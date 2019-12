Un punto y muchas dudas

En caída libre. Esa es la sensación que tienen los aficionados del Porto tras este nefasto inicio del año. El equipo dirigido por Julen Lopetegui ha pasado de ser el líder en solitario a estar empatados en la tabla con el tercer clasificado. Todo en solo dos jornadas y con una afición que definitivamente ha explotado sobre todo con el entrenador. Primero por la derrota del equipo ante el Sporting de Portugal en el Alvalade y ahora por un empate en el Dragão ante Rio Ave.

Para ser justos, hay que reconocer que estas tablas son más mérito de Rio Ave que desmérito del Porto. El conjunto de Vila do Conde planteó un partido prácticamente perfecto en lo que al aspecto defensivo se refiere. Los hombres de Pedro Martins mantuvieron en todo momento la compostura y no cedieron un solo metro, complicando en todo momento el ataque de los portistas.

Lopetegui realizó varias rotaciones respecto al equipo que perdió en Lisboa

Con algunas rotaciones planteaba el encuentro Lopetegui. El brasileño Maicon se quedaba en el banquillo y en su lugar el español Iván Marcano. También el joven Rubén Neves no partía como titular, dando entrada a su compatriota André André. Y efectivamente, Imbula no volvía a tener minutos. Uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol portugués no volvía a tener la confianza del míster.

"No tengo ninguna explicación para explicar este resultado". Lopetegui no podía creer como el potencial ofensivo de los suyos quedaba en vano ante la férrea defensa vilacondense. Y la verdad es que el equipo no empezó mal. Se tuvo como eje a André André y de sus botas nació una sensacional asistencia a Maxi Pereira. El lateral uruguayo fusiló desde fuera del área y el disparo estuvo rozando la escuadro.

Fotografía: LUSA

Fueron de hecho los defensas portistas los que más peligro crearon en los primeros compases del partido. Cássio se erigió como salvador de Rio Ave y evitó el gol en dos ocasiones con sendas intervenciones. La primera ante otro zapatazo de Maxi Pereira y poco después sacando una mano al remate de cabeza de Iván Marcano.

La insistencia del Porto no podía quedarse sin su recompensa. Al poco de alcanzarse el minuto 20 de partido. Una embarullada jugada donde Rio Ave pecó de poco intenso a la hora de achicar y el balón le cayó manso en la frontal al mexicano Héctor Herrera. Sin casi oposición, el centrocampista fusiló, su disparo rozó en un defensor y despistó completamente a Cássio.

Parecía que sería imposible abrir la lata, pero finalmente se consiguió y muchos ya daban por hecho un plácido partido hasta el pitido final. Sin embargo, Rio Ave se animó y empezó a tocar en ataque. Quizás no fuera sin mucha profundidad, pero por un momento le llegó a arrebatar el balón a los locales.

El gol de João Novais desató la ira de un impotente Lopetegui

De hecho, el gol del empate llegó gracias a una combinación muy larga en el centro del campo. En tres cuartos de cancha, el balón le llegó con espacios a João Novais, que sin pensárselo dos veces fusilaba a la portería de Casillas. El disparo buscaba la izquierda, pero Danilo Pereira tocó el balón buscando rechazar el disparo y le cambió completamente la trayectoria al portero de Móstoles. Poco pudo hacer pese a la estirada de Iker, el 1-1 subía al electrónico.

La actitud del Porto no cambió hasta antes del descanso. De hecho, fue André André el que casi le cambia el rumbo del encuentro. Conectó un buen testarazo que tocó el palo y que recorrió la línea de gol sin llegar a entrar. Al rechace, André volvió a rematar y Cássio sacó el balón en la misma línea. No llegó a traspasarla del todo, por lo que el gol no subió al marcador.

Sin embargo, la segunda parte fue completamente diferente. Tras la reanudación, el conjunto portista apenas creó dos ocasiones de peligro y desde luego no hizo muchos méritos para llevarse la victoria. Solo dos disparos entre los tres palos en toda la segunda parte. Uno de Aboubakar al primer palo que sacó Cássio y un disparo de falta de Miguel Layún a la que volvió a responder el portero de Rio Ave.

El conjunto de Vila do Conde elaboró un entramado defensivo muy complejo y evitó en todo momento que sus rivales tuvieran profundidad en su juego. Pero desde luego no se quedaron ahí. En ataque no hicieron más que acumular hombres arriba. De hecho, hubo más de una jugada ofensiva de Rio Ave en la que solo Cássio estaba en campo propio.

Lopetegui no podía dar crédito a lo que pasaba en el terreno de juego. El equipo no podía avanzar y se llegó hasta tal punto que las ocasiones las creaba el rival. Krovinovic tuvo la más clara para los vilacondenses con una buena volea al primer palo que se marchó rozando el primer palo.

De nada sirvieron los tres cambios, las entradas de Rubén Neves, André Silva o Silvestre Varela. Fueron en vano los cinco minutos que añadió el colegiado a la segunda mitad. El marcador no se movió y la pitada fue casi unánime por parte del público trasladado al Dragão. A este negativo resultado se le suma las dos goleadas de sus rivales más directos. El Sporting de Portugal vapuleó en Setúbal al Vitória SC (0-6) y por la misma diferencia venció Benfica al Marítimo. Los de Jorge Jesus ya les aventajan en cuatro puntos y los encarnados ya les han alcanzado y empatan a 37 puntos en esa segunda parte. Mucho necesita cambiar este Porto y ya en el horizonte se viene acercando el Borussia Dortmund.

Resumen partido FC Porto 1-1 Rio Ave