Manchester City - Crystal Palace: en busca de la victoria

Jugar contra el Crystal Palace siempre es motivo de alegría para los ‘citizens’ y supone tener la gran esperanza de salir victoriosos del encuentro. Once han sido las veces que ambos equipos se han visto las caras en competición oficial desde que comenzó el siglo XXI y en ocho de esas ocasiones ha sido el Manchester City quien se ha hecho con la victoria. No obstante, el Crystal Palace no pierde la esperanza teniendo en cuenta que la última victoria de los de Alan Pardew ante los blues fue hace apenas unos meses, en abril de este mismo año.

Las lesiones están siendo el principal problema para el equipo de Pellegrini

Los altibajos están siendo los protagonistas de esta temporada para los de Pellegrini. En su extraordinario inicio de liga obtuvo cinco victorias consecutivas en Premier League y la quinta fue, precisamente, contra el Crystal Palace. A partir de ahí, el equipo ‘citizen’ comenzó a verse contrariado por las numerosas lesiones. Con siete victorias y dos derrotas se sitúa en lo más alto de la clasificación, aunque seguido muy de cerca por el resto de los equipos que se encuentran en la parte superior de la tabla. Su inicio en la Capital One Cup fue igualmente magnífico, con una victoria por 1-4 ante el Sunderland.

Por su parte, el equipo londinense deberá ganar en Manchester si quiere llegar a cuartos de final, algo que no ha logrado desde 1990. El Crystal Palace sigue luchando por mantenerse un año más en la máxima competición inglesa. Su séptimo puesto en la clasificación avala uno de sus mejores inicios de liga. El equipo londinense también está demostrando su fortaleza en la Capital One con dos abultadas victorias ante el Shrewsbury y el Charlton, ambas por 4-1. Yohan Cabaye y Dwight Gayle son los máximos goleadores del equipo con cuatro tantos cada uno. Cuatro goles que Gayle ha marcado únicamente en la competición que mañana lo enfrenta al City.

Arropados por la suerte

El Etihad Stadium todavía tiene presente la remontada ‘in extremis’ de su equipo ante el Sevilla en la Liga de Campeones y la afición no olvidará fácilmente el mal partido que hizo su equipo frente al Manchester United el pasado fin de semana. Tras dos amplias victorias en Premier League ante el Newcastle (6-1) y el Bournemouth (5-1), los ‘citizens’ se vuelven a acercar a esa época oscura que vivieron a finales de septiembre, aunque parece que la suerte está poniéndose un poco de su parte en esta ocasión.

Dos de sus jugadores más importantes, Sergio Agüero y David Silva, volvieron lesionados del parón de selecciones y Pellegrini aún no puede contar con ellos, algo que parece estar dañando al Manchester City. No obstante, Manuel Pellegrini cuenta con un gran plantel de jugadores, como Sterling o De Bruyne, que han demostrado con creces por qué están en uno de los mejores equipos de Inglaterra. La actuación de ambos en el último partido no fue el reflejo de la gran temporada que están haciendo, pero el City está seguro de que mañana volverán a dar la mejor versión de sí mismos.

Objetivo: cuartos de final

Los visitantes tampoco atraviesan uno de sus mejores momentos: han caído derrotados en sus dos últimos partidos y, en general, llevan un empate a victorias y derrotas en Premier League (5-5). Sin embargo, el Palace se encuentra en el sexto lugar de la clasificación realizando una de sus mejores temporadas.

Pero no podemos olvidar que fue su entrenador, Alan Pardew, quien eliminó al Manchester City de la Capital One Cup en la pasada temporada cuando entrenaba al Newcastle y lo hizo ni más ni menos que en el Etihad Stadium. Este miércoles intentará repetir la hazaña pero, esta vez, dirigiendo a las Águilas.

Precedentes en el Etihad Stadium: los últimos cuatro encuentros

En diciembre de 2014 se produjo la última visita del equipo londinense al Etihad Stadium. Aquel partido supuso la derrota por 3-0 de los de Pardew con goles de David Silva y Yayá Touré. Después de aquel partido ambos equipos volverían a encontrarse en Premier League en dos ocasiones más en Selhurst Park, que se saldarían con una derrota y una victoria de los de Pellegrini.

El Crystal Palace logró vencer al Manchester City en abril de este mismo año y no lo había conseguido anteriormente desde diciembre de 2001, cuando ambos equipos se encontraban en la Championship. Durante sus últimos enfrentamientos el Palace jamás ha conseguido vencer al City en su casa, ni siquiera un empate.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2014/15 17 Manch. City 3-0 Cryst. Palace 2013/14 19 Manch. City 1-0 Cryst. Palace 2004/05 23 Manch. City 3-1 Cryst. Palace 2001/02 40 Manch. City 1-0 Cryst. Palace

El mejor local contra el quinto mejor visitante.

Si nos fijamos en los resultados que ambos equipos han tenido en su principal competición, la Premier League, el Manchester City es a día de hoy el mejor equipo local de la competición habiendo ganado cuatro de los cinco partidos que han jugado en su estadio. El Crystal Palace es, por su parte, uno de los mejores equipos visitantes en dicha competición. Con tres victorias fuera de casa y dos derrotas, el equipo londinense se sitúa por detrás del West Ham (con cuatro victorias fuera de casa), Manchester City, West Brom y Manchester United (todos ellos igualados a tres con el Palace).

Lo que dicen los técnicos

El Palace se enfrentará esta semana a los dos equipos de Manchester

En las declaraciones previas al partido, Manuel Pellegrini confirmó que “las lesiones son exactamente las mismas que para el último partido: Clichy, Delph, Nasri, Agüero y Silva” y no ha podido confirmar cuál será su once inicial puesto que, según ha afirmado el técnico chileno, “no es fácil, tenemos muchas lesiones y muchos jugadores están jugando muchos partidos”. Por tanto, es probable que en este partido veamos rotaciones en el once titular e incluso juegue alguno de los jugadores más jóvenes de la plantilla, como Iheanacho. Pellegrini nunca duda en afirmas que “la Capital One Cup es una competición importante para el club. Es una oportunidad jugar la final en Wembley frente a 90 mil personas”.

Por su parte, Alan Pardew ha indicado que los dos encuentros que le esperan a su equipo esta semana, contra el Manchester City y el Manchester United, “son muy buenos partidos para nosotros. Los esperamos y ojalá podamos conseguir una victoria por nosotros mismos ”. Preguntado sobre las declaraciones de Mariappa que culpa a Brede de que un error suyo provocó la derrota ante el Leicester, el técnico del Palace ha aclarado que “nadie en el vestuario le culpa a él ni a nadie, ganamos y perdemos como un equipo”.

Paul Tierney, el colegiado

El partido se disputará en el Etihad Stadium (Manchester). Un estadio inaugurado en 2002 y con capacidad para 55.097 espectadores.

El árbitro designado para este encuentro será Paul Tierney. El colegiado, natural de Lancashire (Inglaterra) comenzó a pitar partidos en la temporada 2008/2009, aunque no fue hasta 2014 cuando arbitró su primer partido en Premier League. El de mañana será su partido número 15 en la Capital One Cup y el tercero que arbitrará al Crystal Palace –los dos anteriores fueron en Championship–.

Posibles alineaciones