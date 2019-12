Dínamo Zagreb - Bayern de Múnich: ilusión - dosificación

La vida también te enseña cuando parar y cuando acelerar. Si vives al límita, con la adrenalina en la sangre y con las neuronas circulando megabites de información a toda carrera, el descalabro es inminente y mucho más pronto de lo que podría ocurrir normalmente. Ese tiempo de dosificación ha llegado al vestuario de Guardiola, quien, tras la derrota ante el Gladbach en Bundesliga, ve el partido ante el Dínamo Zagreb la oportunidad de dosificar a sus jugadores y colocar rotaciones claves que den un aire fresco a una plantilla que gusta jugar a toda velocidad cada uno de sus partidos claves. Con la vista puesta en los Octavos de Final, el Bayern de Múnich llega a Zagreb con la única obligación de mantener el prestigio y buscar una mayor hegemonía en el Grupo F, donde ha dominado y goleado a sus rivales en casa, pero donde registra su única derrota europea de la temporada de visita. Por su parte, los croatas llegan soñando con la Europa League y buscando dar una sorpresa mayúscula por partida doble, venciendo al Bayern y borrando del mapa continental al Arsenal, en una fecha caliente para los últimos tres equipos de dicho grupo de la UEFA Champions League.

Bayern de Múnich y Dínamo Zagreb se han enfrentado únicamente en esta edición de la UEFA Champions League. En su registro histórico, el Bayern nunca ha visitado Croacia por competición europea y enfrenta un reto desconcido hasta ahora por la hinchada y la plantilla bávara. El único partido que los ha visto enfrentarse fue justamente el de la ida en esta temporada, donde el Bayern aplastó 5-0 al Dínamo con hat-trick de Lewandowski, más los goles de Mario Götze y Douglas Costa, en una de las tantas demostraciones ofensivas de lujo que el Bayern de Guardiola ha dado desde la temporada pasada en competición europea y ante su público.

Por su parte, para el Dínamo Zagreb, enfrentarse a equipos alemanes es un poco más conocido que para sus rivales. Los croatas se han medido en 11 ocasiones a escuadras teutonas en competiciones europeas, con balance de 2 empates y 9 derrotas, sumando 9 goles a favor y 26 en contra. En cuanto a recibir a los alemanes se refiera, el Zagreb ha visto como en 5 ocasiones, los equipos alemanes han llegado a su campo con un balance de 4 derrotas y apenas un empate en favor para los de casa. El registro histórico, de esta forma, no respalda mucho al Dínamo Zagreb en su aventura ante el Bayern de Múnich, aunque esta temporada el Zagreb ha dado la sorpresa de vencer 2-1 al Arsenal en el inicio de la Champions League y espera apelar a su fortaleza defensiva y explosividad al contragolpe para conseguir el boleto a la Europa League.

Ese único empate en casa llegó en 1976 ante el Magdeburgo, en la Copa UEFA, con un 2-2 que terminó sellándose con un 2-4 desde los doce pasos. Streich y Pommerenke marcaron por los alemanes, pero Kranjcar firmó un doblete para colcoar el tablas en el marcador. Pero, la última vez que el Dínamo Zagreb recibió a un equipo alemán en competición europea fue en 2007, cuando el Hamburgo llegó a Zagreb y salió con una victoria de 0-2 ante los locales, firmada con goles de Nigel de Jong y Trochowski. Ese es el último antecendete en Croacia con visita alemana.

Prestigio, algo innegociable

Pero, a pesar de estar ya clasificados y en primer lugar de su grupo, Pep Guardiola ha dejado en claro que el prestigio del Bayern los obliga a salir a ganar el partido y a darlo todo para lograr un victoria. "Nunca he conocido a ningún jugador que no quiera reivindicarse y no quiera ganar. Quiero que mis jugadores se dejen todo. El prestigio es muy importante para el club, por no mencionar el dinero que se da por cada victoria. Somos el Bayern de Múnich y sabemos que siempre se espera que ganemos, no importa el contexto de cada partido", expresó el entrenador del Bayern en rueda de prensa previa al partido.

"Sabemos que tenemos que jugar muy por encima de nuestras posibilidades para tener opciones de ganar"

De igual forma, Zoran Mamic, entrenador del Dínamo Zagreb, vive la ilusión del partido con mucha intensidad, aunque reconoce el poderío del Bayern y el hecho de que, en el papel, no sean los favoritos para llevarse la victoria. "Es un privilegio estar en esta fase de clasificación y jugar contra un club como el Bayern. Somos conscientes de la fortaleza del Bayern y sabemos que tenemos que jugar muy por encima de nuestras posibilidades para tener opciones de ganar", declaró el estratega del campeón croata.

De igual forma, Mamic expresó haber aprendido mucho del pasado encuentro disputado en Múnich y espera que su equipo no repita los errores cometidos en esa ocasión. Además, aseguró que sus jugadores lucharán hasta el final por seguir vivos en competiciones europeas contra todo pronóstico. "En Múnich regalamos los tres primeros goles al Bayern y necesitamos estar más centrados. Necesitamos hacerlo mucho mejor en cada área para tener opciones de conseguir algo positivo", finalizó sus declaraciones Mamic.

Guardiola dijo esperar un partido complicado. // (Foto de es.uefa.com)

Armadas contrapuestas

Para este partido, la realidad dentro de las plantillas de ambos equipos es totalmente diferente. Por un lado, el Dínamo Zagreb recibe al Bayern con su equipo completo, siendo Schildenfield, de poca actividad en la temporada, el único elemento que se cae de la convocatoria por una lesión en el cuádriceps. Dentro de la armada local, la pieza más notable es la del chileno Junior Fernandes, quien tiene un pasado en la Bundesliga vistiando la camiseta del Bayer Leverkusen y quien ha enfrentado al Bayern en ocasiones anteriores. De igual forma, Josip Pivaric llega como la pieza clave en zona media al ser el volante con más asistencias para el equipo en todos los torneos de la actual temporada.

Holger Badstuber será la única que no se dará por lesión, ya que el zaguero central fue expulsado el partido pasado

Por su parte, el Bayern de Múnich entre en un vaivén de salidas y regresos en cuanto a lesiones dentro de su plantilla. En cuanto a las bajas, Holger Badstuber será la única que no se dará por lesión, ya que el zaguero central fue expulsado el partido pasado ante el Olympiacos con roja directa. Luego, vienen las bajas ya conocidas de Mario Götze (abductor), David Alaba (tobillo), Juan Bernat (abductor) y las molestias de Arjen Robben en sus cuádriceps, las cuales no quieren ser arriesgadas por el cuerpo médico ni por Josep Guardiola en este momento en el que, a valor de las estadísticas, el Bayern no pelea por un objetivo de gran magnitud en estos momentos de la temporada, época ideal para el reposo y recuperación del extremo tulipán.

Pero, en cuanto a los regresos, una de las noticias más llamativas fue el retorno de Thiago Alcántara a los entrenamientos y a la convocatoria misma, aunque no se aseguró su titularidad para enfrentar al Zagreb. De igual forma, Franck Ribéry regresó el pasado sábado ante el Borussia Mönchengladbach, haciéndolo con gol incluido y con buenas sensaciones físicas en su rendimientos. Otro de los que ya vio actividad y parece fijo en la convocatoria es Sebastian Rode, quien supera sus molestias y se pone a las órdenes de su entrenador. Finalmente, Joshua Kimmich y Douglas Costa, con molestias musculares en las fechas pasadas, recibieron el alta médica y podrán ser piezas a considerar para este partido.

Thiago está de regreso tras su lesión. // (Foto de es.uefa.com)

Posibles alineaciones

De útlima hora se ha conocido que Guardiola dará descanso a Manuel Neuer, con lo que Ulreich llega a su primer partido como titular desde que enfrentará al Nöttingen por la DFB Pokal. Por lo demás, Kimmich podría ocupar espacio para darle descanso a Xabi Alonso, mientras que Costa podría reaparecer junto a Coman, Müller y Lewandowski en ataque. Por su parte, Con un 5-4-1 definido, el Dínamo Zagreb puede apuntarle a la velocidad de Junior Fernandes como único hombre en punta, respaldado por una línea de 4 volantes con desdobel defensivo y ofensivo por igual.