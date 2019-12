USA 94: el inicio de un sueño

Muchos de nosotros recordamos los álbumes de cromos de Ligas, Copas del Mundo, Eurocopas… pero sobre todo tenemos en mente siempre cual fue el primero. En mi caso fue la Copa del Mundo de USA 94, en donde por primera vez pude coleccionar a los mejores jugadores de esa época en apenas 50 páginas (Fernando Hierro, Roberto Baggio, Bebeto, Jürgen Klinsmann, Diego Maradona o Dennis Bergkamp).

Pero lejos de todas estas estrellas, hubo unos nombres que me llamaron la atención por encima del resto, ya que era la primera vez que los escuchaba o simplemente sonaban extraños. Estos eran Tony Meola, Alexis Lalas, Cobi Jones o Tab Ramos… o mejor dicho, la primera USMNT (United States Men´s National Team) que se dio a conocer a nivel internacional.

Para muchos seguidores estadounidenses del soccer, estos jugadores son auténticas leyendas, ya que fueron los que pusieron a Estados Unidos en el mapa futbolístico a nivel mundial. Pero no sólo los aficionados estos jugadores son héroes, la Major League Soccer también les debe mucho a ellos ya que después de la Copa del Mundo, y la posterior creación de la liga, muchos de estos jugadores pasaron a formar parte de las primeras franquicias que compitieron en ella.

Mundial histórico

La USMNT llegó a ‘su’ Copa del Mundo encuadrada en el Grupo A con Rumania, Colombia y Suiza, en donde partía como cuarto equipo en posibilidades de clasificarse. Se esperaba que las selecciones europeas de Rumanía y Suiza, junto a la colombiana se disputaran los tres puestos que daban acceso a la fase final del torneo.

USA – Suiza. Buen inicio

El debut de la selección estadounidense se produjo en el Pontiac Silverdome de Detroit, donde se enfrentó a una selección suiza en donde Ciriaco Sforza o Stefan Chapuisat destacaban por encima del resto.

La primera parte comenzó con la selección suiza asediando la portería de Tony Meola, pero no conseguían tener una ocasión clara de finalizar, todos sus disparos eran fáciles de detener para el portero o se marchaban fuera. Poco a poco y con el paso de los minutos, los norteamericanos lograban tener más protagonismo en el partido, teniendo claro que los contraataques eran la forma más eficaz de llevar peligro.

Celebración gol Wynalda

La selección de Suiza volcaba su ataque por la banda izquierda de Sutter, que se estaba convirtiendo en un peligro para la defensa estadounidense, pero todas sus acciones no lograban llegar a los delanteros. El culpable del buen hacer estadounidense era el central Alexi Lalas, que se estaba convirtiendo en un auténtico muro infranqueable. Con la compañía de Marcelo Balboa, los suizos apenas conseguían poner en apuros a Meola.

Los USMNT volcaban su ataque también sobre la banda izquierda de Harkes, con continuos desplazamientos en largo a la espalda de la defensa. El extremo conseguía desbordar en muchas ocasiones, pero las ayudas defensivas impedían que llegara con facilidad a la meta de Pascolo.

Wynalda logró le primer tant de los USMNT en el Mundial

Cuando apenas restaban minutos para el final de la primera parte, Bregy mandó un balón al interior de la portería en un lanzamiento de falta en el que Meola pudo hacer más. La selección no tardó en contestar y logró el gol del empate a un minuto del descanso. Wynalda colocó un balón en la escuadra que hizo imposible la estirada del guardameta suizo. Con el empate a uno se llegó al final de los primeros 45 minutos.

La segunda mitad estuvo muy igualada, pese a que el control del juego era de los europeos. A diferencia de la primera parte, sus acciones estaban poniendo a prueba constante a Meola, y el portero respondía de buena manera.

enunabaldosa.com

Con el paso de los minutos, Milutinovic cambió el posicionamiento de su equipo, colocando una línea defensiva de cinco jugadores, tratando de que se crearan menos espacios. En ataque, el conjunto estadounidense continuó aprovechando los contraataques para llevar peligro a la meta suiza, pero sus acciones apenas finalizaban con un disparo a puerta.

Pese a la insistencia de los suizos el marcador ya no se movería, y la selección de Estados Unidos logró un empate muy trabajado, que les puso en el camino de la clasificación.

Estados Unidos – Colombia. Estalla la sorpresa

El segundo partido de los USMNT fue contra una selección colombiana que llegaba con una de las mejores selección con Asprilla, Tren Valencia, Valderrama…

El inicio del encuentro estuvo a punto de costarle caro a la selección ‘cafetera’ ya que en apenas cinco minutos, los estadounidenses contaron con dos acciones muy peligrosas en las que estuvieron cerca de adelantarse en el marcador. A partir de ese momento, la selección colombiana se hizo con el dominio del balón y del juego, y teniendo muy buenas ocasiones para adelantarse también en el marcador. Pero el buen hacer de la defensa local, hacía imposible que estos lo lograsen.

vavel.com

Los USMNT se encontraban cómodos con el planteamiento inicial, una selección rival con el dominio del juego y ellos esperando para poder tener contraataques para sorprender con veloces transiciones. En una de estas acciones, cerca del minuto 34, llegó lo que se reconoce como el gol más negro de la historia de los mundiales. Harkes se acercó a las inmediaciones del área, sin que ningún rival se le interpusiese y puso un centro al punto de penalti, donde debería haber llegado Stewart. El lateral izquierdo colombiano, Andrés Escobar, se interpuso en la trayectoria de la pelota, con tan mala suerte que en su intento por despejarla, introdujo el balón en su portería. Este gol, que ponía por delante a los estadounidenses, posteriormente le costaría la vida al defensor.

Escobar anotó el gol más 'negro' de la historia de los Mundiales

Unos días después de que su selección fuera eliminada de la Copa del Mundo, Escobar se encontraba de vacaciones cerca de Medellín junto a su novia, y a la salida de una discoteca, unos individuos le increparon por el gol que se marcó en propia puerta, para después dispararle en la cabeza. Se dice que el asesinato estaba vinculado a apuestas deportivas, pero esta hipótesis no se pudo probar judicialmente. Este puede ser sin lugar a duda, uno de los capítulos más negros del fútbol moderno.

Volviendo al partido, los minutos restantes de la primera mitad, continuaron con el mismo desarrollo, con unos colombianos que continuaban su asedio sobre la portería de Tony Meola, pero que no consiguieron superarle.

La segunda parte tuvo un gran comienzo para los estadounidenses, ya que tras unos minutos en los que ambos equipos tuvieron acercamientos peligrosos, los locales lograron poner distancia en el marcador, con un buen gol de Stewart. El delantero logró aprovecharse de un balón enviado a la espalda de la defensa para batir a Córdoba con una vaselina, ante la salida de este.

Saltaba en ese momento una de las primeras sorpresas de la Copa del Mundo en el Rose Bowl. La selección estadounidense de Milutinovic se estaba imponiendo por dos tantos a uno de los combinados más fuertes de la competición, los colombianos.

Celebración Gol de Stewart

Tras este tanto, la selección sudamericana se volcó en el ataque, buscando dos goles que les permitieran puntuar, y mantenerse con opciones de clasificarse hasta la última jornada. Pero la poblada defensa de los locales, detenía todas las embestidas rivales. En algunas fases del partido, estos llegaron a posicionar una línea de cinco defensas, que pudiera dificultar ese último pase que los colombianos utilizaron en los primeros minutos del encuentro. Otro de los culpables de la incapacidad goleadora de los ‘cafeteros’ fue el guardameta Tony Meola, que se estaba convirtiéndose en el salvador de su equipo, deteniendo gran número de acciones.

Meola fue un muro para el combinado colombiano

Los USMNT seguían fieles al modelo de juego inicial. Se mantenían firmes y serios en defensa, y en cuanto recuperaban el balón, buscaban un desplazamiento en largo a los delanteros, tratando así de sorprender a los defensores. Aunque la ocasión más clara llegó en un saque de esquina que Balboa definió con una gran chilena, que se marchó fuera por poco. De haber entrado, hubiera sido sin ninguna duda, el gol del Mundial.

Los minutos pasaban y los colombianos seguían tratando de anotar, pero Meola estaba convirtiéndose en un muro realmente infranqueable. No fue ya hasta el minuto 90 cuando los colombianos loaron recortar distancias en el marcador, gracias a un rechace que aprovechó el Tren Valencia.

Con este resultado de 2-1, finalizó el encuentro que clasificaba matemáticamente a los Estados Unidos a la fase final de esta Copa del Mundo de manera sorprendente.

Estados Unidos – Rumania. Mero trámite

Este último encuentro de la fase de grupos, no tenía mayor incidencia para ambas selecciones, ya que con la clasificación aseguraba, solo les restaba conocer el puesto en el que finalizarían la Fase de Grupos.

Pese a lo que se podía esperar, desde un inicio, fueron los estadounidenses los que llevaron la iniciativa en el juego. Esto les llevó a tener una gran oportunidad para adelantarse en los primeros minutos, con un disparo al palo de Harkes. El combinado rumano sin embargo, se mostro expectante en este período del encuentro, manteniéndose bien posicionado en defensa y aprovechando acciones a la contra para llegar sobre la meta de Meola.

lagaleriadelfutbol.blogspot.com

Con el paso de los minutos, el conjunto europeo fue teniendo mayor presencia en el juego, lo que se tradujo en que en la primera acción peligrosa, lograron adelantarse en el marcador. Un balón a la espalda del lateral izquierdo estadounidense, fue aprovechado por Petrescu y con un disparo raso al primer palo, sorprendió a Meola que estaba esperando el centro.

Los USMNT no lograron crear peligro real

Con el resultado a favor, eran ahora los europeos los que se echaron a sus espaldas el peso del juego y los estadounidenses, con rápidas transiciones de defensa-ataque, trataban de sorprender a su rival. Pero en este período, ninguno de los dos equipos logró acercarse con peligro a la meta de su rival.

En los minutos finales de la primera mitad los USMNT, volvieron a aumentar su intensidad, por lo que sus llegadas volvieron a multiplicarse. Pero la buena defensa de los rumanos les impidió tener posibilidades de un disparo fácil.

Durante los primeros compases de la segunda parte, los estadounidenses se volcaron al ataque, buscando un gol que les ayudará a empatar el encuentro. Este planteamiento ofensivo provocó que se crearan muchos espacios en la defensa, que fueron aprovechados por el rival para tener un par de acciones peligrosas que a punto estuvieron de aumentar la ventaja en el marcador.

Pero poco a poco, la iniciativa comenzó a volcarse del lado del combinado europeo, con una mayor posesión del balón. Esto provocó que tuviera a su rival a su rival encerrado en campo propio, lo que significó que los estadounidenses apenas tuvieran acciones de peligro, a menos de que fuera acciones a balón parado.

Con el paso de los minutos, los estadounidenses fueron teniendo mayor influencia en el juego, provocado por la necesidad de anotar un gol. Esto significó que la selección de Rumanía comenzara a realizar un partido más defensivo, en el que tirando de oficio y experiencia, detenían todas las acciones de su rival.

En los últimos compases del encuentro, la selección anfitriona tuvo varias ocasiones para anotar, pero la defensa rumana, detuvo cada una de ellas. Esta victoria para los europeos les llevó a clasificarse como mejor tercero a la fase final.

Brasil – Estados Unidos. Final de un sueño

Este fue el partido más importante que disputó la selección de las ‘barras y estrellas’ en este campeonato, el que les enfrentó a la tricampeona del mundo, Brasil. Un partido que en aquel día muchos denominaron como el más importante en la historia del soccer estadounidense.

Desde el inicio del encuentro, el combinado carioca se hizo claro dominador del encuentro, con un juego elaborado, en el que las bandas eran las protagonistas del ataque. Los estadounidenses, conscientes de la superioridad rival, comenzaron el partido muy bien posicionados, tratando de aprovechar las pérdidas de su rival para salir a la contra. Pero estas acciones no resultaban peligrosas, ya que siempre había superioridad defensiva. Pese a ello, los anfitriones fueron los primeros en tener la oportunidad más clara en una acción a balón parado, en el que el disparo de Dooley se marchó lejos.

espnfc.com

Con el paso de los minutos, la selección norteamericana se encontraba cada vez más cómoda, y sus contras estaban poniendo en problemas a la defensa de su rival, que es estaba teniendo que esforzar, sino quería ser sorprendidos. Los brasileños sin embargo, estaban pasando por un período complicado, en el que no conseguían hacer daño a su rival, salvo alguna acción esporádica.

Leonardo vio la roja directa por un codazo

Los sudamericanos estaban volviendo llevar la iniciativa en el juego, pero la defensa estadounidense estaba realizando un gran partido, lo que comenzó a desesperar a sus rivales. Fruto de ello llegó la acción más fue del encuentro cuando Leonardo vio la roja directa por un codazo en la cabeza a Tab Ramos, en una jugada que apenas entrañaba peligro.

En la última jugada de la primera parte, llegó la acción más peligrosa de los brasileños, con un disparo de Romario que se estrelló en el palo.

La segunda mitad comenzó muy parecida a como acabó la anterior, con una ocasión del delantero Romario que tuvo que sacar un defensor rival bajo palos. Pese a contar con un jugador menos sobre el terreno de juego, la selección de Parreira estaba siendo la clara dominadora del encuentro, mientras que los estadounidenses, mantenían los mismos argumentes desde el inicio.

Pero antes de que se cumpliera la hora de partido la selección ‘verde-amarela’, tuvo la ocasión de anotar en el único fallo que cometió hasta el momento la defensa rival. Bebeto se aprovechó de un balón que se quedó suelta, tras un resbalón de Balboa, para poner un pase a Romario a la espalda de la defensa y que este, tras deshacerse de Meola finalizara a portaría vacía. Pero el linier levantó la bandera, ante el fuera de juego del jugador del Barcelona.

Esta, ocasión despertó a los estadounidenses, que comenzaron a entrar de nuevo en el partido, pero no lograr tener acciones que llevaran peligro sobre la meta de Taffarel. Pero en una acción individual de Romario, en la que se deshizo de varios defensores, puso un balón a Bebeto para que este anotara el segundo con un disparo cruzado.

Gol de la victoria de Bebeto

En los minutos finales del encuentro, los estadounidenses continuaron la búsqueda del tanto que mandara el partido a la prórroga, pero no consiguieron sobreponerse a la defensa rival, mientras que cada acción brasileña significaba peligro. A cinco minutos del final, Clavijo fue expulsado por doble amarilla y el partido finalizó con la victoria por 1-0 para Brasil, que a la postre sería el Campeón del Mundo.

Los USMNT se despedían del la Copa del Mundo que se celebrara en su país, en los octavos de final y frente a la todo poderosa Brasil. Pero este mundial será recordado por la gran actuación que tuvieron estos 23 jugadores, que se clasificaron en un grupo muy difícil y pusieron a la mejor selección del mundo contra las cuerdas. Pero por encima de todo, se recordará el gran papel que hicieron, con una selección de auténticos desconocidos y muchos de ellos jugando en el fútbol amateur estadounidense.

Plantilla USMNT 1994

Dorsal Nombre Posición Equipo 1 Tony Meola PT Buffalo Blizzard (indoor) 2 Mike Lapper DF USSF 3 Mike Burns DF USSF 4 Cle Kooiman DF CD Cruz Azul 5 Thomas Dooley DF 1. FC Kaiserlatuern 6 John Harkes CC Dervy County FC 7 Hugo Pérez CC Los Angeles Salsa 8 Earnie Stewart DC Willem II 9 Tab Ramos CC Real Betis Balompié 10 Roy Wegerle DC Coventry City FC 11 Eric Wynalda DC 1. FC Saarbrücken 12 Juergen Sommer PT Luton Town FC 13 Cobi Jones CC USSF 14 Frank Klopas DC AEK Athens FC 15 Joe-Max Moore DC USSF 16 Mike Sorber CC Saint Louis Billikens 17 Marcelo Balboa DF Colorado Foxes 18 Brad Friedel PT USSF 19 Claudio Reyna CC Virginia Cavaliers 20 Paul Caligiuri DF USSF 21 Fernando Clavijo DF USSF 22 Alexi Lalas DF USSF

23 superhéroes

Tony Meola: el guardameta fue uno de los jugadores más conocidos de esta selección, además de ser considerado como uno de los mejores porteros de la historia de los Estados Unidos. Meola es considerado un héroe, ya que gracias al gran partido que realizó frente a los colombianos, permitió el pase de su selección a la siguiente fase. Tras pasar por varios equipos de la Major League Soccer, se retiró en los New York Red Bulls en 2006. Tras esto desapareció del plano internacional y se dedicó a entrenar a equipos amateur (como por ejemplo el de su hijo), y tras preparase como entrenador, en 2015 firmó como entrenador de los Fort Lauderdale Strikers.

Juergen Sommer: el portero con orígenes alemanes no ha sido uno de los más conocidos, ni de los que mejor rendimiento dio a los USMNT. Jugó varias temporadas en la English Premier League, hasta que en la temporada 1998 llegó a la MLS, de la mano de Columbus Crew SC. Tras su retirada, ha estado a cargo de los porteros con la selección de los Estados Unidos. En la temporada 2014 se hizo cargo de los Indy Eleven, siendo destituido una temporada después.

Brad Friedel: el último mohicano. El portero fue convocado para la Copa del Mundo de 1994 con apenas 23 años y esta misma temporada anunció su retirada con 46 años. Desde que llegó a Europa (Liverpool FC) en la temporada 1997, ha sido uno de los porteros que más partidos ha disputado en la competición, siendo titular indiscutible en todos los equipos que jugó (Liverpool, Aston Villa, Blakburn Rovers, Tottenham Hotspur), hasta las dos últimas campañas. Recientemente ha sido nombrado como seleccionador U-19 de US Soccer.

Mike Lapper: Lapper fue uno de los jugadores de los que la Copa del Mundo les sirvió para lanzar su carrera futbolística. Firmó con el Wolfsburgo, pero no consiguió cuajar, lo que le llevó a volver a la MLS para jugar con los Columbus Crew SC hasta su retirada. A partir de ese momento fue nombrado Director de Desarrollo Futbolístico, ocupándose de los Campus, Clinics y Academia de los Crew. A partir de 2013 se unió la staff técnico de West Virginia University.

Mike Burns: el lateral no tuvo la suerte de disputar un solo minuto en la Copa del Mundo. Llegó a la MLS en la temporada 1996 con el Inaugural Allocation para formar parte de los New England Revolution. Tras varios años en la competición estadounidense se retiró y fue nombrado Director Deportivo de la franquicia de Foxborough. En el año 2011 fue nombrado General Manager de los 'Revs'.

Cle Kooiman: el lateral derecho era uno de los veteranos de la selección, que sólo llegó a disputar el partido inaugural frente a Suiza. Tras la finalización de la Copa del Mundo se mantuvo alguna temporada jugando al máximo nivel, hasta su retirada en 1998. Tras varios años en escuelas formativas, firmó en 2003 como entrenador asistente de la selección estadounidense U-20. Tras esto fue nombrado Director Deportivo de la Academia del Arsenal FC en California, de las categorías juveniles. Actualmente es el Director Técnico de Platinum FC en San Bernardino.

Thomas Dooley: es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de los Estados Unidos. Se ganó el sobrenombre de ‘El Alemán’ porque desarrolló una gran parte de su carrera como futbolista en Alemania. En 1997 volvió a la MLS, para jugar en Columbus Crew y New York/New Jersey MetroStars. Tras su retirada en 2001, se hizo cargo como entrenador del Saarbrucken durante una temporada. Posteriormente se trasladó a California para dirigir una escuela de fútbol (Orange County Kings). En la actualidad es el seleccionador nacional de Filipinas, puesto del que se hizo cargo en 2014.

Marcelo Balboa: considerado como uno de los jugadores más carismáticos de la historia de los Estados Unidos, además de uno de los que más partidos ha jugado como internacional. Balboa jugó en varios equipos semi-profesionales nortamericanos y en el Club León mexicano, antes de que se formara la MLS en 1996. En la competición local formó parte de los Colorado Rapids durante varias campañas hasta su retirada en los New Jersey/New York Metrostars. Tras dejar los terrenos de juego, Balboa formó parte durante varias temporadas del plantel ejecutivo de los Colorado Rapids, compaginándolo como comentarista deportivo en algunas cadenas de televisión, continuando en la actualidad con esto segundo. En 2012 se hizo cargo como entrenador de los Monarch High School.

Paul Caligiuri: el defensor fue uno de los jugadores más carismáticos de esta selección, recordado por el gol de la victoria que mandó a los Estados Unidos a la Copa del Mundo de Italia 1990. Este tanto es recordado como “Shot heard round the world”. El futbolista desarrollo gran parte de su carrera en el fútbol alemán, hasta que en 1996 llegó a la Major League Soccer, de la mano de Columbus Crew. Una temporada después firmó por Los Angeles Galaxy, hasta su retirada del fútbol profesional en 2001. En ese momento cambio el terreno de juego por los banquillos, haciéndose cargo del equipo femenino de soccer de Cal State Poly Pomona. En 2008 se hizo cargo del conjunto masculino de la misma universidad. Actualmente colabora de comentarista deportivo en alguna televisión.

Fernando Clavijo: el mediocentro defensivo fue uno de los veteranos de esa selección que disputó la Copa del Mundo, ya que cuando participó contaba con 39 años. De hecho, a la finalización del mismo, el jugador se retiró de los terrenos de juego, siendo uno de los más importantes de los Estados Unidos a nivel de soccer indoor. Tras esto, comenzó una andadura como entrenador asistente en varios equipos durante varios años, hasta que en 2000 fue contratado como primer entrenador de New England Revolution. Tras tres años en el puesto, se hizo cargo de la Selección Nacional de Haití hasta 2005. Tras este paso por la selección caribeña, volvió a la Major League Socccer como entrenador de Colorado Rapids, hasta la temporada 2008. En el año 2012 volvió al panorama del soccer estadounidense, haciéndese cargo de la Dirección Deportiva de FC Dallas, con uno de los mejores proyectos de la competición.

Alexi Lalas: cuando preguntan sobre un jugador de la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo de 1994, a muchos se les viene a la cabeza un central rubio, melenudo y con una perilla extra larga. Su nombre, Alexi Lalas. Llegó a la selección tras un Trial Camp, donde aparecieron muchas de las jóvenes promesas estadounidenses de la época. Su buena Copa del Mundo le permitió dar el salto a Europa, para jugar en el Padova, pero no consiguió hacerse un sitio en el equipo. Esto le llevó a retornar a su país para jugar en la MLS, en New England Revolution, New York/New Joersey Metrostars, Kansas Cirty Wizards y retirase finalmente en Los Angeles Galaxy en 2003. Tras abandonar los terrenos de juego, ‘Buffalo Bill’ se dedicó por entero a su segunda pasión, el Rock & Roll, llegando a grabar varios discos. Actualmente es comentarista y analista de partidos de la MLS y USMNT en Fox Sports.

John Harkes: el centrocampista fue de los jugadores menos conocidos de esta selección, pero pese a ello tiene sobre sus espaldas, el cartel del primer jugador estadounidense en jugar la English Premier League. Desde la temporada 1990 jugó en diferentes equipos de la competición inglesa, hasta que en 1996 dio el salto a la Major League Soccer, junto a muchos de sus compañeros de selección. Tras jugar para equipos como New England Revolution, DC United o Columbus Crew SC, decidió retirarse en 2003, para pasar a ser el Director de Cantero de la franquicia capitalina. En 2006, se marcho a New York Red Bulls como entrenador asistente de Bruce Arena, pero cuando este fue despedido, también se marchó. Durante todo este período a trabajado como comentarista deportivo en Fox Sports Channel. Actualmente es el entrenador de la recién creada franquicia de FC Cincinnati, que disputará la USL.

Hugo Perez: el salvadoreño fue uno de los nacionalizados de esta selección, no pudo tener mucha presencia en el combinado, ya que sólo logró disputar el partido de cuartos frente a Brasil. Oriundo de El Salvador, el centrocampista jugó en varias ligas de Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí, Suecia o de su país natal, aunque su mejor rendimiento lo dio el los San Diego Sockers entre 1984 y 1990. Tras retirarse en FAS en 1996, se trasladó a San Francisco en donde se convirtió en el director del Living Hope Christian School. En 2002 se convirtió en el entrenador asistente de Univeristy of San Francisco, hasta que en 2012 cogió las riendas del la selección estadounidense U-14 y U-15. En 2015, fue entrenador asistente de la Selección Absoluta de El Salvador, junto a Jorge ‘El Zarco’ Rodríguez.

Tab Ramos: el extremo de origen uruguayo es uno de los más conocidos para la afición española, en especial para los del Real Betis y la UE Figueres, en donde el futbolista jugó en el inicio de la década de los noventa. Su último equipo en España fue el bético, tras el que dio el paso a la Major League Soccer para jugar en los New Jersey/New York Metrostars. Tras su retirada en 2003, creó un equipo de fútbol en New Jersey que se llamó NJSA 04. Desde 2011 es el seleccionador nacional de los Estados Unidos en la categoría U-20, con los que disputó el mundial el pasado verano. Y desde 2014, aceptó compaginar este puesto con el de seleccionador asistente de Jürgen Klinsmann en los USMNT.

Cobi Jones: el menudo centrocampista estadounidense fue uno de los que más llamaron la atención entre los aficionados españoles. Pero no hay que sorprenderse, no fue por su juego, a muchos les recordó su nombre al de la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 que se celebró en 1992. El futbolista comenzó su carrera en el Coventry City, donde permaneció dos años, hasta que llegó a la MLS en 1996. En la competición nacional sólo jugó para un equipo, Los Angeles Galaxy, hasta su retirada en 2007. Entonces cambio los terrenos de juego por el banquillo para convertirse en el entrenador asistente de la franquicia californiana, al lado de Ruud Gullit. Tras la destitución del holandés, se hizo cargo del equipo como entrenador interino, hasta la llegada de Bruce Arena. Tras abandonar los Galaxy, se convirtió en el Director Deportivo de los New York Cosmos hasta 2012.

Mike Sorber: el centrocampista fue uno de los jóvenes jugadores que disputó esta Copa del Mundo sin apenas experiencia como jugador profesional. No fue hasta después de este campeonato, cuando Sorber firmó con su primer equipo, el UNAM mexicano, club en el que estuvo hasta su llegada a la MLS en 1996. En la competición estadounidense jugó seis temporadas en las que perteneció a las Kansas City Wizards, New Jersey/New York Metrostars y Chicago Fire. Tras retirarse, se ha mantenido ligado al fútbol, siendo entrenador asistente en varios equipos como Saint Louis University, Montreal Impact o Philadelphia Union (en la actualidad). También ha sido entrenador asistente de los USMNT en dos etapas diferentes.

Claudio Reyna: puede ser reconocido como uno de los mejores futbolistas estadounidenses de todos los tiempos. Debido a una lesión, no logró jugar ningún encuentro en la Copa del Mundo de 1994, pero sí logró disputar las de 1998, 2002 y 2006. Reyna desarrolló toda su carrera futbolística en clubes europeos como Bayer Leverkusen, Rangers FC, Sunderland o Manchester City. Su importancia para el soccer estadounidense, le llevó a ser conocido en Inglaterrra como el ‘Capitán America’. En la temporada 2007 rescindió su contrato con el conjunto ‘citizen’ por causas familiares, y firmó por los New York Red Bulls dos temporadas. A su retirada en 2008, creo la Claudio Reyna Fundation, dedicada a la promoción del fútbol y la educación de jóvenes de escasos recursos en el área metropolitana de Nueva York. Posteriormente, en 2010, la US Soccer lo contrató como el nuevo Director Técnico de los Programas Juveniles de los Estados Unidos, con la idea de cambiar el desarrollo de las competiciones a nivel nacional de estas categorías. En 2013 volvería a vincularse con el Manchester City al ser nombrado Director Deportivo de los New York City FC.

Earnie Stewart: ‘Big Ern’ ha sido reconocido también como uno de los mejores jugadores de los USMNT a lo largo de su historia. El futbolista desarrollo toda su carrera futbolística en la Eredivisie, salvo un par de temporadas en las que jugó para los DC United. En su etapa holandesa jugó en equipos como el VV Venlo, Willem II o NAC Breda, retirándose en el Venlo en 2005. En la siguiente temporada volvería al NAC Breda, esta vez como entrenador, aunque a los pocos años lo dejó para firmar con el AZ Alkmaar como Director Deportivo. Esta experiencia en el conjunto holandés le sirvió para en 2015, ser nombrado Director Deportivo de los Philadelphia Union.

Roy Wegerle: fue uno de los delanteros de la selección en esta Copa del Mundo, de hecho era el más veterano de los cuatro. Desarrolló gran parte de su carrera como futbolista en equipos de la Premier League a finales y principios de los noventa, como el Chelsea, Luton Town FC, Queens Park Rangers, Blackburn Rovers o Coventry Country. En 1996 regresó a los Estados Unidos para jugar en la Colorado Rapids y DC United, retirándose en Tampa Bay Mutiny en 1998. Tras su retirada, Wegerle continuó vinculado al mundo del deporte, pero en este caso a uno muy diferente, ya que se convirtió en golfista profesional.

Eric Wynalda: el delantero californiano es el máximo goleador histórico de los USMNT con 34 dianas. Tras firmar un contrato con la USSF, fue traspasado al 1. FC Saarbrücken de la Bundesliga, para más tarde firmar por el VfL Bochum. En la temporada 1996, con la creación de la MLS, el delantero llegó a la competición firmando por los San Jose Clash (actuales San Jose Earthauqkes). Posteriormente jugó para los Miami Fusion, New England Revolution y Chicago Fire, en donde se retiró en 2001. Tras unos años, firmó como Director Técnico de los Bakersfield Brigade en donde estuvo varios años. Pero no fue hasta 2012 cuando Wynalda firmó su primer contrato como entrenador, al hacerse cargo de los Cal FC. Pero su mayor logró lo consiguió en 2014 cuando firmó con los Atlanta Silverbacks como la figura de Manager (muy común en Inglaterra) y la primera vez que se realizaba esto en los Estados Unidos. Desde su retirada, ha compaginado su puesto como entrenador, con el de comentarista deportivo en ESPN y actualmente en Fox Sport 1.

Frank Klopas: el delantero de origen griego es el otro jugador nacionalizado que jugó para los USMNT en esta Copa del Mundo. Comenzó a ser conocido a nivel internacional tras su paso por el AEK Athenas, lo que le abrió las puertas a la selección. Previo a su paso por la MLS, el futbolista también jugó para los Apollon Athens. A su llegada a la liga estadounidense, Klopas jugó para los Kansas City Wizards y posteriormente para los Chicago Fire. A su retirada se hizo cargo en la temporada 2000 del conjunto de Illinois como entrenador, aunque a finales de la misma, dejó el cargo por motivos personales. En 2004 volvió a los banquillos, pero esta vez a los Chicago Storm del futbol indoor. En 2011 volvió a la franquicia de los Chicago Fire, para entrenarlos las siguientes dos temporadas. En 2013, firmó con los Montreal Impact, con los que llegó a disputar la CONCACAF Champions League, aunque finalmente fue despedido a mediados de 2015.

Joe-Max Moore: el delantero originario de Tucson, ha sido otro de los futbolistas que ha superado las 100 convocatorias con la selección nacional. Tras la celebración de la Copa del Mundo, Moore se incorporó al 1. FC Saarbrücken para los que jugó una temporada y firmar a la siguiente por el 1. FC Nürnberg. En la temporada 1996 firmó con los New England Revolution a los que perteneció cuatro temporadas, hasta que en 1999 llegó a la English Premier League, de la mano de Everton FC. En 2003 volvió a los ‘Revs’, con los que jugó una temporada más antes de retirarse. Tras esta, comenzó a trabajar como comentarista deportivo en Fox Soccer, lo que compagina en la actualidad como entrenador asistente del equipo de su hijo en el sur de California.

Con estos jugadores, comenzó ese año un proyecto que en 1996 tomaría forma de manera oficial, la Major League Soccer. Todavía a día de hoy, muchos de estos jugadores son considerados como los mejores de la selección estadounidense, si hubiera que realizar un Once Histórico de los USMNT.