La ofensiva inglesa

A escasos meses de la Eurocopa de Francia 2016, Inglaterra no tiene decididos sus hombres en la parcela atacante. Bien es cierto que ha sido la única selección que ha conseguido clasificarse para el torneo europeo ganando todos los partidos. Además, es la segunda que más goles ha anotado, solo por detrás de Polonia, que les aventaja en dos tantos a favor. Sin embargo, muchos nombres se barajan para formar el medio campo y la delantera del conjunto inglés. Precisamente el tiempo es el que puede poner a cada uno en su sitio y dejar fuera a otros, pues las buenas rachas goleadoras, los descensos en el rendimiento y las lesiones pueden jugar un papel fundamental en la lista final de Roy Hodgson.

No obstante, hay dos hombres que parecen fijos: Wayne Rooney y Harry Kane. El jugador del Manchester United puede estar ante uno de sus últimos grandes torneos internacionales y no querrá perdérselo por nada del mundo. A sus 30 años ya no promedia la misma cantidad de goles que en años anteriores, pero su nombre es más que suficiente para condicionar el planteamiento de un encuentro. El entrenador rival debe tenerlo en cuenta y cuando está sobre el rectángulo verde, su equipo puede jugar con doce jugadores si Rooney está a pleno rendimiento. El que está llamado a ser su sucesor es Harry Kane. El delantero del Tottenham ya está recordando al de la temporada pasada tras un inicio de curso cuanto menos, tímido. Con seis goles está ayudando a los de Pochettino en su andadura por la Premier League y por la UEFA Europa League, competición en la que todo indica que accederán a la siguiente fase.

Vardy es el máximo goleador en la Premier League con doce tantos

Curiosamente, Kane lleva la mitad de los goles que el hombre revelación de esta temporada, Jamie Vardy. Que el Leicester esté colocado en la tercera plaza no es fruto de la casualidad. El delantero inglés está haciendo todo lo posible porque los foxes no pierdan de vista los puestos europeos y, aunque ese no parece ser su objetivo, la cantidad de puntos que están sumando puede dejar beneficios a largo plazo. El 12 parece ser su número de la suerte. Lleva 12 partidos, 12 como titular y 12 goles. Doce tantos que suponen el 48 por ciento del total de su equipo. Máxima importancia en un equipo humilde que le ha llevado a la selección, donde aún no ha podido marcar. A sus 28 años puede estar en uno de los mejores momentos de su carrera, pero el tiempo corre en su contra. Un descenso de esta racha anotadora puede ser un hándicap a la hora de ser llamado para la Eurocopa. El seleccionador suele citar a tres delanteros y con dos posiciones cubiertas por Kane y Rooney, solo queda una posibilidad.

Alguna sorpresa

Una posibilidad que debe luchar ante posibles delanteros sorpresa. En este caso pueden estar Wilson, Berahino, Charlie Austin, Welbeck, Sturridge o Walcott, entre otros. Las lesiones también adoptarán un papel fundamental en la decisión, pues el delantero del Arsenal y el del Liverpool parecen que se van a tirar gran parte de la temporada en la enfermería. Mientras que Sturridge solo ha jugado tres partidos con los reds, Welbeck aún no ha debutado con los gunners. Un compañero suyo, Theo Walcott, puede ser otro que esté lesionado en ese tramo de la temporada, pues los precedentes no son nada halagüeños y cualquier gesto o exceso de partidos pueden provocar una lesión en el ariete inglés.

Wilson tiene mejor promedio goleador que Rooney, Kane o Vardy

Otros que han hecho o están haciendo méritos para ir podrían ser Wilson, Berahino o Charlie Austin. El primero, a pesar de jugar con el Bournemouth, ya lleva cinco tantos en lo que va de competición liguera. Teniendo en cuenta que el equipo ha anotado doce, promedia el 42% de los goles de los recién ascendidos. También hay que observar que ha jugado siete de los doce encuentros. Siete partidos donde ha acumulado 543 minutos. Su promedio goleador asciende a un gol cada 77 minutos, mejor que el de Rooney (un gol cada 491 minutos), Harry Kane (un gol cada 173 minutos) o, incluso, Jamie Vardy (un gol cada 89 minutos).

Berahino ya ha ido con la selección absoluta inglesa, aunque no ha jugado ningún partido. Sí lo ha hecho con la Sub-21, donde se erigió como el máximo goleador de la fase de grupos clasificatoria a la Eurocopa Sub-21 que se disputó en la República Checa en 2015. Esta temporada sigue deleitando con el modesto West Bromwich Albion y ya suma tres goles en los 669 minutos que ha estado sobre el césped. Charlie Austin es otro que deslumbró el pasado año, cuando el Queens Park Rangers estuvo en la Premier League. En total, anotó 18 tantos en 35 partidos ligueros convirtiéndose en el segundo máximo goleador nacional. Ahora, en Championship, no ha dejado de marcar goles. Ya lleva siete en doce encuentros y está a solo tres del máximo goleador, Andre Gray, del Wolverhampton.

Goles desde el centro

Sin embargo, no todos los equipos viven de sus delanteros. Obviamente, ellos son los que más posibilidades de marcar tienen, pero los centrocampistas mucho tienen que ver en ajustadas victorias o en momentos decisivos. Además, si hay una selección que cuente con centrocampistas de llegada esa es Inglaterra. Tanto Sterling como Lallana, ambos habituales en las convocatorias de Roy Hodgson, son catalogados como centrocampistas cuando, sencillamente, podrían ser unos delanteros más.

El jugador del Manchester City ya lleva cuatro tantos en los once partidos ligueros que ha disputado. Aunque es frecuente verle ocupar la banda, sus internadas al área ya son costumbre sobre el tapete del Etihad. No solo aporta gol y ocasiones, sino que surte de balones a los delanteros gracias a su gran visión de juego y último pase. En su exequipo permanece Lallana. Aunque aún no haya anotado gol en lo que va de Premier League, el ex del Southampton ya demostró que puede ayudar con sus goles al Liverpool. La pasada temporada anotó cinco tantos y, a pesar de que no está al mismo nivel con el que brilló en el sur de Inglaterra, puede incorporarse al ataque y ser un verdadero quebradero de cabeza para la defensa rival.

Barkley ya suma 18 encuentros con Inglaterra

Barkley es otro de los que parece tener un idilio con el gol. Con el Everton ya lleva tres en lo que va de temporada y es uno de los centrocampistas más prometedores de Inglaterra. Con tan solo 21 años ya lleva 18 encuentros con la selección absoluta inglesa en los que ha anotado dos goles, ambos en la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016.

Estas son algunas de las posibilidades que tiene el seleccionador inglés de cara al torneo europeo del próximo año. Hasta entonces, muchas serán las cábalas y deseos de los aficionados pero será Roy Hodgson el que determine quién viajará a Francia para representar a Inglaterra.