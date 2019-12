Villa levanta el Empire State

Hace prácticamente 1 año y 5 meses, el New York City hacía oficial el fichaje de David Villa como buque insignia de su optimista primer proyecto en la Major League Soccer, la competición de mayor nivel de fútbol en Estados Unidos. Esta semana ha sido elegido por su club como el Most Valuable Player (jugador más valioso) del New york City, demostrando que fue a EEUU a competir y no a retirarse. La MLS cuenta cada vez con más adeptos y seguidores, y su europeización se ha hecho visible esta temporada, con la llegada de jugadores del viejo continente como Giovinco, Giovani dos Santos o el propio Villa y jugadores que han triunfado en Europa, como Kaká, Drogba o Pirlo.

El fichaje de Villa fue parecido al de Lampard. Al efectuarse los dos durante la MLS 2014, tuvieron que marcharse cedidos a otros equipos del City Football Group grupo dirigido por Abu Dhabi United Group. El británico marchó al Manchester City, pero Villa prefirió quedar en un segundo plano, teniendo un breve paso de solo 4 partidos por el Melbourne City. Dos empates, dos derrotas y dos goles es el bagaje del español en la previa de su llegada al New York City.

Broadway

Como si se tratara de un estreno de un espectáculo de gran fama, alfombra roja y flashes para el primer partido de la temporada. David Villa y sus New York City fueron los invitados de lujo del también primer partido de Kaká y sus Orlando City. Dos equipos que dieron muestras de no estar formados, pero de poder llegar lejos gracias a sus estrellas. El guaje comenzó a hacer de las suyas con una asistencia para el único gol local en el empate contra Orlando.

Obviamente, no sólo de pases vive un delantero. Villa no tardó ni una semana más en abrir su cuenta goleadora, ayudando a su equipo a estrenar el casillero de victorias. El gran partido del asturiano le llevó a su primer Player of the week de la MLS, es decir, fue el mejor jugador de la semana según la prensa americana.

Aún así, se notaba que Villa era lo poco positivo de un equipo a medio hacer que pronto dejó ver sus problemas defensivos y su falta de coordinación y concentración en varios momentos de la temporada. En realidad, eso era lo que cabía esperar de un equipo recién nacido, que titubeó en sus primeros pasos como un bebé que aprende a andar.

En el primer tramo de la campaña, Villa se perdió 3 partidos por unas molestias en la pierna que el equipo de La Gran Manzana contabilizó por derrotas. En junio y julio los cityzens pasaron por su mejor momento. Coincidencia o casualidad, el New York City empezó a erigirse como candidato a los play-offs en el este cuando David Villa pasaba por su mejor momento a nivel de goles y de fútbol. El guaje se apuntó 9 goles y 1 asistencia en las 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas de su equipo en esos dos meses.

En junio volvió a ser considerado el mejor jugador de la semana -PotW- tras su gol y asistencia en el partido contra el Montreal Impact. Su gran rendimiento le llevó al partido amistoso entre el Tottenham y una selección de jugadores de la MLS, anotando uno de los goles de la victoria del conjunto americano.

Grand Central Station

A la mítica estación de Nueva York llegaron varios jugadores con la intención de que el equipo mejorara notablemente y fuera considerado candidato al título. El cedido Frank Lampard llegó lo antes posible después de su estancia en Manchester y el conocido Andoni Iraola lo haría prácticamente al mismo tiempo. Más tarde llegaría a Times Square la magia del italiano Andrea Pirlo.

Coincidencia o casualidad, fue llegar Pirlo, y Villa y compañía volvieron a encadenar malos partidos que les acabaron dejando fuera de las quinielas como candidatos a clasificarse a los play-offs del este. Lo que se esperaba en el Yankee Stadium como un enorme salto de calidad, supuso la desaparición paulatina de toda posibilidad de clasificación. De los 8 goles de Villa desde la llegada del italiano, solo uno fue a pase de Pirlo. La sociedad Andrea-David no fue tan fructífera como deseaban en Times Square.

El NYFC acabó en mala forma y con malos resultados, sumando 6 derrotas en los últimos 8 encuentros. A pesar de todo, desde la llegada de Pirlo, el delantero español marcó un gol cada 138 minutos, cuando antes marcaba uno cada 141. A lo largo de toda la temporada ha sido el estandarte de un barco que quería evitar estar a la deriva, pero terminó pensando más en la temporada próxima que en acabar lo mejor posible la campaña cuyos play-offs están a punto de finalizar.

Little Spain

En la plantilla del primer equipo de las franquicias de la MLS hay solo 7 españoles. Nacho Maganto en Los Angeles Galaxy, David Mateos en el Orlando City y Raúl Rodríguez en el Houston Dynamo. Los cuatro restantes militan en el New York City. Además del ganador del MVP del equipo David Villa, José Ángel Tasende (Angelino o Angeliño), Andoni Iraola y Pablo Álvarez han formado parte esta temporada del equipo entrenado hasta hace pocos días por Jason Kreis.

El joven lateral izquierdo Angelino ha sido el más regular de los otros 3 españoles en La Gran Manzana. El experimentado lateral derecho Iraola no tuvo el rendimiento esperado y, además, fue baja varios partidos por las lesiones. El extremo Pablo Álvarez, aunque ha jugado algunos partidos, es el español que menos ha contado para el míster cityzen. Villa ha sido claramente el jugador español con más participación en la MLS, siendo el cuarto máximo goleador del campeonato.

