Hull City - Leicester City: cualquier tiempo pasado no fue mejor

Cualquier tiempo pasado no tuvo porque ser mejor. Incluso en otras dimensiones, no tuvo porque superar a la actualidad. Seguro que había cosas que ahora no ocurren. Seguro que había momentos que no se quieren recordar. No, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Que se lo digan al Leicester City. Que se lo digan al Hull City, incluso estando en la Premier League. Ambos están mejor ahora. Con buenos resultados. Con buenos partidos. Con su gente feliz. ¿Y qué hay más importante que ver a tu gente feliz? Absolutamente nada.

Sin embargo, alguno va a convertir la felicidad en tristeza. La risa, en llanto. Las celebraciones multitudinarias tras la victoria, en la más absoluta soledad tras la derrota. Ahora, uno tiene que dejar de ser feliz. No pueden entrar ambos en la siguiente ronda. Les quedará la Liga, cada uno en su división. Les quedarán sus partidos. Sus objetivos. Sus “quiero llegar allí”. “No me moverán de allá”. Les quedarán por buscar los motivos para devolver la felicidad. Pero no, el martes ambos no serán felices aunque, cualquier tiempo pasado no fue mejor.

Buscando volver sin distracciones

El Hull City tiene un claro objetivo: volver a la Premier League. La pasada temporada los tigers no vivieron buenos momentos. Siempre sobre el alambre, los hombres de Steve Bruce no fueron capaces de sumar tres puntos más que el Aston Villa y terminaron descendiendo a Championship. Una categoría en la que ahora dominan los partidos, vencen y convencen. Por el momento, son segundos, con 25 puntos, a solo cuatro unidades del Brighton & Hove Albion, que lidera la clasificación.

Consiguieron ocupar esa segunda posición tras la victoria del pasado fin de semana ante el Birmingham en el KC Stadium. Los goles de Meyler y Abel Hernández, en dos minutos, sentenciaron a un equipo visitante que no logró encontrar la tecla para dar la vuelta al marcador. Los de Gary Rowett han caído de esta forma hasta la sexta plaza y, aunque ocupan plaza de ascenso, el Hull City les ha ganado un importante partido.

Aprovechar el sueño para dormir más

Ni el mejor guionista británico podría haber escrito esta temporada del Leicester. De momento son quintos en la Premier League, a tan solo cuatro puntos del Manchester City y del Arsenal, ambos líderes de la competición. No solo ocupan un puesto europeo, sino que están a tan solo una unidad de poder obtener el acceso a la UEFA Champions League. Ahora les llega la Copa de la Liga, un torneo en el que pueden seguir pasando rondas hasta llegar a toparse con un rival de mayor nivel. De momento, ante el Hull City, ya son favoritos y su pase a la siguiente ronda no es nada complicado. Ya se sabe que en estos casos exitosos, la buena dinámica sirve de impulso para seguir cosechando grandes metas. Habrá que estar pendiente para saber si le ocurre lo mismo al equipo de Ranieri.

Jamie Vardy es el máximo goleador del Leicester y de la Premier

Una victoria consiguieron en su último encuentro disputado. Fue ante el Crystal Palace, en el King Power Stadium. Jamie Vardy, auténtico protagonista del Leicester, anotó el único tanto del partido en el minuto 59. El equipo de Alan Pardew, que también venía haciendo una gran temporado, no pudo con unos foxes muy serios en defensa. Tampoco les va mal cuando juegan lejos de su afición. El último encuentro fuera de casa fue ante el Southampton en el St. Mary’s Stadium. Aunque el equipo de Koeman se puso 2-0 en el marcador, Jamie Vardy se encargó de devolver el equilibrio al luminoso con un doblete.

Rondas previas apuradas

Por todos es sabido que las copas son los torneos que menos gustan a los equipos de fútbol. Sucede en España, Italia, Alemania y, de la misma forma, en Inglaterra. Es más, hay muchos equipos que “tiran” alguno de los dos torneos coperos de tal forma que tengan más semanas libres para poder preparar sus compromisos ligueros. Esto no ha sucedido, al menos en la Copa de la Liga, con el Hull City o el Leicester City. Ambos parecen darle la importancia que merece este torneo y ya han pasado tres y dos rondas respectivamente.

El equipo de Hull se enfrentó al Accrington Stanley en primera ronda. El equipo de Accrington, que milita en League Two, consiguió llevar el partido al tiempo de la prórroga. Ya en estos treinta minutos complementarios, Akpom adelantó a los tigers mientras que Crooks devolvió las tablas. En el segundo tiempo, Luer parecía dar la victoria al Hull pero Gornell llevó el partido a los penaltis. En esta lotería, el equipo de Bruce se impuso y accedió a una segunda ronda donde se midió al Rochdale. El partido se disputó en el KC Stadium, por lo que el equipo de Ligue One tenía aún más complicado el acceso a la siguiente ronda. El gol de Luer a los nueve minutos fue suficiente para llegar a la tercera ronda donde el Swansea, un equipo de Premier League, esperaba al Hull City. Aunque este era el rival más complicado, los swans no realizaron buen partido y perdieron por la mínima por el gol de Meyler a los 41 minutos de juego.

Menos fases ha pasado el Leicester, que se midió en segunda ronda al Bury, un equipo de League One, al que se impuso 1-4 gracias al hat-trick de Dodoo y al solitario gol de Kramaric. También fue protagonista el delantero inglés de 20 años en el encuentro de tercera ronda ante el West Ham. De nuevo un enfrentamiento entre equipos de Premier League el que dejaba la Capital One Cup. Dodoo fue quien abrió el marcador, mientras que Zárate empataba a los 27 minutos de la primera mitad. Con el empate a uno se llegaba a la prórroga, tiempo en el que King daba el pase a estos octavos de final al equipo de Ranieri.

Momento de romper el empate histórico

Tres partidos han disputado el Hull City y el Leicester en la Copa de la Liga. Dos de ellos corresponden a la misma temporada, ya que el primer encuentro acabó en empate y se tuvo que jugar un encuentro de desempate. Esto sucedió en la edición 1973/1974, cuando en Leicester se logró un empate a tres que se resolvió en Hull con una victoria a favor de los locales. El encuentro restante corresponde a la edición de 2002/2003, cuando el Leicester se impuso 2-4.

El Hull City ha ganado 28 de los 77 encuentros disputados

No obstante, se han disputado 77 encuentros entre ambos equipos en todas las competiciones oficiales. El balance es ligeramente favorable para el equipo de Bruce, que ha logrado imponerse en 28 ocasiones, mientras que los entrenados por el italiano Ranieri han ganado el 34% de los partidos (26 encuentros). Los 23 enfrentamientos restantes acabaron en empate, siendo el marcador más repetido el de 1-1. Aunque solo se anoten dos goles en el anterior marcador, lo cierto es que la media de goles por partido asciende a tres, ya que el Hull City ha anotado 121 tantos en los 77 partidos por los 113 del Leicester.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Tiene algunas bajas Steve Bruce. La última, y más importante, es la de Curtis Davies. El defensor se lesionó en el partido ante el Ipswich que ganaron los tigers 3-0. El inglés sufre una rotura de grado dos en el gemelo, por lo que estará un gran tiempo de baja. El que parece reincorporarse a los entrenamientos es Robert Snodgrass, que ha estado de baja más de 14 meses tras una lesión grave en su rodilla en un partido ante el Queens Park Rangers. Tampoco podrá contar con Adama Diomande, que permanecerá lejos de los terrenos de juego unas semanas.

En lo referente al Leicester City destaca la ausencia de Matthew James. El centrocampista inglés sufrió una lesión en el ligamento y estará de baja hasta el nuevo año. El que también es seria duda es Leo Ulloa. El argentino tiene problemas en su muslo y ya se quedó fuera del partido ante el Crystal Palace del pasado sábado. Si no se ha recuperado, Ranieri deberá volver a confiar en Jamie Vardy, que atraviesa un gran momento goleador.