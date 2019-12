Tiquinho resucita a Nacional en Guimarães

Es una realidad que en un deporte como es el balompié, los errores se pagan bien caros. No importa si es un detalle pequeño o una acción escandalosa. Vitória SC sabe muy bien lo que significa esa regla no escrita. Un mínimo error de concentración ha significado perder tres puntos a manos de un rival directo como el Nacional de Madeira. Un equipo isleño que se ha vuelto a encomendar a su delantero estrella y éste no ha vuelto fallar.

Cuatro goles lleva ya el delantero brasileño en esta Liga NOS. Parecía imposible reemplazar la habilidad anotadora que la temporada pasada proveían Marco Matias y Lucas João. Pero así es, Tiquinho Soares se está echando a Nacional a sus espaldas y tiene bastante que ver con los once puntos que tiene Nacional en estos momentos. El jugador mostró su lado más oportunista. Donde tiene que estar un delantero, en el lugar justo y en el momento adecuado.

Tiquinho está siendo el hombre clave de Nacional

Pero el único tanto que se vio en el Alfonso Henriques tiene a Douglas como gran protagonista. El guardameta del Vitória no tuvo precisamente su actuación más destacada, y el tanto madeirense resume a la perfección. El balón llega bombeado desde la derecha hacia el segundo palo, el portero brasileño no acierta con el despeje y el esférico le llega a la privilegiada cabeza de Tiquinho. Uno el centro, dos el error y tres el gol.

Corría el minuto 37 de partido y el Vitória no daría síntomas de mejora. A los gverreiros les faltaba llegada, más presencia en ataque. Y no fue porque no lo intentaran. Jugadores como Ricardo Gomes o Tomané combinaban y sobre todo este último tuvo las ocasiones más claras de los suyos. Cabe destacar un mano a mano del delantero de Fafe ante Rui Silva que ganaría el guardameta portugués.

Tomané se estrellaría siempre con el muro de Rui Silva

Eso sí, por muchas ocasiones que creaba al cuadro de Guimarães, cada vez que Nacional combinaba en ataque, Sérgio Conceiçao tragaba saliva. A la zaga local le falta más intensidad, una capacidad de despejar el peligro más constante. No había entendimiento en la línea defensiva, comandada João Afonso. Salvador Agra llegó a aprovecharse de uno de esos balones que quedaban muertos en el área para batir a Douglas. Eso sí, su asistente, Nenê Bonilha, no vio que estaba en fuera de juego y el gol no subiría al marcador.

Ya a partir de la hora de partido, el Vitória cogería el mando del partido y no lo soltaría hasta el pitido final. Remontaron en control de juego y finalmente vencerían en posesión del balón (55-45% para los gverreiros). Los problemas empezaban a llegar cuando se llegaba a tres cuartos de cancha. Conceiçao incorporó a Alex, Otávio y Xande Silva para dar más electricidad. La afición local, eso sí, tuvo que esperar a los minutos finales para ver a su equipo acosando a los madeirenses.

Eso sí, aunque los cambios ayudaron a los de Guimarães, los que tuvieron las ocasiones fueron los mismos. Fue Tomané el que dejo con la miel en los labios a los suyos. Dos ocasiones, una a falta de cinco minutos para el final y otra en pleno tiempo descuento, las desbaraton dos intervenciones providenciales de Rui Silva. El luso está demostrando que puede suplir perfectamente a Eduardo Gottardi y no se descarta más titularidades del guardameta de Porto.

Estos tres puntos permiten a Nacional superar la barrera de la decena de puntos y ponerse con once en mitad de tabla, tan sólo un punto por encima del Guimarães. En la próxima jornada, los madeirenses recibirán en Choupana al Marítimo en el derby del archipiélago. Por su parte tendrán que ir al Estádio do Bessa para enfrentarse a Boavista.

Resumen partido Vitória Sc 0-1 CD Nacional

Puntuaciones VAVEL