivel ha decaído de forma estrepitosa y se observan más las carencias del equipo.

Por otro lado se encuentra el estado de forma de algunos jugadores. Ivanovic, Terry o Matic han ofrecido un nivel pésimo en lo que llevamos de temporada, y sin embargo han sido titulares en la mayoría de los partidos, en parte porque el equipo tampoco tiene un fondo de armario suficiente. Resulta curioso que un equipo como el Chelsea, que cede a decenas de jugadores a diferentes equipos del mundo, no tenga un banquillo potente. En defensa los recambios dejan mucho que desear. Zouma ha entrado bastante en el equipo, pero no termina de explotar, y el fichaje Djilobodji deja algunas dudas, sobre todo cuando la primera opción era Stones. En el resto de líneas también es evidente la falta de banquillo que sufre el equipo de Mourinho. Es por eso que no descarta una pequeña revolución en el mercado invernal, y nombres como el de Yarmolenko ya han salido a la palestra.

Por último, es realmente impactante ver los jugadores que ha dejado escapar el Chelsea en los últimos años. Futbolistas de la talla de Cuadrado, De Bruyne, Schürrle, Salah, Filipe Luis o Lukaku han pasado por Stamford Bridge sin pena ni gloria. Mourinho, experto en explotar y mejorar a jugadores, no ha sabido valorar ni moldear el potencial de algunos talentos que, anterior o posteriormente a su etapa blue, han rendido muy por encima que en el equipo londinense. Además, algunos de esos jugadores nombrados son reúnen las cualidades para mejorar algunos aspectos en los que el Chelsea está fallando esta temporada.

Concesiones defensivas

El gran problema del Chelsea está siendo lo que hasta hace tan solo unos meses era su gran virtud: el nivel defensivo. El equipo tan sólido y rocoso que se observó durante el año pasado ha desaparecido para dejar su lugar a un equipo endeble, que sufre en cada ataque rival y que muestra sus carencias jornada tras jornada.

Delanteros tan diferentes entre ellos como Agüero, Gomis o Ayoze han hecho estragos en la zaga del Chelsea en sus enfrentamientos. Los errores defensivos son tan infantiles en algunas ocasiones que resulta increíble que los haga el campeón de la Premier League. Uno de los principales déficits de la zaga se encuentra a su espalda. Los defensores blues sufren cuando tienen que correr hacia atrás, y los rivales han sabido explotar esa debilidad a lo largo de los partidos. El equipo de Mourinho tira mal el fuera de juego en muchas ocasiones, y no es extraño ver algunos jugadores que se quedan colgados y facilitan los desmarques de ruptura de los delanteros rivales.

Pero el vigente campeón de la Premier no sufre solo con metros por detrás. El año pasado, una de las grandes virtudes del Chelsea era su capacidad para defender en el área y sus proximidades. Esa zona donde tan bien se desenvolvían Terry, Cahill o Ivanovic es ahora un caos. Se ha perdido intensidad defensiva y la colocación de los jugadores deja mucho que desear. Las combinaciones en las proximidades del área del Chelsea se producen con demasiada facilidad, y si el equipo rival tiene la suficiente capacidad técnica es fácil que se filtren pases o se realicen paredes.

El otro punto débil del equipo en la defensa dentro del área llega a la hora de defender las segundas jugadas. Los mediocentros repliegan, pero se pegan demasiado a los defensas y los mediapuntas no ocupan su espacio, dejando libertad a los jugadores rivales que entran desde la segunda línea para rematar cualquier balón rechazado.

Los mediocentros no encuentran su lugar

Cesc Fábregas y Nemanja Matic han sido la pareja más utilizada por Mourinho para su doble pivote. El rendimiento de ambos ha bajado enteros respecto a la temporada pasada, y los intentos del portugués con Ramires y Obi Mikel no han dado resultado. El nigeriano ha demostrado no tener el nivel suficiente para el Chelsea, y menos en una posición de tanta responsabilidad, mientras que Ramires ha ido alternando el centro del campo con el extremo diestro con actuaciones más bien discretas.

Tanto Cesc como Matic no encuentran su lugar en el equipo. Ambos han sido señalados incluso por el propio Mourinho. A la hora de presionar arriba, el Chelsea se posiciona con un 4-4-2 en el que el mediapunta central acompaña al delantero para presionar a los centrales mientras las otras dos líneas de cuatro se mantienen compactas. Esta distancia entre la segunda línea de cuatro y la de delanteros ofrece una oportunidad para los equipos rivales de salir con el balón jugado, simplemente posicionando a un pivote en esa zona o mediante desmarques de apoyo.

El rendimiento de Cesc está en entredicho porque ha perdido mucha participación en el juego, sobre todo en las zonas más decisivas. No obstante, su participación es esencial para hacer llegar el balón a los mediapuntas rápidamente y su ausencia se nota en esa faceta. Además, el español está realizando una faceta defensiva que, a priori, no debería ser obligación suya. Cesc participa menos arriba porque muchas veces actúa como ancla, protegiendo la zona del centro del campo ante las subidas de Matic. El serbio pierde la posición con facilidad y un posible robo deja a Fábregas como único hombre en el centro del campo. Un jugador cuya mejor virtud no es la defensa y que se encuentra como guardián de la defensa ante las ofensivas rivales.

Dificultades en ataque posicional

A la hora de atacar el Chelsea se ha mostrado mejor en transiciones rápidas que en ataques posicionales. La reducción de la participación de Fábregas y el bajo rendimiento de Hazard o Diego Costa complican las llegadas a zona de remate. Uno de los principales problemas es la falta de movilidad en las últimas zonas. Oscar se ha recuperado de su lesión hace poco y todavía le falta ritmo de competición. Hazard ha perdido electricidad y, sobre todo, es menos decisivo en los metros finales. Todo esto ha hecho crecer la responsabilidad de Willian en esa zona de mediapuntas, siendo el jugador que combina con más sentido en esa zona.

En este sentido ha sido positiva la llegada de Pedro. El extremo español ofrece verticalidad y una opción diferente para romper al espacio, y no duda a la hora de echarse el equipo a la espalda. El exculé se mueve por toda la zona de ataque e incluso baja a recibir el balón para ayudar al equipo a ganar verticalidad. No sería descabellado ver a Pedro actuar de delantero, sobre todo viendo el estado de forma de Diego Costa o Falcao. Esto permitiría que Pedro, Oscar, Willian y Hazard jugaran juntos, aunque para Mourinho todavía no parece una opción viable.

Nombres clave

Asmir Begovic: La lesión de Courtois hacía prever que la debilidad del equipo iba a aumentar. Sin embargo, el rendimiento de Begovic como titular ha sido la gran noticia positiva para el Chelsea. El bosnio ha realizado paradas de mérito en cada partido disputado, salvando a su equipo en más de una ocasión y mostrando que, en la portería, el Chelsea no tiene que envidiar a ningún equipo del mundo, con una pareja de porteros más que notable.

John Terry: Uno de los mejores centrales en su momento parece llegar a su ocaso. No es una situación fácil para nadie. El inglés es un icono para la afición y dejarlo en el banquillo provoca controversia. Su mal momento se ha traducido en errores individuales de bulto, y el inglés está alternando suplencia y titularidad, sin dejar buenas sensaciones, como el resto de la zaga blue.

Branislav Ivanovic: Probablemente sea uno de los jugadores que peor rendimiento está ofreciendo y sin embargo para Mourinho es titular indiscutible. Ivanovic era uno de los laterales derechos más seguros del mundo, pero en esta temporada ya ha fallado en una gran cantidad de registros defensivos. Marcas al segundo palo, uno contra uno, marcaje en córners o entradas a destiempo. Ahora se ha lesionado y parece que Mourinho tendrá que darle la oportunidad a Baba Rahman en el lateral izquierdo para que Azpilicueta pase al derecho.

Nemanja Matic: El serbio apenas estuvo 28 minutos sobre el césped en el último partido frente al Southampton, tras salir desde el banquillo al descanso y volver a ser sustituido en el 73’, cuando el Chelsea ya caía por tres goles a uno. Matic es un mediocentro con buenos conceptos defensivos en cuanto a entradas, juego aéreo y abarcar campo se refiere, pero sufre mucho en algunos conceptos tácticos como la colocación, provocando desajustes que sus compañeros no pueden tapar.

Eden Hazard: Ha pasado de ser el futbolista más determinante del equipo a desaparecer en muchos partidos. Hazard se mueve, consigue recibir y combina con sus compañeros (sobre todo con Willian) pero a partir de ahí le cuesta tener continuidad en las jugadas. Su electricidad y regate parecen algo apagados y no llega al área con asiduidad.

Diego Costa: Un gol en seis partidos y más protagonista por sus batallas con los rivales y posteriores sanciones que por su rendimiento deportivo. A Diego Costa le está costando mucho encontrar el gol esta temporada. Ha pasado algunos partidos desaparecido y no es capaz de encontrar la oportunidad de remate con facilidad.

Fuente de las imágenes de los encuentros: SkySports, BEIN Sports y Premier League.