Klopp: "Lo atrevido es cometer errores, por eso amamos el fútbol"

El nuevo entrenador del Liverpool no defraudó a los aficionados del mundo del fútbol que esperaban con ansia sus primeras palabras previas a un partido de Premier League. Con un gesto relajado, impropio de un primerizo, lanzó mensajes a sus seguidores más allá de lo que pueda deparar el encuentro ante el Tottenham. El alemán realizó una declaración de intenciones sobre lo que será su estilo y demostró que seguirá con su juego intenso, de mucha presión e intensidad sobre sus rivales y siempre intentando imponer su forma de ver el fútbol. Jurgen Klopp en estado puro.

La prioridad es ser compactos

Uno de los términos más escuchados en la rueda de prensa fue sin duda algo que parece una obsesión de Klopp: 'compactos'. Jugar como un equipo, estar unidos y muy cerca tácticamente: "Estando los unos cerca de los otros nos aseguramos tener siempre una opción de pase clara, si conseguimos jugar de una manera compacta, no tendremos razón para intentar siempre un pase arriesgado".

"Tenemos que jugar con el corazón, hay que aceptar los errores que nos hacen mejores" El entrenador alemán espera conseguir en Anfield Road algunos automatismos como los que consiguió que se viese al mejor Borussia Dortmund de los últimos tiempos, y desea que sus jugadores lo den todo en el campo como él lo hace en la banda y en el vestuario: "Tenemos que jugar con el corazón, correr, luchar, pelear cada balón y esperar tu momento, y ahí...¡BANG! coges lo que es tuyo", declaró Klopp. Además se mostró siempre abierto a sus jugadores y comprensivo, especialmente en sus comienzos: "Todos podemos cometer errores, los fallos nos hacen mejorar, hay que aceptarlo, errar no es lo más grave del mundo, estos jugadores son de los mejores del planeta y están aquí para intentar hacer el mejor fútbol posible, pero somos humanos y no importa el número de fallos que cometamos". Y cerró con una frase que, por desgracia, pocas veces escuchamos de boca de un entrenador del más alto nivel: "Necesito ver en los ojos que mis jugadores se están divirtiendo".

El Tottenham es un equipo bien engrasado

Sobre su rival del sábado se mostró cauto a la vez que ansioso, con ganas de que llegue el momento de su debut, pero sabedor de que se enfrenta a un muy buen equipo de fútbol: "el Tottenham lleva un tiempo jugando juntos, se les ve muy bien juntos y aunque pueda haber lesiones y demás, lo importante es que son muy buen equipo, intentaremos disfrutar el partido y tendremos que jugar muy bien para sacar algo". Además restó importancia al análisis táctico del rival, asegurando que al fin y al cabo, lo vital es analizarse a uno mismo para conseguir la mejor versión de tu propio equipo.

Al respecto de la preparación para este choque, Klopp aseveró estar satisfecho a pesar de los pocos entrenamientos con sus chicos: "los chicos están abiertos a escuchar, tienen muchas ganas y llevamos tres sesiones fantásticas, ahora mismo no tenemos mucho tiempo de cambiar demasiadas cosas, así que tendremos que limitarnos a entrenar lo mejor posible y no prestar demasiada atención a las expectativas creadas".

Klopp esperará a Joe Gomez

El primer palo que se ha llevado Klopp como entrenador del Liverpool ha sido sin duda las lesiones, primero la de Joe Gomez y después la de Danny Ings. En el momento de la rueda de prensa aún no se conocía la duración de la lesión del ex jugador del Burnley, pero sí tuvo palabras de afecto hacia el defensor: "es duro ver a un chico caer así, no le conozco mucho aún pero es un chaval magnífico, aunque soy bueno esperando a jugadores, tendremos paciencia y haremos lo posible por tenerlo de vuelta con nosotros lo antes posible".

La pasión levantada y las expectaciones creadas

El alemán no ignora el halo que rodea a su persona, y explota con gracia su especial figura y personalidad, y no se muerde la lengua a la hora de hablar al respecto, aunque con cautela y conocedor de que Inglaterra es un mundo completamente distinto al hasta ahora conocido por él: "Cada vez que salgo a cenar me encuentro mucha gente que quiere hacerse fotos conmigo, y eso acaba luego en las redes sociales y parece que estoy todo el día en los bares, cuando no soy ese tipo de persona en absoluto; con los paparazzi la situación es distinta, porque a nadie le gusta ser perseguido en todo momento, ¿a quién le gustaría eso?".