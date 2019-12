Mourinho: "No puedo prometer jugar Champions League la próxima temporada"

El técnico del Chelsea quiso restarle importancia a varios de los frentes que tiene abiertos en estos momentos, como los dos procedimientos disciplinarios abiertos ante el comité de árbitros o la posibilidad de perder su puesto si no consigue los tres puntos en el encuentro de este sábado ante el Liverpool.

Mourinho no teme por su puesto, pero no promete un puesto de Champions League

Roman Abramovich no se caracteriza por ser un presidente paciente con los entrenadores, pero la especial relación de Mourinho con el Chelsea, club al que ha metido en los primeros puestos del fútbol mundial desde su llegada a Stamford Bridge, hace pensar que esta ocasión pueda ser distinta. Al ser preguntado sobre si ha recibido algún tipo de apoyo del magnate ruso, José respondió: “No tengo por qué decírtelo a ti”. Además, quiso recordarle a la prensa que la elección de llegar al Chelsea fue suya: “El Chelsea es un club enorme, es el sitio que escogí para vivir y trabajar, es un club con el que tengo una especial relación y vivo el día a día de una manera muy específica”.

"Liverpool y United no se clasificaron, no han ganado nada últimamente, y siguen siendo clubes enormes" Pero el luso no puede negar la realidad y tiene que afrontar la difícil tarea de meter al décimo quinto clasificado entre los cuatro primeros con casi un tercio de temporada cumplido: “No puedo prometer fútbol de Champions League la próxima temporada”. En cualquier caso, quiso dar un poco de perspectiva a la situación actual y desdramatizar la posibilidad de no disputar la máxima competición continental la próxima campaña: “El Liverpool es un gran club, la temporada pasada no se clasificaron para la Champions League,y aquí no ha pasado nada, siguen siendo grandes. El Manchester United hace dos años no llegó ni a puestos de Europa League y no ha ganado nada en los últimos años, y sigue siendo un club gigante. Ambos siguen siendo clubes monstruosamente grandes, pero el fútbol es así, y el Chelsea seguirá muy importante se clasifique o no”.

El partido del Liverpool y la actuación de sus jugadores

"El fútbol no te permite tener amigos, pero Klopp es un tipo que me gusta mucho" El técnico de Setúbal quiso asegurar que afrontan el partido del sábado ante el Liverpool como uno más ante un gran equipo, pero se siente preparado para el reto: “Vamos a intentar jugar como lo hicimos el año pasado, saldremos a jugar bien y a ganar”. Al ser preguntado, como era inevitable, por Jurgen Klopp, Mourinho como siempre respondió con sinceridad: “El fútbol no te permite ser amigo de nadie, así que no, no somos amigos cercanos, pero la realidad es que es un hombre que me gusta mucho”.

Más centrados en la parte meramente futbolística de su equipo, el manager del Chelsea aclaró que siguen teniendo dos bajas seguras y dos dudas muy importantes: “Courtois e Ivanovic están fuera, 100% seguro, pero sobre Pedro y Diego Costa tendremos que esperar un poco más para ver si estarán disponibles, mientras que los demás están bien para jugar mañana”.

Otra de las polémicas de las últimas semanas es el estado de forma del jugador estrella del equipo, Eden Hazard. Tras pasar más tiempo en el banquillo de lo que nos tiene habituados debido a su bajo estado de forma, Mourinho quiso romper una lanza en favor del belga: “No voy a criticar a Hazard por fallar un penalti aunque nos costase la eliminación, es un gran jugador y tuvo un encuentro muy bueno ante el Stoke City y quedé muy satisfecho con su actuación”.

La renovación del contrato de Ramires y su sanción

Ramires renovó con los blues hasta 2019 El jugador brasileño nunca es un titular indiscutible en los planes del luso, pero a final de temporada siempre acaba disfrutando de muchos minutos, gran parte de ellos como titular. Este mismo año, ante el bajo estado de forma de Cesc Fábregas, el entrenador ha decidido adelantar al catalán para darle entrada a Ramires y pueda ayudar con su trabajo defensivo a Matic, por lo que ha recibido con los brazos abiertos la noticia de la renovación del jugador: “Es un gran jugador, siempre está preparado para lo que se le necesite, jugar, quedarse en el banquillo, tienen la mentalidad adecuada y es un hombre de grupo, estoy muy contento de que siga con nosotros hasta 2019”.

El ex entrenador del Real Madrid no quiso comentar en profundidad nada sobre los dos procesos disciplinarios que penden de su cabeza, y tenía hasta la noche del jueves para responder a los cargos de mala conducta presentados por el árbitro del encuentro ante el West Ham. Además tiene una sanción económica de 50 000 libras y un partido de suspensión por sus comentarios tras la derrota del pasado día tres de octubre ante el Southampton, donde criticó a Robert Madley, colegiado de la contienda, y en la mañana del viernes fue recibido por la federación para escuchar sus argumentos al respecto: “No puedo decir nada, ahora mismo no soy ni muy optimista ni demasiado pesimista, solo podemos esperar”.