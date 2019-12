Swansea - Arsenal: evitando un susto

Ni el Swansea es un rival fácil ni el momento del Arsenal pasa desapercibido. A pesar de que los de Wenger no han conseguido pasar a la siguiente ronda de la Capital One Cup, lideran la clasificación junto al Manchester City. A pesar de que el Swansea está más preocupado de los puestos de descenso que de los europeos, los de Garry Monk siempre demuestran su poderío ante rivales de renombre en su estadio. Ambos equipos tienen la vista puesta en conseguir los tres puntos. No pueden distraerse con disfraces, brujas, trucos o tratos. Deben evitar un susto, porque lo que se pierda en el mes de octubre puede pasar factura en mayo.

Temporada complicada desde el inicio

El inicio de Premier League del Swansea no está siendo, ni mucho menos, el esperado. Los de Garry Monk, a pesar de haber obtenido 13 puntos, solo han ganado tres partidos ligueros. Ante el Aston Villa cerraron una racha negativa de partidos sin conocer la victoria que ya se extendía a seis. A pesar de que están a la misma distancia de los puestos de descenso que de los de UEFA Champions League, alguna que otra alarma se está encendiendo en Gales. Los swans no se pueden permitir ningún despiste y deben hacer del Liberty Stadium un bastión inexpugnable.

Esto fue lo que no sucedió en el último encuentro disputado ante los seguidores del Swansea. El Stoke City, uno de los rivales directos por la permanencia, se impuso por la mínima gracias al tanto de Bojan desde el punto de penalti. Estas unidades perdidas ante rivales directos son las que pueden meter en problemas a un Swansea que no recuerda al de temporadas pasadas. Este partido fue el último que acabó sin victoria de una racha de seis encuentros, pues el enfrentamiento ante el Aston Villa permitió recuperar la senda del triunfo gracias a Sigurdsson y Ayew, que dieron la vuelta al marcador del Villa Park.

El Swansea se impuso al Newcastle y al Manchester United en casa

No obstante, los rivales que han pasado por el Liberty Stadium no han sido cómodos. El primero en presentarse en Gales fue el Newcastle, que cayó derrotado 2-0 gracias a los tantos de Gomis y Ayew. En la cuarta jornada liguera era el Manchester United el que tampoco podía obtener los tres puntos. La derrota 2-1 de los de van Gaal frenaba sus aspiraciones al título. Curiosamente, pensando que lo más complicado había pasado, llegó el Everton, con el que los jugadores de Garry Monk no pasaron del empate a cero. El Tottenham de Pochettino iba a ser el siguiente rival. Una vez más, otro empate, en este caso a dos, que frenaba a un rival superior pero que no dejaba buenas sensaciones en los seguidores swans. La mayor sorpresa llegó con la derrota ante el equipo de Stoke-on-Trent, un rival directo con el que no se conseguía dejar los tres puntos en casa. Ahora, contra el Arsenal, quedará por ver qué cara muestra el Swansea, aunque todo hace indicar que será la mejor, pues ante los rivales complicados el Liberty Stadium empuja como nunca.

Un punto negro en un blanco impoluto

La última semana del Arsenal estaba siendo para enmarcar. El equipo de Wenger había conseguido realizar una segunda parte extraordinaria ante el Watford, había ganado al Bayern Munich en la UEFA Champions League y se había impuesto al Everton cuajando un partido muy maduro. Sin embargo, la Capital One Cup fue diferente y supuso la primera derrota tras cuatro victorias consecutivas. El Sheffield Wednesday fue superior al equipo de gunner y consiguió la victoria por 3-0.

El Arsenal ha sido eliminado de la Capital One Cup

Precisamente, este fue el último partido lejos del Emirates Stadium. Wallace y Lucas Joao, en la primera mitad, y Hutchinson, en el minuto 51, dieron el triunfo al equipo de Championship. Que el Arsenal alineara a los teóricos suplentes no debe servir de excusa, pues estos tienen mayor calidad que los jugadores entrenados por Carlos Carvalhal. La victoria para el Sheffield Wednesday fue totalmente justa ante un Arsenal falto de ideas y, quizás, de ganas por ganar un partido en el torneo copero.

No fue igual la imagen dada ante el Everton. El equipo de Roberto Martínez no pudo adueñarse de la pelota en ningún momento del partido y el Arsenal era quien llevaba el ritmo del encuentro. Los goles de Giroud y Koscielny, en dos minutos, desarmaron a un equipo que apenas había podido crear peligro sobre la meta de Cech. Fue el checo quien vio como el balón de Barkley tocaba en Gabriel y se colaba en su portería recortando distancias al borde del descanso. En la segunda mitad, ambos equipos pudieron anotar algún que otro gol, pues Giroud y Lukaku tuvieron un disparo al larguero que podría haber cambiado el destino del encuentro. Finalmente, un 2-1 que dejaba al Arsenal líder empatado con el Manchester City.

El Arsenal está avisado

Los de Wenger no pueden tener la más mínima relajación ante el Swansea. Los dos últimos encuentros han acabado con victoria de los galeses, por lo que el equipo gunner ya puede consultar los errores cometidos para aprender de ellos. El último enfrentamiento entre ambos se produjo en el Emirates Stadium el pasado mes de mayo. En la antepenúltima jornada liguera, el gol de Gomis a dos minutos para el final dejó un marcador de 0-1 que no hacía justicia respecto a lo visto en el terreno de juego. El Arsenal dominó, encerró a los de Garry Monk y tuvo muchas más oportunidades de gol. Sin embargo, el gol del francés llevó los tres puntos al Liberty Stadium e hizo saltar la sorpresa.

De otro despiste se aprovecharon los swans en el encuentro de la primera vuelta. A pesar de que Alexis adelantó a su equipo, los goles de Sigurdsson y Gomis dieron la vuelta al marcador en apenas tres minutos. En un Liberty Stadium repleto, el público llevó en volandas a sus jugadores con el objetivo de conseguir un triunfo ante un equipo siempre superior como es el Arsenal.

De doce encuentros en Premier League, seis han sido victorias para el Swansea

No obstante, la estadística es muy clara. De los doce encuentros que se han disputado entre estos dos equipos en Premier League, seis de ellos han acabado en victoria del Swansea, mientras que cinco favorecen al Arsenal. Solo un empate, el que se cosechó en la temporada 2012/2013 en el Emirates Stadium. Más dividido está el balance en los enfrentamientos del Liberty Stadium, pues de los seis partidos tres han sido victorias para los locales y los tres restantes para los visitantes. En el terreno anotador la igualdad persiste. Solo un gol de diferencia entre ambas escuadras. Mientras que los londinenses han conseguido 25, los galeses han hecho 24.

Terror a base de goles

Si hay que destacar un trabajo en uno y otro equipo es el de los delanteros. Ayew está siendo la principal arma ofensiva del Swansea, mientras que Alexis lo es del Arsenal. Tras ellos destacan dos hombres: Gomis y Giroud. Ambos son franceses y, mientras que el primero ya acumula cuatro tantos en los once partidos disputados, el segundo parece recuperar la titularidad y vivir un gran momento de forma.

El Swansea ha anotado doce goles a favor, de los cuales, cinco pertenecen a Ayew, cuatro a Gomis y dos a Sigurdsson. Los tres son los únicos goleadores del equipo y entre ellos mantien al equipo galés. La primera temporada de Ayew en la Premier está siendo para enmarcar. Ya brillaba en el Olympique de Marsella, donde consiguió la temporada pasada diez goles. Este curso ya lleva la mitad y está siendo un fijo en el once de Monk. Ha disputado los diez encuentros, todos ellos como titular, y ha acabado siete de ellos. Lleva ya 869 minutos en liga y, a sus 25 años, está siendo una de las revelaciones de la Premier. Algo similar ocurre con Gomis. También ha jugado los diez encuentros previos, en los que ha conseguido anotar cuatro tantos. Es su segunda temporada en el Swansea y ya está camino de igualar sus registros anotadores de la pasada temporada, los cuales se quedaron en siete.

En el otro lado destaca Alexis Sánchez, un jugador fundamental para el Arsenal. Seguramente, será el futbolista más en forma para Wenger y todo lo que hace le sale bien. Además, se puede ver la versión más sacrificada del chileno, esa que mostraba partido tras partido en el Udinese. Es de gran ayuda para Monreal, pues baja a defender implicándose como un defensor más. A esto hay que sumarle su aportación en ataque, donde lleva seis goles en 711 minutos ligueros. Tras él llega Giroud, con cinco tantos. El francés no vive su mejor año en Londres, y es que su fuerte carácter y algunos problemas fuera del mundo del fútbol están provocando reacciones adversas en Wenger. Tanto ha sido así que decidió dejarle en el banquillo en varios compromisos del mes de octubre, dando la oportunidad a Walcott. El inglés no terminó de convencer en una posición en la que no puede explotar su mayor virtud: la velocidad. Por esto, el francés decidió alinear de inicio a su compatriota ante el Everton y el ariete le correspondió con una magnífica actuación, donde anotó un gol y estrelló un remate al larguero de la portería de Howard.

Estos cuatro jugadores, de coincidir sobre el terreno de juego, pueden hacer las delicias de los aficionados que se den cita en el Liberty Stadium el próximo sábado, 31 de octubre a las 16:00 horas. Entre todos suman 20 tantos y son una pesadilla para cualquier portero.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Muy descompensado está este apartado entre los dos equipos. Mientras que Garry Monk no tiene problemas aparentes, pues solo Routledge parece tener algún que otro dilema físico, Arsène Wenger tiene que volver a hacer frente a numerosas lesiones. A las ya habituales de Rosicky, Wilshere y Welbeck, se sumó la de Aaron Ramsey tras el encuentro ante el Bayern Munich. Además, antes del partido ante el Everton, Arteta y Ospina presentaban problemas en el tobillo y en el hombro respectivamente. Con el partido copero finalizado, se unieron a la lista de bajas Oxlade-Chamberlain, con una distensión en el muslo, y Theo Walcott, con un problema en el gemelo.