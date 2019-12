Entrevista. Aarón Ñíguez: "La Liga Portuguesa es más intensa que la española"

Aarón Ñíguez Esclápez (26 de abril de 1989) es un futbolista español que juega en el Sporting de Braga, club de la Liga NOS, la primera categoría del fútbol portugués. A sus 26 años, Aarón llegó este verano al club del norte de Portugal tras haber pasado por hasta diez equipos desde que comenzara en el Caja de Elche antes de llegar al Valencia Mestalla en 2006.

Su posición natural es la de delantero centro o mediapunta, ya sea por el centro o caído a una banda. Tiene cuatro títulos en su palmarés: una Premier League de Escocia y una Copa, ambas con el Glasgow Rangers en 2009, además de una Eurocopa sub-19 en 2007 y unos Juegos del Mediterráneo en 2009 con las categorías inferiores de la selección. Es canterano del Valencia CF, al que llegó con solo once años. Casi diez años después, Aarón sigue demostrando su calidad, ahora en el país vecino. Esta ha sido la conversación que el jugador ilicitano ha tenido con VAVEL.

Pregunta: ¿Por qué Aarón Ñíguez es futbolista? ¿Qué habría sido de no ser futbolista?

Respuesta: Desde pequeño he estado pegado a una pelota gracias a mi padre y a mi hermano mayor Jony. Desde que he tenido uso de razón me he divertido con un balón en las piernas y siempre he querido mejorar y superarme. Nunca me he planteado no ser futbolista, pero el tenis y el motociclismo me gustan mucho.

P:¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol? ¿Pensaba que iba a llegar hasta donde ha llegado?

R: Los inicios creo que fueron como los de todo niño. Empecé jugando con mi padre y mi hermano Jony, luego estuve en Caja de Elche (Cañabate), que fue mi primer equipo en fútbol sala y mi único en Elche, ya que a los once años me fui al Valencia. He pasado muchas horas en la playa, en la calle, en 'El corazón de Jesús', que es una iglesia donde yo vivía y sus alrededores los usábamos de porterías. Cuando todos mis amigos en verano se iban a jugar a la consola, al cine o a la piscina, yo me quedaba horas y horas practicando y mejorando con ejercicios con mi padre y mi hermano mayor. La verdad que mis metas siempre han sido cortas: ser el mejor en cada partido, cada temporada, pero está claro que la mayoría queremos ser futbolistas de Primera División, jugar en la selección, en parte lo he conseguido y estoy muy contento, pero tengo 26 años y puedo conseguir más cosas.

P: Su primer momento importante llegó en el debut en Champions con el Valencia en 2006. ¿Qué se siente al vivir un partido de la máxima competición europea?

R: El 5 de diciembre del 2006 es una fecha marcada para mí por el debut en Champions League contra la Roma. Sinceramente, en aquel momento lo vives como un partido más, pero con la ilusión de estar con tus ídolos. Tenía mucha ilusión y una gran oportunidad, sabiendo que tenía muchas posibilidades de lesionarme puesto que tenía muy cargado los isquiotibiales, pero era un oportunidad que no sabía si se iba a repetir. Duré 20 minutos y estuve dos meses parado por una rotura en los isquios, estaba contento por cumplir un sueño pero triste por no estar en la mejores condiciones para afrontar el partido.

P: Con solo 26 años ha pasado por hasta nueve equipos. ¿Por qué tantas cesiones? ¿Cuál de esas cesiones fue positiva y cuál fue negativa?

R: Mi primera cesión fue al Xerez con 18 años, y digamos que era el momento para coger experiencia como profesional y volver al primer equipo como en ese momento habían hecho Silva, Albiol o Gavilán. Es un salto grande, me costó adaptarme al fútbol profesional pero un fue aprendizaje que tenía que pasar. A mitad de año, como no estaba jugando mucho y necesitaba estar con ritmo ya que tenía el Europeo sub 19 y no podía perdérmelo, y en aquel entonces no podías irte cedido a otro equipo de la misma categoría, tenía una propuesta del Iraklis griego, dirigido por Pedraza. Me comentó que tendría muchos minutos y que jugaría en grandes estadios como Olympiakos, Panathinaikos, AEK o PAOK, y me convenció también que en el equipo había gente de España, Argentina o Brasil. Eso hizo que mi adaptación fuera fácil y todo me fue muy bien ya que jugué todo, marqué cinco goles y tuve el trofeo al mejor jugador joven.

Aarón ha pasado por hasta nueve equipos antes de llegar al Sporting de Braga esta temporada procedente del Elche

La siguiente temporada, como el Valencia quería cederme de nuevo, el Glasgow Rangers me hizo una oferta muy importante de dos años de cesión con opción a compra, y era un equipo que jugaba Champions, por lo que me decidí por ella. Allí no tuve muchos minutos, solo marque dos goles y en el segundo año de cesión elegí cambiar de equipo ya que no me adapté muy bien al fútbol escocés y necesitaba de nuevo minutos para poder estar en el Mundial sub-20. Entonces me fui al Celta de Vigo, donde después de jugar el Mundial sub-20, en el que nos eliminaron en octavos contra Italia y quedé bota de bronce con cinco goles, llegue con mucha ilusión de volver a sentirme importante. Nada más llegar fui titular y a los cinco partidos, en un encuentro de Copa del Rey contra el Tenerife, me rompí la rodilla y estuve seis meses fuera. Fue otro año duro pero siempre estuve aprendiendo de las adversidades y duros momentos que tiene el fútbol.

Al año siguiente tendría otra cesión, esta vez al Recreativo de Huelva, donde tendría que ver cómo estaba de la lesión de cruzado, y nada más empezar la liga tuve que parar dos meses por el pubis. Tras recuperarme jugué todo y fui importante, quedando máximo goleador del equipo con cinco goles. Esa fue mi última cesión, ya que me desvinculé del Valencia cuando me quedaba un año más de contrato y firmé por el Almería. Está claro que las cesiones positivas son las que en lo deportivo juegas mucho minutos. Jerez me sirvió mucho de aprendizaje, luego Vigo, con la lesión, me hizo valorar mucho más el fútbol. Quizá Glasgow fue la más dura porque me costó mucho adaptarme, pero también me hizo crecer como futbolista.

P: Tras pasar por cinco equipos, sus temporadas en Huelva y Almería fueron muy productivas por el número de partidos jugados. ¿Fueron un punto de inflexión en su carrera?

R: Cada etapa tiene su historia. En todos los sitios me han acogido fenomenal y eso es tener mucha. En Almería estuve a un nivel muy bueno, y justo cuando mejor me encontraba y tenía la confianza completa de un entrenador, tuve una oferta del equipo de mi tierra y era una oportunidad única. Hablé con el entrenador Javi Gracia y le dije que tenía la oportunidad de jugar el equipo de mi tierra. En ese momento el Elche iba primero en la tabla y el Almería segundo, por lo que quise cumplir un sueño que tenía desde pequeño: vestir la camiseta del Elche. Ese año conseguimos el ascenso después de 25 años y pude cumplir otro gran sueño: jugar en primera con la camiseta del Elche. Fue un año redondo ya que el Almería también consiguió ascender, equipo al que le tengo mucho cariño tanto al club como a los compañeros que tuve en ese momento.

P: Habiendo estado en Grecia, Escocia, España y Portugal, ¿qué afición diría que vive el fútbol más apasionadamente?

R: Creo que en todos los países se vive con mucha pasión, aunque después está la forma de expresarlo, pero cada país tiene su encanto y son experiencia preciosas que me llevo.

P: La temporada pasada pasó por Elche, el equipo de su tierra, donde a pesar de hacer una excelente temporada acabaron descendiendo. ¿Cómo le afectó ese descenso administrativo?

R: Pues después de conseguir el ascenso tras 25 años sin hacerlo, y después conseguir dos años consecutivos la permanencia viendo que el equipo estaba creciendo en lo deportivo, el descenso administrativo fue un palo muy duro para toda la plantilla y sobre todo para toda la afición ilicitana. Llevábamos sufriendo muchos meses con ese tema y las alegrías afortunadamente siempre eran en lo deportivo, ya que en lo extradeportivo cada día llegaban malas noticias. Se vivió con mucha tristeza y sobre todo impotencia, porque uno solo podía darlo todo en el terreno de juego, y aún así desafortunadamente llegó el descenso. Pasé un mes muy jodido, triste y pensativo porque tenía que tomar una decisión en la que mi corazón sentía una cosa y mi cabeza otra. Fue la decisión más difícil de toda mi carrera.

P: Ese descenso de 'su' Elche le llevó a Portugal, donde fichó por el Sporting de Braga. ¿Qué conocía de este equipo? ¿Cuál fue el motivo de su llegada?

R: El Sporting de Braga es conocido en España y siempre se ha visto como un equipo que lucha por estar con Benfica, Porto y Sporting. Quería seguir creciendo como futbolista y el Sporting de Braga es un equipo grande que juega competiciones europeas, por lo que era una gran oportunidad. También el interés del entrenador Paulo Fonseca ayudó mucho.

P: Su fichaje por el equipo bracarense llegó a poco de cerrarse el mercado de fichajes. ¿Fue el Braga su primera opción o temía quedarse sin equipo?

R: Era la opción que más me gustaba y, aparte de que mi decisión de salir del Elche fue casi acabando el mercado, el fichaje llegó el último día por temas de 'papeleos' debido a que al ser en los últimos días había muchos movimientos y tardo más.

P: Seguía la Liga Portuguesa?

R: Sí, sí que la seguía, sobre todo porque estaba mi hermano Jony jugando en el Río Ave.

P: ¿Cree que la llegada de muchos españoles en los últimos años, y sobre todo la llegada de Iker Casillas, aumentará el interés por esta liga?

R: Quizás con la llegada de Iker Casillas y de muchos otros como Alberto Bueno, José Ángel, Tello, Adrián o Marcano, los jugadores de España se fijen más en la Liga Portuguesa, pero al final creo que muchos jugadores seguimos muchas ligas y después no depende de uno mismo, hay muchas circunstancias y a todo el mundo no le gusta salir de España ya que se sienten más cómodos en su país, pero al final es cuestión de atreverse más que nada.

P: ¿Qué diferencias ve entre la Liga NOS y la Liga BBVA?

R: La Liga NOS es más intensa y más de transiciones ofensivas y defensivas que la española, mientras que esta es más de posesión en general. Al final cada partido es un mundo, porque en nuestro caso se nos da mucho mejor los partidos con equipos que se posición muy bien en su campo y donde cuesta mucho abrir las líneas defensivas.

P: No suele ser habitual que en una familia haya tres hermanos futbolistas profesionales, además de que su padre también fue futbolista. ¿Cómo son Jony y Saúl y qué virtud futbolística destacaría de cada uno?

Aarón fue campeón de Europa sub-19 con la Selección Española en el año 2007 R: Jony juega de medio centro defensivo, es un jugador posicional, tiene un buen juego aéreo, gran pase tanto de primera como de larga distancia, es muy agresivo e intenso. Para mí es un jugador bastante completo y formaría la pareja perfecta con mi otro hermano, uno jugando de 6 y Saúl de 8. Por su parte, Saúl un jugador todoterreno que se adapta muy bien a muchas posiciones. Además de tener lo que tiene Jony, este es más rápido, tiene mucho gol, abarca mucho campo. Para mí los dos son grandes futbolistas, pero en el mundo del fútbol los detalles en cualquier momento de tu carrera pueden marcar estar en un sitio y en otro. Jony ha sido un ejemplo para mí, y a Saúl, el pequeño, intentábamos siempre aconsejarle con nuestras experiencias para que cada día intente superarse. Estoy muy orgulloso de los dos.

P: Por último, ¿qué espera Aarón Ñíguez de esta temporada en Portugal?

R: Me gustaría que me respetaran las lesiones, y después entrenar y luchar para tener la mayor cantidad de minutos posibles para divertirme donde más se disfruta, que es en el campo.

TEST

Campeón Liga NOS

El Sporting de Braga dará mucha guerra.

Posición del Sporting de Braga en la Liga NOS

Estaremos entre los primeros puestos.

Posición del Sporting de Braga en la Europa League

Intentaremos hacer un gran papel.

Un gol suyo

Mi primer gol con el Elche.

Una celebración suya

También en mi primer gol con el Elche.

Su mejor momento futbolístico

Seguro que está por llegar.

Su peor momento futbolístico

La lesión del ligamento cruzado y el descenso administrativo con el Elche.

Su jugador favorito

Ronaldinho

Su entrenador favorito

Me intento fijar en todos los que he tenido y coger lo mejor de cada uno de ellos.