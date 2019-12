Bilic: "Es una gran prueba para nosotros y estoy deseando que llegue"

La mañana del día de ayer, tras el entrenamiento en Chadwell Heath, el croata Bilic compareció en rueda de prensa previa al partido contra el Everton (sábado a las 16:00 en el Boleyn Ground). El mánager del West Ham habló de la actualidad del equipo, su antiguo club el Everton y la derrota ante el Watford.

En primer lugar, Slaven habló de las bajas del equipo y su disponibilidad para el sábado. Sobre el senegalés Sakho, Bilic anunció: "Diafra Sakho sigue fuera, no es nada mayor, entrenó normal el jueves pasado pero luego sintió algo en su muslo. Desafortunadamente, es un pequeño desgarro y no jugará el sábado. Deberá poder volver para nuestro primer partido tras el parón internacional". El croata se mostró contrariado por la lesión: "Es un contratiempo porque es un jugador muy importante para nosotros, hace mucho por el equipo y por la manera en la que jugamos. Tiene energía, es impetuoso y marca el ritmo del partido".

Después, el entrenador del West Ham habló sobre el estado de Alex Song y Winston Reid. Sobre el camerunés cedido por el Barcelona, Bilic dijo: "Acaba de empezar a entrenar con el equipo, su primera sesión fue justo antes del partido contra el Watford, ha estado una semana con nosotros y ahora mismo no tiene problemas. Ahora es solo cuestión de forma y de ganar ritmo de competición. Jugará en el partido amistoso del miércoles". Del central neozelandés, el mánager croata comentó: "Está bien, tuvo una lesión contra el Sunderland pero se ha recuperado bien. Es un jugador muy importante para nosotros así que estamos felices de tenerle de vuelta".

Slaven Bilic defendió los colores del Everton durante tres temporadas. El croata fue preguntado si para él será un partido especial: "Sí, por un lado sí; por otro no. Cada partido es especial por muchas razones. El Everton es un gran equipo, gran club con buenos jugadores. Es una gran prueba para nosotros y estoy deseando que llegue". Un periodista informó a Bilic de que el West Ham lleva tan solo una victoria en los últimos 17 partidos, y le preguntó sobre la importancia que esto pueda tener. Slaven respondió: "Eso es mucho, debe ser ocho años o así. No lo sabía, para ser sincero, pero muestra lo difícil que será el partido del sábado. Me sorprende un poco pero no me preocupa demasiado porque esos partidos ya son pasado. Solo nos afectará si permitimos que lo haga, si pensamos demasiado en ello podría tener un impacto en nuestra confianza, pero debemos ser capaces de lidiar con ello".

Por último, Bilic habló de la forma reciente de ambos equipos (el Everton viene de ganar 6-2 y el West ham de una derrota), y comentó: "El Everton jugó muy bien contra el Sunderland, mereció ganar el partido, así que tendrán confianza e impulso. Estuvieron algo tambaleantes para se un partido en casa, 2-0 en casa para luego estar 2-2, pero lo pasaron y dominaron, cada ataque que tençian parecían peligrosos. Nuestro partido contra el Watford fue extraño, no para la Premier League sino para nosotros. No estuvimos cerca de nuestro nivel normal pero en general también parecemos peligrosos, estaos marcando mucho. Perdimos contra el Watford, pero sabemos por qué y podemos aprender de ello para asegurarnos de que no nos pase otra vez".