Swansea City - Bournemouth: una lucha por sobrevivir

Ambos equipos llegan en su peor momento, con varias derrotas a sus espaldas, con ansias de saber si podrán salir de la cueva en la que están. Los de Monk llegan tras perder ante el Norwich dando una mala sensación y sin aportar una idea clara que les pueda ayudar en el futuro. La única esperanza para los de Garry Monk es sacar un buen resultado ante su afición que les permita resurgir. Por su parte el Bournemouth, de cuatro jornadas en liga perdiendo, la última en casa ante el Newcastle por 0-1.

El encuentro encuentra su atractivo en que ambos equipos habitan en la parte baja de la clasificación y esperan con una victoria salir de esa situación. Todas las apuestas dan como favorito al Swansea, ya que cuenta con jugadores de mucha calidad como Ayew, Sigurdsson o Gomis, pero no se pueden permitir confiarse, ya que la necesidad de puntuar del Bournemouth es insaciable. Lo que perjudicará a Monk será el poco fondo de armario que tiene, porque no confía demasiado en sus suplentes. El Bournemouth llega en zona de descenso y querrá revertir esta situación con jugadores como Ritchie o Stanislas.

Después de los partidos de las selecciones, Monk evaluará como llegan Ayew, Ki y Montero. Por su parte, el técnico del Bournemouth, E. Howe, puede contar con Pugh que se recupera de un golpe. El Swansea le ha ganado cuatro de los últimos seis encuentro disputados al Bounemouth, pero el último encuentro disputado lo ganó el Bournemouth por 1-2, en Abril del 2008.

Un Swansea en las trincheras

El equipo de Monk no para de cosechar malos resultados. La derrota ante el Arsenal le dejó tocado y desde entonces ya lleva dos victorias consecutivas. Los Swans desplegan un buen juego en varias fases del partido, pero también hay fases en las que no aciertan. Ni la calidad de jugadores como Ayew, Montero o Sigurdsson pueden sacar los partidos adelante si no empiezan a funcionar como un bloque. Su defensa no pasa por su mejor momento, igual que su delantero Gomis que no está acertado de ara a portería.

El Bounemouth necesita un milagro

Los de Howe necesitan algo más que buen juego para sacar su próximo partido hacia adelante. No sacan un buen resultado desde el 19 de Septiembre, en la vitoria ante el Sunderland por un 2-0. El problema del Bournemouth es que cuenta con muchas bajas y no sabe como suplirlas. No llegan lo más seguro al encuentro Elphick, por su lesión en el tobillo; Gradel, Wilson y Mings por sus lesiones de rodilla; y Atsu por su lesión en el gemelo.

Jugadores Clave

André Ayew: Si hablamos de jugadores clave, hay que hablar de Ayew. Jugador desequilibrante en muchas situaciones y goleador del Swansea con cinco dianas. El extremo ganés intentará con su magia sacar una victoria para su equipo y darle una alegría a la afición.

Posibles Alineaciones