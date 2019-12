Previa Norwich-Manchester City: ¿trámite o apuesta por la FA Cup?

Llega la F.A. Cup el torneo más antiguo de la historia del fútbol, y viene con un partido que aunque no lo parezca, está cargado de emoción: el Norwich (decimoquinto en la Premier League con 23 puntos) se jugará en su estadio, el Carrow Road, el pase ante el Manchester City (tercero con 39 puntos). En teoría un duelo entre dos conjuntos que se encuentran en posiciones tan lejanas en la clasificación podría suponer un paseo para el conjunto que ronda los puestos de arriba, y sin embargo en el partido liguero que enfrentó a estos dos equipos el encuentro estuvo de lo más apretado y acabó decantándose del lado de los “citizens” por un error garrafal en el minuto 85 de Ruddy, el portero del Norwich, así que el próximo sábado puede pasar de todo, y más si tenemos en cuenta que esta vez el Norwich es el equipo local.

Norwich: ¿trámite o apuesta?

Es bien sabido que para todos los equipos que ocupan la zona peligrosa de la clasificación, como es el caso del Norwich, la liga es la competición principal, pues de la permanencia en la categoría dependen muchos beneficios sobre todo económicos, por lo que no sería raro que el sábado Alex Neil apostara en el once por los menos habituales para dar descanso a los titulares. Sin embargo si miramos como ejemplo a la Capital One, el Norwich realizó una competición extraordinaria que solo se vio truncada en la tanda de penaltis contra el Everton en los cuartos de final.A su vez tras el partido realizado en el estadio del Manchester el pasado 31 de octubre Alex Neil delcaró sentirse "decepcionado" por no haber logrado almenos puntuar, así que es normal que el entrenador se encuentre con ganas de pasar la eliminatoria -lo primero- pero sobre todo de ganar al conjunto citizen. Por lo que, a día de hoy, es una gran incógnita saber si el conjunto ‘canario’ apostará por intentar llegar lejos en esta competición y por lo tanto jugaro con aquellos que en teoría son los que mejor rendimiento están dando hasta el momento o si por el contrario preferirá centrar sus aspiraciones en la Premier League y dejar esta competición para que los suplentes puedan hacerse un hueco en el once y ayudar al equipo en los momentos que sea necesario

Manchester: ¿trámite o apuesta?

Por otro lado llega el Manchester City, el cual en estos momentos se encuentra disputando tres competiciones: la Premier, la Capital One –en semifinales- y la Champions League, por lo que la adición de los partidos de la F.A Cup puede lastrar al equipo de manera notable tanto física comom mentalmente. Por eso la misma pregunta que se planteaba sobre el Norwich se realiza ahora pero con el Manchester: ¿se centrará en las tres competiciones restantes el conjunto de Pellegrini o querrá apostar por la F.A. Cup con el derroche físico que ello supone? Teniendo en cuenta la presión a la que se encuentra sometido el técnico tanto en liga –en la que va en una decepcionante tercera posición- como en Champions –en la que quieren ver si este es por fin el año que el club pasa de octavos de final- y además sabiendo que muy probablemente no continue al frente del equipo la temporada que viene -en beneficio de Pep Guardiola- no sería de extrañar que mañana apostara por los menos habituales para que estos ganaran confianza y sobre todo para que los titulares reposen de cara a la vuelta de las semifinales de la Capital One contra el Everton, ya que el entrenador chileno querrá dejar o bien dar argumentos para que no le cesen en su cargo mediante títulos o bien dejar un trofeo más en las arcas del club para que sea recordado como lo que él se considera que es: un magnífico entrenador