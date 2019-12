Watford - Manchester United: prohibido dormirse

La buena situación de la que disponen tanto Watford como Manchester United no es sinónimo de relajación y es por ello que ambos equipos tienen prohibido dormirse ya que uno podría descolgarse de la cabeza de la liga y el otro, acercarse a posiciones de descenso que tan lejos parecen, pero cerca quedan. Y es que tras su ascenso la temporada pasada, el conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores está realizando una primera vuelta muy buena, habiéndose plantado a estas alturas de liga, en la zona media de la tabla. Estos puntos que han conseguido hasta ahora no otorgan la permanencia, pero todos sabemos que un buen colchón de puntos al inicio ayuda a conseguir el objetivo. El Manchester, en cambio, esta yendo de menos a más y ha vuelto a situarse a tan solo dos puntos del liderato. Regresa a Vicarage Road donde no jugaba desde 2007, temporada en la que visitó por dos veces a su rival de esta jornada, y necesitado de una victoria para no dejar que Arsenal y City se distancien.

La última vez que el United visitó la ciudad de Watford fue hace ocho años. Por aquel entonces, en sus filas encontrábamos a jugadores como Scholes o Giggs, leyendas de los diablos rojos, y a un equipo que logró salir campeón de la Premier League. Durante este tiempo, los altibajos han sido protagonistas en Old Trafford y de nuevo, y otra vez con los hornets como espectador, los de Van Gaal vuelven a estar en la pelea por el título.

Por otro lado, el Watford ha estado deambulando por categorías inferiores a la Premier League y, tras ocho temporadas lejos del mayor panorama nacional, vuelven a la élite del fútbol inglés. Según han comenzado el año, parece que han vuelto y lo han hecho para quedarse. Situados ocho puntos por encima del descenso, el objetivo es permanecer más tiempo en la categoría que la última vez que la visitaron, cuando descendieron esa misma temporada.

Todo puede pasar en el encuentro

Los dichos como “en el fútbol todo puede pasar”, “el partido dura 90 minutos y son once contra once” y “hasta que pite el árbitro no se ha acabado”, podrían servir para intentar predecir lo que sucederá en el partido. Los números pueden dar como favorito al Manchester y el ir tercero y su rival undécimo, todavía más. Pero en el fútbol todo puede pasar y este partido tiene muchas posibilidades de acabar con sorpresa.

Por una parte, los de Van Gaal tienen como tarea pendiente, pese a haber conseguido algún buen resultado, aumentar su rendimiento lejos de Old Trafford. Únicamente 10 de 18 puntos posibles ha conseguido obtener un equipo que aspira al título, habiendo anotado ocho goles y recibido siete en los seis desplazamientos hasta la fecha. A esto hay que sumar las diferentes bajas de los red devils. No podrán contar con Martial, Rooney, Carrick, Valencia ni Fellaini, por lo que el rendimiento ofensivo del equipo se puede ver muy afectado. Quien si parece que finalmente estará es Wilson, pero no para partir de titular.

Por otra, los de Quique Sánchez Flores llegan muy motivados y confiados de poder llevarse la victoria. A pesar de que los números no son los mejores, el Watford ha conseguido sacar 8 de los 18 puntos que ha disputado en su estadio, habiendo anotado 3 goles y recibido 4. Es un bagaje algo pobre, pero debemos tener en cuenta que se trata de un recién ascendido y que ya ha recibido la visita de equipos como el Arsenal de Wenger. Además, vienen de perder ante el Leicester, por lo que querrán reencontrarse con la victoria y que mejor manera que dándole a su afición la alegría de vencer al United, que llega con muchas bajas.

Enfrentamiento con sabor a título

Debemos remontarnos varios años atrás. Exactamente hasta la temporada 2006-2007 para revivir un partido entre Watford y Manchester United. En aquel curso, estos equipos disputaron dos encuentros en Vicarage Road, decantándose ambos a favor de los visitantes. El primero de ellos correspondía a jornada liguera, y los red devils se impusieron por 1-2 en lo que era la segunda fecha de la Premier League. El siguiente, ya adentrados en 2007, estaba encuadrado en la FA Cup, concretamente en semifinales de la copa. Aquel partido acabó con goleada de los de, por aquel entonces, Ferguson. Un contundente 1-4, que plantó al United en la final que, a la postre, perdería por la mínima y en la prórroga ante el Chelsea.

Anterior a estos dos enfrentamientos, los siguientes registros datan del año 2000, debido a que el Watford, históricamente, no ha sido un equipo habitual en Premier League. Si bien es cierto, cada partido corresponde a una temporada diferente. El de la 1999-2000, en las acaballas de la liga que también ganaría el Manchester United, los de Ferguson se impusieron por 2-3 en Vicarage Road para acabar ganando aquel título de liga. El siguiente, ya entrados en el curso 2000-2001 y perteneciente a la Capital One Cup, acabó de nuevo en goleada. Un 0-3 que permitió al United clasificarse para la siguiente fase de la copa.

Por lo que se refiere a los antecedentes, estos le dan como favorito al Manchester United, puesto que ha salido vencedor en sus últimas cuatro visitas al estadio del Watford. Pero tiene un plus, una lectura más allá del resultado y no es otra que el salir campeón de liga. Las dos últimas veces que el Watford ha disputado la Premier League, su rival de esta jornada ha quedado campeón de liga, además de disputar una final de copa. Es por ello que los aficionados del Manchester tendrán buen recuerdo de este rival, que echando la vista atrás, les hará pensar que un enfrentamiento a ellos significa ganar la liga.

El jefe tiene algo que decir

Como es habitual, cada entrenador comentó, en la víspera del encuentro, las sensaciones que tiene de cara al partido que abrirá la decimotercera jornada de Premier League.

El técnico local quiso mostrar confianza ante el partido frente al Manchester United. Quiso dejar claro que saben a que juegan y lo que tienen que hacer para llevarse los tres puntos ante lo que considera, pese a las bajas, un rival muy complicado. Además, ha transmitido a sus jugadores motivación y tranquilidad, arengando a que desplieguen su juego sin tener en cuenta quien tienen enfrente.

En cambio Van Gaal, toda una caja de sorpresas delante de un micro, habló sobre lo bien que lo está haciendo su rival esta temporada, lo que espera de su equipo y también a cerca de las numerosas bajas que tiene para este partido, eso si, con la vista puesta en el partido de Champions League ante el PSV, ya que dijo esperar tenerlos para el partido donde se juegan gran parte del pase a la siguiente fase.

Juventud para dirigir el encuentro

Robert Madley es la persona encargada de arbitrar el encuentro entre Watford y Manchester United. Un árbitro joven, de apenas 30 años. Su debut en Premier League fue en Abril de 2013 y no pasó desapercibido. Ya en su primer encuentro, el que enfrentaba a Southampton ante West Bromwich Albion, se encargó de expulsar a tres jugadores, dos del equipo local y uno de los visitantes. Aunque parezca exagerado y extraño, el entrenador de ese momento del WBA, Steve Clarke, afirmó que “el árbitro había acertado en sus decisiones”.

Esta actuación, además de las que ya llenaban su currículum, le valieron para entrar a formar parte de los árbitros de Premier League de forma fija. Otra actuación importante que tuvo lugar la temporada pasada fue la final de la FA Youth Cup que la disputaron Manchester City y Chelsea. Por último, desde 2012 forma parte de la FIFA como árbitro asistente oficial.

A jugar con lo puesto

Quique Sánchez Flores y Louis Van Gaal tendrán que poner un once inicial condicionado por las diferentes bajas que tiene cada uno para el partido. Los hornets no podrán contar en este partido con Prodl, Hoban, Ekstrand y Gilmartin que siguen lesionados. Los red devils, también con varias bajas y muy importantes, pierden para el partido a Carrick, Rooney, Martial, Valencia y Fellaini, quienes o bien siguen lesionados o han llegado tocados tras sus compromisos internacionales. Debido a las bajas, las posibles alineaciones de ambos equipos son: