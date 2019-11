Pellegrini: "Estoy satisfecho con el punto, pero no me gustó cómo jugamos"

El entrenador del Manchester City, Manuel Pellegrini, se mostró "satisfecho" por el punto logrado frente al Manchester United (0-0), en el partido correspondiente a la décima jornada de la Premier League, pero dejó claro que deben mejorar el estilo de juego puesto que perdieron el control en los segundos cuarenta y cinco minutos.

“Estoy satisfecho con el punto, pero no me gustó cómo jugamos. Es fácil jugar así. Fue importante conseguir aquí (Old Trafford) este punto, pero ésta no es la forma como nuestro equipo debe jugar”, explicó el chileno después del encuentro.

"Siempre es difícil este estadio para cualquier equipo"

Asimismo, subrayó que durante el primer tiempo estuvieron "mejor" pero no supieron mantener el nivel en el segundo. "Perdimos el balón y no fuimos capaces de dar buenos pases. Es importante mantener la concentración y lograr que el rival no te cree ocasiones. En ese aspecto trabajamos bien. Ellos tuvieron el esférico, pero sin grandes oportunidades”, comentó.

"No me gustó no tener posesión de balón como en el primer tiempo, perdimos la pelota en la segunda mitad. Pero repito, era frente a un rival difícil y fuera de casa. Si no ganábamos era importante no perder”, aseguró.

Por último, Pellegrini insistió que puntuar a domicilio es complicado y más en Old Trafford dada la complejidad de un rival que siempre exige lo máximo. “No fue un día malo, siempre es difícil este estadio para cualquier equipo. No estaría feliz si este resultado hubiera sido en el Etihad Stadium, pero es un buen punto. Podemos defender el partido, pero siempre preferimos ser un equipo de ataque”, concluyó.

Otamendi: "Este punto nos deja en lo más alto"

Por su parte, el central argentino valoró positivamente el empate en el derbi de Mánchester destacando la importancia que tiene este tipo de partidos para un jugador. "Este punto nos deja en lo más alto de la tabla. Obviamente me siento feliz de haber podido estar en el campo. Lamentablemente no se consiguió la victoria, pero estoy contento", dijo.

A su vez, resaltó que cada vez está más a gusto en el City y reiteró que lo fundamental para la defensa es evitar que marquen goles al equipo. "Lo importante es tener un buen rendimiento en lo colectivo. Para el defensa es clave jugar bien y estoy feliz desde el primer día que llegué. Estoy adaptándome poco a poco", finalizó.