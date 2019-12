Benfica - Galatasaray: nunca enfades a las águilas

Todo parecía ponerse de cara hace dos semanas cuando Nico Gaitán adelantaba al Benfica a los dos minutos de partido, tras vencer en el Calderón y al débil Astaná, los tres puntos de Estambul serían casi definitivos en pos de la clasificación. Los de Rui Vitória se vinieron abajo ante la presión local y en apenas quince minutos se dejaron remontar un marcador que ya no volverían a tornar. Los lisboetas claman venganza y para ello quieren recuperar el espíritu de las grandes noches en el Estádio da Luz, mandando un claro mensaje a sus rivales europeos: nunca enfades a las águilas.

La irregularidad como nota predominante

Rui Vitória no ha empezado con buen pie su andadura en el Benfica La marcha de Jorge Jesus dejó el club sumido en una gran duda de la que aún no se han recuperado, y la llegada del ex-técnico del Vitória SC de Guimarães no ha supuesto el golpe de efecto inmediato que la directiva esperaba. Cinco derrotas en trece partidos oficiales al cargo son el balance de un club acostumbrado a no perder ni los amistosos, y de esta media docena de derrotas, dos han sido ante su rival ciudadano del Sporting CP, y una de ellas supuso la pérdida del primer título del año. La goleada en Liga NOS ante los leones, la derrota ante el Oporto y la de Champions League ante el Galatasaray deja entre los aficionados la sensación de que su equipo ya no es imbatible y sufre demasiado ante rivales de entidad. Las abultadas victorias ligueras ante rivales de la mitad baja de la tabla no esconde la nueva realidad de las águilas que quieren evocar el espíritu de las grandes noches europeas que les hizo grandes en el viejo continente.

Rui Vitória es consciente de la importancia de este encuentro y así se lo ha querido transmitir a los suyos, advirtiendo en público que una victoria en casa podría suponer prácticamente la clasificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones. Para un Benfica que ya marcha quinto en la tabla de la Liga NOS ocho puntos por detrás del líder, poder centrarse en la competición local dejando de lado durante unos meses la distracción de los miércoles, podría significar la diferencia entre luchar por el título o quedar fuera en la primera vuelta.

Rui Vitória: "necesitamos tener la noche perfecta para ganar" Para ello tendrá que hacer frente a una lista de bajas muy numerosa que cuenta con jugadores claves como Samaris o Mitroglou entre otros, con un total de hasta siete cambios en la convocatoria del equipo que derrotó por 0-4 en la última jornada de la Liga NOS a Tondela. El polémico media punta marroquí Taraabt ha entrado en una lista repleta de jóvenes como Victor Lindelof o João Teixeira, por lo que el papel del técnico como motivador se hace más imprescindible que nunca para superar a un duro rival. El Estádio da Luz deberá ser más que nunca el jugador número doce.

El Galatasaray se conforma con un empate

En un momento en que la Super Liga Turca se ha vuelto más mediática que nunca, Hamza Hamzaoglu ha conseguido devolverle al Galatasaray al puesto de campeón que venía ostentando en la última década. El dinero que mueve a día de hoy su liga ha atraído a jugadores como Van Persie, José Sosa, Podolski, Sow, Demba Ba o Cardozo, que aunque tienen ya en el pasado sus mayores días de gloria, han engrandecido una competición que apenas contaba para los mejores peloteros del mundo. El del año pasado fue el sexto título en los últimos quince años para el club con más campeonatos del país, aunque recientemente se han repartido los trofeos con los otros dos conjuntos de Estambul. Y es que como ejemplo de la igualdad reinante, valga la temporada pasada, donde el Galatasaray se proclamó campeón con ocho puntos de separación entre los tres equipos.

El Galatasaray empató a domicilio con el Astaná Los cimbombom siguen confiando en sus hombres clave de los últimos años, como Muslera, Sneijder o el eterno goleador Burak Yilmaz, aunque ha visto como compañeros como Selçuk Inan o el recién incorporado Lukas Podolski daban un paso al frente esta temporada para ayudar en la tarea de intentar hacerse además un nombre en Europa. De momento la victoria ante el Benfica les ha servido para volver a una pelea de la que ya se veían fuera tras empatar a dos goles en Kazajistán ante el Astaná, por lo que este duelo entre segundo y tercero del grupo es a vida o muerte si no quieren depender de su actuación ante el Atlético de Madrid para pasar a la ronda eliminatoria.

El capitán del conjunto otomano, sabedor de la dificultad del duelo declaró antes del partido que un empate en Lisboa no sería un resultado negativo, aunque su equipo "saldrá como siempre a por la victoria". Y es que no en vano el Galatasaray no conoce la derrota desde que cayese en el Calderón el pasado día 15 de septiembre, cosechando por el camino seis victorias y dos empates, por lo que nuca se puede descartar a los turcos y su carácter competitivo.

Jonas-Yilmaz, duelo de pistoleros

Al hablar de Benfica y Galatasaray resulta imposible obviar a sus hombres-gol por excelencia, ambos promedian un gol por partido en sus respectivas ligas (Jonas hace gol cada 85 minutos por los 95 del turco) y de la actuación de ambos dependerá sin duda el signo del partido.

Ninguno se ha estrenado aún en la Liga de Campeones, pero llegan en un estado de forma envidiable: Jonas anotó un gol y proporcionó dos asistencias el pasado fin de semana ante Tondela, y Burak Yilmaz celebró dos goles en su partido frente a Eskisehirspor.

El brasileño suma 143 muescas en su revólver, cifra nada desdeñable si consideramos los muchos partidos que disputó en una liga tan competida como lo española, o sus primeros años como media punta. Yilmaz siempre ha llevado el gol en su ADN, y suma una cifra similar a la de Jonas, 152 goles, aunque nunca disputó otro campeonato que no fuera el otomano.

Solo uno puede salir victorioso de este duelo que se verá bajo los focos del Estádio da Luz, pero lo que está garantizado es que el principal beneficiado será el espectador neutral. Señoras y señores, escondan a sus hijos, hay un duelo de pistoleros abierto en la ciudad.

Posibles alineaciones del Benfica - Galatasaray

El Benfica cuenta con bastantes bajas de peso, y ante las bajas de Samaris, Fejsa o Mitroglou se puede esperar que Rui Vitória saque de inicio un once inicial más ofensivo de lo habitual para dar cabida a todos los hombres de primer nivel de su plantilla. Los visitantes por su parte cuentan con las bajas confirmadas de Hamit Altintop y Carole, y el ex jugador del Real Madrid, José Rodríguez, será duda hasta última hora.