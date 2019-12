Crystal Palace - Manchester United: la irregularidad por bandera

La afición del Manchester United pasará, en Selhurst Park, por la siguiente curva de la montaña rusa a la que se ha subido el equipo en estos dos primeros meses de competición. El conjunto de Louis van Gaal se ha abonado a la irregularidad. Ha combinado grandes actuaciones como la goleada al Everton en su visita a Goodison Park con partidos mediocres como el 3-0 que le endosó el Arsenal en el Emirates Stadium hace poco menos de un mes.

El último episodio lo vivieron el pasado miércoles en Old Trafford, cuando el Middlesbrough de Aitor Karanka apeó a los ‘diablos rojos’ de la Capitol One Cup en los penaltis. Es muy cierto que el United, por ocasiones, pudo ganar el encuentro; sin embargo, no es menos cierto, que el juego del equipo vuelve a dejar muchas dudas y, además, añade una nueva preocupación al cuerpo técnico y a la afición: los habituales suplentes no estuvieron a la altura con un equipo de la Championship.

El Crystal Palace, por su parte, también se presentará al encuentro inmerso en muchas dudas. El conjunto dirigido por Alan Pardew, que empezó como un tiro la temporada, parece que está perdiendo fuelle con el avance del calendario. Los londinenses se encuentran, ahora mismo, en una notable 7ª posición en la clasificación pero han perdido los dos últimos partidos ligueros que han disputado. Además, también vienen de caer eliminados de la Capitol One Cup, precisamente, en la ciudad de Manchester. El City le endosó un contundente 5-1 a un Palace que opuso poca resistencia en el Etihad Stadium.

Una mochila llena de dudas

Las dudas sobre el juego del Manchester United no están injustificadas. El último en echar más leña al fuego fue toda una institución del club: Paul Scholes. El mediocentro inglés, que jugó 718 partidos con la camiseta del United, afirmó, tras la eliminación del equipo contra el Middlesbrough que el “no lo pasaría bien si jugara a las órdenes de Louis van Gaal”. Además, Scholes fue muy crítico con el juego del equipo porque considera que tiene un déficit de “creatividad y riesgo”.

Los dos últimos partidos del United dejan una sensación agridulce. Tras la goleada recibida en el Emirates Stadium, los de van Gaal sólo han encajado un gol en 4 partidos. Fue el gol que le marcó Doumbia para el CSKA tras un penalti ingenuo de Martial en Moscú. El sistema defensivo del United es mucho más sólido que un hace un mes y concede pocas ocasiones de peligro a los rivales. Sin embargo, la capacidad ofensiva del United parece haberse resentido. Los ‘diablos rojos’ llevan dos partidos consecutivos sin marcar. Una de cal y otra de arena.

En su visita al Selhurst Park, van Gaal volverá a alinear a los titulares habituales. En el partido contra el Middlesbrough, sólo repitieron dos de los futbolistas que disputaron el derbi de Manchester el pasado domingo: Smailling y Marcos Rojo. Los suplentes no supieron aprovechar la oportunidad en la Capitol One Cup y no dejaron buenas sensaciones. Excepto Pereira, que se echó al equipo a la espalda en la segunda mitad y en la prórroga, y Lingard, que consiguió generar mucho peligro por la derecha, el juego desplegado por los menos habituales no estuvo a la altura.

El combustible se empieza a agotar

Los de Alan Pardew tampoco viven su mejor momento. El Crystal Palace empezó el campeonato superando las expectativas previas: 3 victorias en las primeras 4 jornadas, incluido un 1-2 en Stamford Bridge, y 3 victorias consecutivas a principios de octubre, han servido de colchón al conjunto londinense, acostumbrado a pelear por evitar el descenso, para estar en una cómoda 7ª posición en la jornada 10 del campeonato liguero.

Sin embargo, parece que en las últimas fechas el Palace ha perdido parte del fuelle que le permitió ser una de las sorpresas del inicio de temporada. Ha perdido sus dos últimos encuentros ligueros contra las otras dos grandes revelaciones de este comienzo de campeonato: cayó, en casa, contra el West Ham por 1-3 y, el Leicester derrotó a los de Pardew por 1-0. Además, viene de caer eliminado de la Capitol One Cup por el Manchester City. Los de Pellegrini endosaron, en el Etihad Stadium, un contundente 5-1 a un Palace que, pese a no presentar su once habitual, contó con 5 teóricos titulares en el once inicial.

La gran amenaza con la que recibirá el Palace al Manchester United será Yohan Cabaye. El mediocentro francés se ha destapado como goleador en este inicio de temporada y es, en estos momentos, el sorprendente máximo goleador de los londinenses con 4 goles en las primeras 10 jornadas. Sin embargo, esta estadística tiene truco: 3 de los tantos que ha anotado Cabaye han sido desde el punto de penalti. El francés está siendo el motor del equipo desde el centro del campo y su trabajo está siendo recompensado con goles.

El juez y los precedentes

El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Mike Jones. El colegiado es, tristemente recordado, por dar por bueno un gol de Darren Bent contra el Liverpool, cuando éste remató y su disparo fue desviado por una pelota de playa que había lanzado al campo un niño de la grada.

El Crystal Palace es el equipo de la Premier League con el peor bagaje histórico en sus enfrentamientos directos con el Manchester United. Ambos equipos se han visto las caras un total de 46 veces, entre Premier League, FA Cup y Capitol One Cup. 30 de esos enfrentamientos se saldaron con victoria de los ‘diablos rojos’; 9 de ellos acabaron en tabla y en tan sólo 7 ocasiones, los londinenses pudieron llevarse la victoria.

La última visita del United a Selhurst Park fue la temporada pasada y se llevó la victoria en los últimos instantes de juego. Fellaini anotó el tardío 1-2 definitivo, tras los goles de Juan Mata, primero, y Puncheon.

Posibles alineaciones