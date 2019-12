El Norwich golpea primero y gana

Howson será con el hombre que va a soñar todo el Swansea esta noche. Su gol hunde un poquito más a los de Garry Monk y nutre de esperanzas a todos los 'canarios'. El Swansea de Monk no ha gozado de muchas oportunidades claras para ponerse por delante del marcador, algo que si que pudo hacer el Norwich. El partido ha sido muy disputado, uno con más posesión que otro y el otro con más ocasiones de gol. Se han cometido casi veinte faltas pero solo ha caído una tarjeta a O'Neil y en el minuto 96, justo al final del partido.

Garry Monk optó por sacar el mismo once de las últimas semanas y no le ha dado resultado al técnico. No han provocado ninguna ocasión clara sobre la portería del Norwich, mientras que el Norwich ha tenido cinco ocasiones claras para hacer gol pero solo les ha entrado una. El equipo de Monk no supo reaccionar pese a los cambios tácticos como individuales. Y todo ello, pese a tener la posesión del partido, con un 67%.

Howson al rescate del Norwich

Pese a no ser goleador, el centrocampista del Norwich estaba en el momento indicado en el sitio oportuno. Marcó el gol que le da los tres puntos a los 'canarios' y llena de optimismo a la afición. Y ese gol no hubiera sido posible si Alex Neil no hubiese puesto en el campo a Mbokani, que le dejó en bandeja el gol para Howson. El centrocampista no lleva muchos goles en Liga pero si asistencias, unas once, aunque hoy le tocó ser el protagonista. Gracias a ese gol el Norwich acaba con esa racha de cuatro derrotas consecutivas y pone, con trabajo y esfuerzo, a su equipo más arriba en la clasificación.

Y otra derrota más

El equipo de Garry Monk no sale del pozo, y vuelve a caer, esta vez a domicilio, tras esta derrota que le hunde más en la clasificación. Monk no da con la tecla que le haga mantener una racha de victorias para poder escalar en la clasificación, y esto podrá cambiar la planificación de los objetivos. Ni manteniendo a Gomis y Ayew ha podido tener ocasiones claras para poder tener la posibilidad de ganar el encuentro. El Swansea ha tenido la posesión del partido con un 67%, algo que no le ha dado para poder ni siquiera llegar a chutar a portería.