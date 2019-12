Manchester United - West Bromwich Albion: oportunidad de disipar dudas

“Somos el United, queremos atacar”, gritaba la afición de los Red Devils a medida que pasaban los minutos en el partido de Champions que enfrentaba a los de Manchester frente al CSKA de Moscú. Sentó particularmente mal la sustitución de Martial a la grada de Old Trafford, cuya paciencia se vio por fin culminada con el único tanto de Rooney que daría la victoria a los locales. 404 minutos sin ver puerta quedaron por un minuto en una mera anécdota entre el éxtasis de los hinchas.

El histórico tanto del capitán, con el que empata a Denis Law como segundo máximo goleador de la historia del equipo con 237 goles y se queda a solo 12 de Sir Bobby Charlton, no calma sin embargo las aguas revueltas del United. La escuadra roja lleva sin anotar en Liga desde el 17 de octubre, fecha en la que golearon al Everton con una exquisita exhibición de fútbol. Es más, antes del tanto de Rooney, los aficionados no veían un gol del Manchester en Old Trafford desde el 30 de septiembre, día en el que el Wolfsburgo salió derrotado 2-1 de su visita a Inglaterra.

Por su parte el West Bromwich Albion, situado en una relativamente cómoda duodécima posición en la tabla, ha sufrido una semana un tanto convulsa con la sanción a su entrenador, Tony Pulis, por conducta inapropiada en el túnel de vestuarios tras finalizar el encuentro saldado con derrota ante el Leicester City. La Asociación de Fútbol inglesa (FA) alegó que Pulis se dirigió al árbitro Anthony Taylor y le dirigió varios improperios. El técnico del West Brom admitió los hechos y se le impuso una multa de 8.000 libras, casi 11.200 euros.

“Hay que mirar el lado positivo”, dicen los jugadores

No supone a estas alturas ninguna novedad decir que el Manchester United tiene actualmente un problema serio para convertir las pocas ocasiones claras de gol que tiene en cada partido. Sin embargo Ander Herrera ha pedido a la afición y medios que pongan también el foco del debate sobre la defensa: “creo que es algo muy positivo el que no concedamos goles. El año pasado lo vimos con el Chelsea. No creo que ganaran (la Premier) porque fueran un equipo muy goleador, sino porque tenían una defensa muy consistente”. Herrera opina que las grandes temporadas se deben construir sobre sólidos cimientos de una buena defensa.

Por su parte, Michael Carrick instó a los aficionados a que se acostumbren al estilo de juego conservador de Van Gaal. “El fútbol va de ganar trofeos, ¿no es así?”, preguntaba en tono irónico a los periodistas que le hacían referencia al irregular inicio de temporada de los Red Devils. “Por supuesto que queremos jugar un fútbol que haga vibrar a los aficionados y marcar un montón de goles, pero no es fácil cuando viene un rival que te planta diez jugadores detrás de la pelota”, se lamentaba el inglés.

Un dato importante, y preocupante para el United, es que en las últimas cuatro jornadas de la Premier League tan solo han disfrutado de 30 ocasiones de gol, 15 de ellas dentro del área rival. En cuatro partidos, o lo que es lo mismo, en los últimos 360 minutos de Liga el Manchester tan solo ha tenido 15 ocasiones claras de gol.

El West Bromwich apunta hacia cotas altas

“Hijo, no había visto jugar a tu nuevo equipo ¡Y es terrible!”, dijo un compañero de Salomón Rondón en la selección venezolana del que no ha trascendido detalle alguno de su identidad. Aquella broma en la última concentración de la Vinotinto provocó la risa de todos sus compañeros de equipo, menos la de Rondón.

Y es que el buen rendimiento del venezolano no está teniendo de momento efectos inmediatos en los resultados del equipo. El West Bromwich se sitúa en la mitad de la tabla sin el peligro del descenso acechando, pero tampoco tiene a tiro de piedra los puestos europeos, concretamente a seis puntos. Pese a todo, Rondón cree que alcanzar los puestos europeos a final de temporada no es una quimera: “personalmente me gustaría que jugáramos el año que viene una competición europea, y yo no lo descartaría en absoluto”.

El venezolano cree que la naturaleza impredecible de la Premier League pone a la Liga inglesa por encima no solo de la Liga española, por la que pasó a través del Málaga, sino de cualquier otra del mundo: “estuve en España dos años y allí la Liga solo la pueden ganar dos equipos: Madrid o Barcelona. Ellos derrotan a los demás conjuntos cómodamente por lo que la competición es bastante predecible. La Premier League es diferente, aquí cualquiera puede derrotar a cualquiera”.

El West Bromwich está siendo un equipo curioso esta temporada en cuanto a su rendimiento dentro y fuera de casa. Cuando juegan en The Hawthorns las posibilidades de hacerse con los tres puntos son mínimas. Hasta el momento llevan un balance en su feudo bastante pobre: una victoria, un empate y cuatro derrotas. Sin embargo, en el momento en que abandona la localidad de West Bromwich el equipo se transforma, siendo uno de los mejores de la competición en ese apartado con tres victorias, un empate y una derrota.

Árbitro y antecedentes

El árbitro del partido es Mike Dean, quien la semana pasada se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada al ‘celebrar’ el primer gol del Tottenham ante el Aston Villa.

En los últimos 125 años United y West Brom se han enfrentado en 126 ocasiones, siendo el balance favorable para los de Manchester con 53 victorias, 31 empates y 42 derrotas. Pero en los cinco últimos enfrentamientos los Baggies tienen el cara a cara ganado a los de Manchester con dos victorias, dos empates y una derrota. Las dos victorias fueron precisamente en Old Trafford. La última, en mayo de este año, fue un ejemplo muy concreto de lo que decía Michael Carrick sobre los “diez jugadores detrás de la pelota”. En aquel partido el Manchester tuvo el 79% de la posesión y disparó a puerta tres veces más que los visitantes. Pero entonces, como ocurre ahora, la pólvora estaba mojada.

Posibles alineaciones