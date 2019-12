Portimonense cae derrotado en casa ante Famalicão

Portimonense, un equipo alegre y vistoso sobre el campo, no tuvo el día. Quizás porque el día en Portimão no era el mejor que se podía esperar: cielo negro, tormenta incesante durante los 90 minutos y un césped totalmente encharcado donde no se debería haber jugado un partido de fútbol. Así, los algarvios, que suelen basar su juego en las transiciones rápidas y con un fútbol ofensivo, no podían desarrollarlo debido al mal estado del terreno de juego, lo que benefició al equipo visitante. Con esta derrota, los locales cierran una racha de más de dos meses sin conocer la derrota, desde el 15 de agosto en casa frente a Académico Viseu.

Portimonense recuperaba para este importante partido al delantero Fidélis y al pivote Fidélis Irhene, solo siendo el primero titular. José Augusto utilizaba su habitual 4-4-2, aunque esta vez Fabrício caía a una banda y no era el acompañante de Jorge Pires arriba. Por su parte, Daniel Ramos utilizaba un 4-4-3 con extremos muy abiertos y buscando el contragolpe. El planteamiento que habitualmente usan algarvios y famalicenses no iba a aparecer hoy por el Estádio Municipal de Portimão. La lluvia caída en las últimas horas, sobre todo al inicio del partido, dejaron un césped impracticable donde el pelotazo y los pases picados iban a imperar en el encuentro. Había zonas donde apenas se veía el verde.

La primera ocasión que provocó tímidos aplausos entre los pocos asistentes al partido fue un disparo de Fabrício que atrapó Chastre. Ningún equipo daba más de tres pases seguidos y eso hacía difícil ver el habitual juego de ambos conjuntos. Famalicão respondió un minuto después con un buen cabezazo, aunque la jugada estaba invalidada. Tanto a Portimonense como a Famalicão les costaba un mundo hacer fútbol, por lo que el partido era muy trabado e imposible de predecir, pues en cualquier momento se quedaba atrapado en un charco de agua.

A los 20 minutos llegó el primer gol del partido. El delantero Chico sorteó a Lumor en el área pequeña, pero el despeje posterior de Jadson se estrelló en el delantero visitante y tomó dirección hacia la portería de Ricardo Ferreira, quien no pudo evitar el segundo gol del delantero en lo que va de liga. A Portimonense le tocaba remangarse y buscar el empate, pero todo lo contrario. En un lanzamiento de falta desde la frontal, Vítor Vinha anotó el segundo gol para Famalicão después de que su golpeo tocara en la barrera y engañara por completo a Ricardo Ferreira. La suerte estaba del lado visitante con dos goles de rebote.

Chico por partida doble y Vítor Vinha fueron los goleadores de Famalicão

Con el 0-2 en el marcador y el campo impracticable, los de José Augusto no sabían cómo hacerle daño a su rival, quien se aprovechó de esos dos goles con fortuna para estar cómodos sobre el campo. Los locales comenzaron a volcarse sobre el área azul y reclamaron penalti hasta en dos ocasiones, pero el colegiado no vio nada en ninguna. A punto estuvo el equipo algarvio de recortar distancias en el 43' cuando en un barullo en el área Dener disparó y, bajo palos, el balón dio en su compañero Lucas Possignolo, evitando así el posible 1-2. Con esta jugada finalizaba el primer acto. Famalicão se iba con la máxima renta posible: dos acercamientos y dos goles provocados por el rival.

A la vuelta de vestuarios, José Augusto dejó en la caseta al central Lucas y dio entrada a Luís Zambujo, quien va poco a poco cogiendo la forma tras estar bastante tiempo de baja. Desde el pitido inicial del segundo acto los locales se fueron al ataque para recortar distancias. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad del Algarve y el verde no mejoraba. Pero cuando no se tiene el día no se tiene. Cuatro minutos después de la reanudación, un mal disparo de un jugador visitante en el borde del área le cayó a Chico que, solo ante Ricardo, engañó al portero y puso el 0-3. Casualmente, en Portimão comenzaba a tronar el cielo y a llover aún más fuerte, por si no tenía bastante el conjunto blanco y negro.



0-1 Chico Goal Portugal Segunda Liga - 01.11...

Chastre también quería su protagonismo y lo tuvo gracias a una buena estirada a cabezazo de Jadson. El equipo local iba a menos y la lluvia a más. Era el claro ejemplo de cómo le estaba saliendo el partido al actual segundo clasificado en la Segunda Liga. A pesar de la abultada derrota que estaba sufriendo, los locales seguían atacando en busca del gol de la honra, mientras que los visitantes mantenían el plan que tan buen rendimiento les estaba dando: buscar un balón en el área rival mediante pase largo y disparar a puerta, que ya entrará.

Portimonense se mantiene en la segunda posición de la Segunda Liga por detrás del Porto B

Con el paso de los minutos la esperanza local iba decayendo, si es que no estaba ya casi por los suelos. Un cabezazo de Zambujo al larguero estuvo cerca del gol, pero ni por esas. Ryuki y André Carvalhas sustituyeron a Ewerton y Dener. El juego se interrumpía cada vez más y el partido iba llegando a su fin sin que el marcador se moviera desde el 0-3. Tras los tres minutos de descuento, Artur Soares decretaba el final del partido y los jugadores, al fin, podían resguardarse de la incesante tormenta que caía sobre el Estádio Municipal de Portimão.

Portimonense ha perdido una oportunidad de oro para coger ventaja en la clasificación, ya que ninguno de sus perseguidores consiguió la victoria en esta jornada. El próximo miércoles, en la decimocuarta jornada, visitará Seixal para enfrentarse a Benfica B. Por su parte, Famalicão asciende hasta la undécima posición y la próxima jornada recibirá en casa a SC Covilhã.



0-3 Chico Goal Portugal Segunda Liga - 01.11...

Puntuaciones VAVEL