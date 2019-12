De Blasis y Malli doman a los lobos

El Mainz 05 se queda con los tres puntos ante un Wolfsburgo irreconocible sobre el campo. Los locales dominaron la mayor parte del partido pese a no hacer un gran partido, en lo que a juego se refiere. La expulsión de Draxler condicionó el partido. Los maguntinos ponen fin a su mala racha de resultados negativos y los lobos entran en su propia mala racha.

El Wolfsburgo no existió en el partido.

Los pupilos de Schmidt llegaron al partido tras empatar a tres con el FC Augsburgo con un estelar Muto que marcó los tres goles de los maguntinos. El Wolfsburgo ganó por dos a uno al Bayer Leverkusen en la pasada jornada, pero perdió por dos goles a cero frente al PSV en la jornada de la UEFA Champions League.

El Mainz 05 corta su mala racha

El partido comenzó con cierta igualdad, que rompieron los visitantes con las primeras llegadas a la portería de Karius. El Wolfsburgo tenía el control del partido en los primeros compases del partido, pero esta dinámica comenzó a cambiar con el paso de los minutos. A los trece minutos de la primera parte vino una de las jugadas más polémicas del partido. El árbitro expulsó con roja directa a Julian Draxler debido a que el jugador visitante, de forma inconsciente, le dio un planchazo a un jugador local poniéndole el pie a la altura de la cara. Tras la expulsión de Draxler el Mainz 05 comenzó a llegar más a la portería de Benaglio. Pese a que ambos equipos estaban llegando con cierta facilidad a la frontal de las porterías, no lograban crear ocasiones peligrosas de gol. El Mainz 05 encontró premio a su insistencia a la media hora de juego. Un centro de Jairo que Benaglio no llegó a depejar con los puños, acabó en los pies de Pablo de Blasis que sólo tuvo que empujar la pelota al fondo de la portería. El partido se estaba volviendo duro y el árbitro no tuvo miedo a la hora de mostrar la tarjeta amarilla a cualquier jugador. Tras el gol local el Wolfsburgo no conseguía reaccionar y el equipo de Maguncia buscaba otro gol que matara a los visitantes. En los últimos compases del primer tiempo dominaba el equipo de Schmidt. Las llegadas y ocasiones locales se sucedián y los jugadores de Dieter Hecking no tenían una reacción clara, alguna contra, pero nada que tuviera peligro para la ventaja maguntina. El partido se fue al decanso con la victoria momentánea del Mainz 05 gracias al error de Benaglio y al posterior gol de Pablo De Blasis. El Wolfsburgo había comenzado dominando el partido pero tras la expulsión de Draxler el equipo se desintegró.

La expulsión condicionó el partido

El comienzo de la segunda parte fue un calco de los últimos minutos de la primera parte, el Mainz 05 era quien llevaba la iniciativa en el ataque y el Wolfsburgo se metía atrás. Los siguientes minutos fueron más de los mismo, dominio maguntino y los visitantes desaparecidos en el ataque. Pablo de Blasis seguía demostrando su gran calidad y era de los jugadores que más peligro estaban creando. Acompañándole estaba Jairo, que por la banda fue un puñal para la defensa visitante. La defensa del Wolfsburgo tenía mucho trabajo. A los sesenta y cuatro minutos de partido un centro de De Blasis y otro error de Benaglio propició que el Mainz 05 tuviera otra oportunidad, pero el delantero maguntino no llegó y un defensa visitante despejó el balón. En los siguientes cinco minutos los locales tuvieron dos claras llegadas a la meta de Benaglio, pero no llegaron a materializarlas. La entrada al partido de Schürrle dio más verticalidad a los de Dieter Hecking, que veían más de cerca la portería defendida por Karius. A falta de quince minutos para el final del partido el Mainz 05 sentenció el partido mediante un gol de Malli con un potente tiro cruzado, asistido por Muto. Benaglio, pese a su estirada, no llegó a tocar el balón y terminó dentro de la portería visitante. Tras el segundo gol local el Wolfsburgo se deseperó y comenzaron a subir la temperatura del partido con entradas fuera de tiempo y duras. Los visitantes buscaron un milagro imposible en los últimos diez minutos de partido, pero su esfuerzo fue en vano y el partido terminó con victoria local. Los goles de De Blasis y de Malli fueron suficientes para doblegar a un lobos heridos desde la expulsión de Draxler.

La próxima jornada el Mainz 05 le tocará jugar contra el Colonia (15:30 h). El Wolfsburgo por su parte recibirá en el Volkswagen-Arena al Werder Bremen (15:30 h).