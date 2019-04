Van Gaal: "Creo que la gente se va antes de Old Trafford por el tráfico, no por nuestro juego"

Apenas tres días después de la victoria por la mínima en la FA Cup ante el Sheffield United, Louis van Gaal volvió a enfrentarse a sus enemigos comunes, los periodistas. Como de costumbre, no decepcionó con sus respuestas, y trató todos los temas que en este momento tiene el Manchester United sobre la mesa, las discusiones sobre la calidad de su juego, las lesiones, y sobre todo, el rival en este encuentro, el Newcastle.

"La calidad del juego también depende del rival al que te enfrentas" La primera pregunta de la rueda de prensa volvió a tratar sobre la forma en que su equipo viene jugando en los últimos meses, y que incluso el modesto Sheffield United les supuso un obstáculo solo salvable desde el punto de penalti en los minutos finales. "No se puede hablar en términos absolutos de si nuestro juego es aceptable o no, hay que tener en cuenta también el rival y su intención en el partido, y ante el Sheffield United tuvimos que enfrentarnos a diez hombres encerrados en su área", aclaró el técnico holandés.

Wayne Rooney anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento. Foto: Manchester United

Al ser preguntado por el vacío en las gradas en los últimos minutos, van Gaal quiso desmarcarse de las voces más críticas tirando de su habitual ironía, aunque también alabó a los seguidores más fieles: "nuestros seguidores llenaron el estadio, que es algo que no pueden decir la mayoría de los equipos en competiciones de copa, y animaron magníficamente, como lo hacen siempre, y eso en estos momentos no es fácil. ¿Que por qué abandonaron el estadio antes del pitido final? Nunca se sabe, existen muchas razones, yo creo que fue por el tráfico a la salida de Old Trafford, incluso yo mismo hacía eso cuando tenía que realizar tareas de ojeador en mis inicios, siempre me marchaba antes del final; nunca se puede saber la razón".

Los compañeros de la prensa, al ver la respuesta de van Gaal, quisieron seguir hurgando en la llaga del mal juego de los reds y cuestionaron por los aplausos irónicos del público ante el tiro lejano de Depay al borde del pitido final. "Claro que lo entiendo, es normal que celebrasen el tiro de Memphis, no estábamos llegando con claridad, y comprendo los aplausos en tono de burla, es normal", replicó el ex entrenador del Ajax, Barcelona y Bayern de Munich entre otros.

"Bastian está lesionado, terminó el encuentro como pudo y ahora casi no puede andar" El alemán Schweinsteiger fue uno de los perjudicados por el encuentro de FA Cup del pasado sábado, y con los tres cambios realizados, tuvo que continuar en el terreno de juego, aunque visiblemente lesionado. "Está fuera para el partido del Newcastle, aguantó como pudo, pero al terminar el encuentro no podía ni andar, estoy satisfecho con el esfuerzo realizado por todos", señaló van Gaal.

"Tenemos que ganar al Newcastle", fue la frase que más se escuchó en la sala de prensa del viejo Old Trafford, y es que la clasificación en la Premier League les sitúa fuera de los puestos de Champions League, y el holandés quiere a sus hombres centrados al máximo para el partido de St. James' Park. "Tras dos victorias seguidas, queremos la tercera y comenzar una nueva racha que pueda ayudarnos, jugamos fuera ante un muy buen equipo como el Newcastle, que puso al Arsenal en muchos apuros, pero lo más importante es que no consiguieron ganar, así que espero que a pesar de todo consigamos los tres puntos", respondió el técnico.