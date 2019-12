Olympique  de Marsella - SC Braga: necesidad frente a seguridad

Portugueses y franceses vuelven a verse las caras dos semanas después de que los Guerreiros do Minho se impusieran por tres goles a dos en Estádio Municipal de Braga sobre la bocina en un partido que dejó en la cuerda floja a Míchel en una temporada bastante mediocre para los de la Provenza. Ambos conjuntos están muy parejos en cuanto a nivel y los del Vélodrome estuvieron muy cerca de remontar un 2-0 en Braga pero, finalmente, el gol de Alan sobre la campana dejó la victoria en Portugal.

Esta vez será en Francia, en uno de los estadios más complicados del panorama europeo, donde los de Paulo Fonseca tratarán de repetir la victoria ante el conjunto de Les Olympiens. El mismo estadio que tratará de frenar la victoria portuguesa, buscará ser el jugador número 12 para el Olympique, un equipo que tendrá que poner toda la carne en el asador si quiere mantener vivas sus esperanzas de clasificarse para los Dieciseisavos de Final.

Levantando cabeza

Tras dos victorias consecutivas en dos estadios complicados como lo son el Metroplitano de Lille y La Beaujoire de Nantes, parece que Míchel están reflotando un equipo que parecía hundirse. Desde la llegada del español al banquillo del Vélodrome, Les Olympiens están desempeñando un vistoso juego pero que en muchas ocasiones no han logrado transformarlo en puntos o resultados lo que está suponiendo que los de Marsella estén teniendo una temporada para el olvido. Son decimosegundos en la competición doméstica y no consiguen lograr una estabilidad que les haga subir posiciones en la tabla clasificatoria.

En una temporada muy irregular, los del sureste de Francia buscan encontrar en Europa la alegría perdida en la Ligue 1. Más cerca de las posiciones de descenso que de las de competición europea, el colarse en puestos Champions es algo más que una utopía. Míchel necesitaría algo parecido a un milagro para poder clasificar, por medio de la competición doméstica, a su equipo a la máxima competición europea. Por ello, ganar al Sporting de Braga sería una señal de cambio positivo y estabilidad deportiva.

En la rueda de prensa, Míchel demostró tener conocimiento del estilo de los Guerreiros do Minho. "El Sporting de Braga es un equipo excelente, que no tiene altibajos. En Portugal se mantiene siempre detrás de los grandes, incluso, a veces, entre los grandes clubes. Sabíamos desde el sorteo que no era un equipo cualquiera, que era un buen rival. Ahora queremos comprobar que tenemos equipo para batir tanto al Braga como a cualquier otro equipo europeo" afirmó el técnico español.

Tras no haber conseguido buenos resultados en la primera vuelta de la fase de grupos de la UEFA Europa League, el Olympique de Marsella quiere empezar la segunda vuelta con una victoria que lo aúpe y le haga escalar un puesto para asegurarse, como mínimo, la clasificación a la siguiente ronda. Para ello tiene la ardua tarea de buscar esa victoria ante el rival más difícil del grupo, el Sporting de Braga, a quien ya intentó ganar en Portugal pero no lo logró, ahora, decidirá el Vélodrome, que tratará de alentar a su equipo para que éste, en volandas, consiga los tres puntos y se acerque a los arsenalistas en la lucha por el liderato.

Con la moral por las nubes

Así es como llega el Sporting de Braga al encuentro. Y es que, tras un inicio de liga que muchos de los más optimistas que llenan cada fin de semana las gradas del Estádio Municipal de Braga, los arsenalistas están viendo como pasan los partidos y ya son ocho los encuentros que llevan los del norte de Portugal sin conocer la derrota, desde la derrota por la mínima en Estoril, allá por la jornada cuatro del campeonato nacional de liga, habiéndose enfrentado a rivales como el propio Olympique o el Oporto, ante este último en el Estádio Do Dragão, del cual consiguió sacar un empate a cero que le permitió mantener la lucha por la tercera posición.

Ahora tienen que medirse, por segunda vez en dos poco menos de un mes, al Olympique de Marsella en el país galo. Lo harán tras imponerse por 4-o al Belenenses en un partido en el que los Arsenalistas se mostraron intratables y no dieron opciones al conjunto de los Pasteles. Los de Fonseca viajan a la ciudad provenzal con la intención de certificar su pase a Dieciseisavos de Final. En caso de lograr la victoria, habrían conseguido el pase a la siguiente ronda sin conocer la derrota y todavía tendrían que recibir al Slovan Liberec y visitar al Groningen en Holanda, dos partidos que bien podrían servir para dar lugar a las rotaciones y que los menos habituales se reivindicasen con minutos en la competición europea.

Esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación el técnico arsenalista en una rueda de prensa en la que se ha mostrado respetuoso ante el rival, a quien no subestima y de quien no se fía en absoluto. "El Marsella es un equipo fuerte y el jugar en su casa será una dificultad extra para nosotros. Son los favoritos en la previa del partido. Ahora, la presión está en su lado", afirmó Paulo Fonseca en la rueda de prensa previa al partido. "Como ya sabéis, tal como la geografía, las matemáticas no son mi fuerte. No hago cuentas. Lo que intento pensar es que tenemos, obligatoriamente, que mantener nuestra ambición y eso pasa por conseguir los tres puntos. Después pensaré en que alguien me ayude a hacer esas cuentas que ahora no tengo ninguna preocupación en hacer", explicó. Diciendo que su equipo está "confiado de poder ganar".

Paulo Fonseca podrá volver a contar con Baiano, Arghus, Alan y Rui Fonte, como ya hiciera en el partido del Axa Stadium. Por contra, André Pinto es baja por lesión mientras que Stojiljkovic, Alef, Aarón Ñíguez y Pedro Montero son bajas por no estar inscritos en la competición.

Estadio

El partido tendrá lugar en el Stade Vélodrome, un estadio de fútbol de Marsella que fue fundado en 1937, con capacidad para 67.394 personas. El estadio recibe ese nombre porque antes albergaba pruebas ciclistas. El Stade Vélodrome pasó a la historia del deporte y la arquitectura en Francia por ser el primer estadio construido en cemento. Se construyó para ser una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 1938, el segundo de la historia y el último antes de la Segunda Guerra Mundial. Las obras comenzaron en el año 1935 y finalizaron en 1937, con la celebración de un partido inaugural entre el Olympique de Marsella y el Torino, el equipo transalpino más importante del momento.

Efrentamientos anteriores

Como hasta esta UEFA Europa League, Sporting de Braga y Olympique de Marsella jamás se habían enfrentado, el único registro que tenemos entre ambos conjuntos es el partido de la pasada tercera jornada de la Fase de Grupos de dicha competición en la que los arsenalistas se impusieron por tres a dos en los instantes finales del partido.

Árbitro

El turco Hüseyin Göçek será el encargado de dirigir el encuentro. Ejerce como trencilla en la Superliga Turca y es árbitro FIFA desde 2008, llegando a dirigir partidos de la fase de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA 2014. Estará asistido en las bandas por sus compatriotas Mustafa Eysoy y Orkun Aktaş. Además, como árbitros de área estarán los también turcos Mete Kalkavan y Deniz Ates Bitnel.

Posibles alineaciones