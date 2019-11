Bojan marca el camino

Sólo hubo cuatro tiros a puerta entre ambos equipos –dos por bando– durante los 90 minutos de partido en el Liberty Stadium. En partidos así, la efectividad es clave. En encuentros como el de la noche del lunes, tener a un jugador del nivel de Bojan Krkic, capaz de cambiar el signo del choque con un destello de su genialidad, puede suponer la diferencia entre empatar o vencer.

Y eso fue lo que ocurrió en el duelo que cerraba la novena jornada de la Premier League entre el Swansea City y el Stoke City, donde el ilerdense se echó a los potters a la espalda para conseguir la segunda victoria consecutiva a domicilio en Premier League, algo que no sucedía desde diciembre de 2011.

Bojan hurga en la herida del cisne

Se presentaban Swansea City y Stoke City al partido del lunes con dinámicas bien diferentes. Los visitantes, tras un inicio de temporada horrible, llegaban tras dos triunfos seguidos –frente a Bournemouth y Aston Villa–, repletos de confianza. En cambio, los locales saltaban al césped con la presión de llevar cuatro encuentros sin conocer la victoria y con la de saber que su último partido ganado fue allá por el mes de agosto, cuando se impusieron por 2-1 al Manchester United.

Seguramente, las ausencias en el once titular del surcoreano Ki y del islandés Sigurdsson no ayudaban a paliar el nerviosismo entre los fieles que acudieron al Liberty Stadium. Sus sustitutos, Cork y Barrow, por si fuera poco, harían un partido más que discreto y acabarían siendo reemplazados por el asiático y el ex del Tottenham Hotspur.

En ese contexto, sucedió lo que más puede dañar a un conjunto que llega con dudas. Bojan arrancó con decisión, dejando rivales atrás hasta introducirse en el área y, astutamente, provocar el penalti de un Ashley Williams que atropelló al ex de la Roma. El español no iba a perdonar y, de manera sublime, engañando al portero y colocando el cuero con el interior de su bota derecha cerca de la escuadra del marco defendido por Fabianski, abría el marcador para el conjunto dirigido por Mark Hughes. Tan sólo era el minuto cuatro y los de Garry Monk ya tenían que ponerse a remar.

Espoleado por el tanto, el conjunto visitante trató de aumentar la brecha, si bien no estuvo acertado en los metros finales y, tras el primer cuarto de hora del choque, desconectó peligrosamente del mismo.

Tímida reacción local

Quizá más por demérito potter que por mérito swan, los locales se adueñaron de un encuentro que poco a poco se iba inclinando hacia la portería defendida por Jack Butland. Shelvey, bastante activo, lo probaba sin fortuna desde fuera del área a la vez que Gomis trataba de sorprender al internacional inglés con un tímido cabezazo que no cogió portería.

Entre titubeantes acercamientos, los cisnes a punto estuvieron de recibir un regalo en forma de pérdida del arquero potter. Y es que Butland, uno de los mejores jugadores de este Stoke City en lo que va de campaña, erró incomprensiblemente en la salida de balón y a punto estuvo de regalárselo a André Ayew. Por suerte para el cuadro stokie, el flamante portero de los pross reaccionó a tiempo y, jugándoselo todo, se lanzó al suelo para anticiparse al ghanés y despejar el peligro que él mismo había ocasionado.

El sobresalto acabó por anestesiar el encuentro en una primera mitad en la que sólo Glen Johnson, en una jugada aislada tras una gran combinación con Xherdan Shaqiri, pudo hacer que se moviera el marcador. El ex del Liverpool, que se plantó casi sólo en el área ante Fabianski, disparó con más ganas que técnica y su chut, y por tanto el 0-2, se perdieron por línea de fondo.

Sigurdsson y Ki dan esperanzas a Monk

La segunda mitad se desarrolló de manera similar a la primera. Control repartido del juego, con el Swansea City, más necesitado, apretando un poco más y con el Stoke City esperando para matar en una contra, pero sin prisas.

Diez minutos después del paso por los vestuarios, Arnautovic encontró las redes de la portería de los swans, si bien no pudo celebrar el tanto puesto que había sido anulado, correctamente, por fuera de juego. El austríaco se desesperó pidiendo recibir el pase con anterioridad, pero Erik Pieters tardó demasiado y el fuera de lugar se hizo inevitable.

Apenas sin tiempo para digerir la oportunidad perdida, el conjunto visitante a punto estuvo de llevarse otro disgusto. Y es que Jonjo Shelvy, de los más participativos en el Swansea City, batió con un derechazo cruzado a Jack Butland, si bien en vez de besar las mallas, el esférico se estrelló en el poste y salió despedido lejos de la línea de gol. Garry Monk, desde el banquillo, no se lo podía creer y decidió mover ficha con un doble cambio: Gylfi Sigurdsson y Ki Sung-Yong entrarían por unos erráticos Modou Barrow y Jack Cork.

La entrada de ambos le cambió la cara a unos swans que, eso sí, si llegaron con vida a los últimos minutos sólo fue porque Marko Arnautovic fue incapaz de anotar ante Fabianski después de que Xherdan Shaqiri –en una de sus pocas aportaciones valiosas de la noche– le dejara en una gran posición delante del cancerbero polaco. Un minuto después, quien perdonaría sería el islandés Sigurdsson, cuyo misil se marchó a escasos centímetros del marco defendido por Jack Butland.

Los últimos instantes del choque fueron un quiero y no puedo por parte de ambos. Los locales, querían llevar la iniciativa y ser incisivos y no pudieron, mientras que los visitantes ansiaban agarrar una contra a ser posible o, si no, dormir el choque con la posesión del esférico, algo que tampoco lograron realizar. Así se llegó al final del choque y los tres puntos volaron hacia el condado de Staffordshire, donde desde que Bojan ha vuelto a los mandos del equipo, el fútbol se vive de otra manera.

MVP: Bojan Krkic

El ex del Barcelona fue el factor decisivo del encuentro entre Swansea City y Stoke City. Con su arrancada en el minuto tres, donde forzó un penalti que él mismo transformó, cambió el signo de un encuentro que tenía todas las de acabar en tablas visto lo visto. Además, siempre se ofreció desde la posición de mediapunta, dejándose caer a las bandas si lo consideraba necesario para apoyar a sus compañeros. La personalidad y clarividencia del catalán se hicieron notar cada vez que entraba en contacto con el esférico.

No, el partido de la noche del lunes no pasará a la historia. No, tampoco fue la mejor actuación en la carrera de Bojan Krkic. Pero, una vez más, la magia del ilerdense volvió a ser decisiva para un Stoke City cuya sonrisa deslumbra cuando el '27' marca el camino.