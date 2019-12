Klopp regresa a Alemania

Jürgen Klopp, reconocido amante del fútbol desde que tiene conciencia, fue jugador antes de saltar a la fama como técnico.

Jürgen Klopp durante un partido | Foto: sokka.com

Kloppo -como se le conoce en su país- militó en las categorías inferiores de equipos modestos como lo eran -y son- el SV Glatten, el TuS Ergenzingen y FC Pforzheim, antes de llegar al Eintracht de Frankfurt, donde no triunfó. Así pues, previamente al Mainz 05, el actual entrenador del Liverpool pasó por el Viktoria Sindlingen y el Rot-Weiss Frankfurt, respectivamente.

Ídolo karnevalsverein

De hacer goles a evitarlos

Klopp se desempeñó como delantero y defensa

Jürgen Klopp recaló en las filas del Mainz 05 en 1990. A partir del día de su presentación comenzó a hacer historia, y es que llegó a disputar un total de 325 partidos y a anotar 52 goles, consagrándose como un ídolo karnevalsverein.

Cierto es que no pasará a la historia como un gran jugador. Desafortunadamente, toda su trayectoria transcurrió en la división de plata germana y nunca llegó a jugar al nivel que requería la primera alemana.

Curioso es. Llegó el año 2001 y The normal one -como dicen en las islas británicas- se retiró como futbolista para dirigir a un equipo. ¿A cuál? Al Mainz 05. Increíble pero cierto.

Jürgen Klopp en su época como jugador en el Mainz 05 | Foto: Getty images

Bendita elección

¿Bendita elección? ¡Claro que sí! Klopp se dio a conocer en el panorama internacional dirigiendo al Mainz 05. A partir de entonces, revolucionó el fútbol alemán.

No es una exageración, es una realidad. Jürgen Klopp cogió al Mainz 05 -acéptese la expresión coloquial- al borde del abismo. Aún así, consiguió el objetivo marcado: la permanencia. Todo lo que viene después, perfectamente podría estar catalogado en una película de Disney, y es que tres años más tarde -en el 2004- Kloppo logró ascender a 'su' equipo a la división de oro alemana, donde nunca antes había estado.

El Mainz 05 participó en la UEFA por el Fair Play financiero

Más tarde, en la 2005-2006, el Mainz 05 iba a disputar la copa de la UEFA, algo inaudito. Después de pasar dos rondas clasificatorias -ante el MIKA armenio y el Keflavik islandés respectivamente- cayó ante el Sevilla, futuro campeón de la competición.

Klopp mantuvo a su equipo en la Bundesliga hasta la temporada 2006-2007. Aún así, siempre será admirado por los hinchas del ahora Coface Arena.

'Danke' Jürgen

''Danke Jürgen'', es lo que la afición del Signal Iduna Park quiso hacer saber a Klopp en su último partido como entrenador del Borussia Dortmund. Razones tenían, ¡y muchas!

Jürgen Klopp, aquél mismo año, y después de dejar el Mainz 05, trabajaba en un canal de televisión alemán cuando el Borussia Dortmund presentó una oferta por él. Kloppo, no se lo pensó dos veces, y aceptó.

Klopp y su gorra 'pöhler' | Foto: reddit.com

En su primera temporada como técnico del conjunto negro y amarillo, el Dortmund del pöhler -del 'jugador de la calle', haciendo referencia a su famosa gorra- ya apuntaba maneras. Consiguió la sexta plaza. Un año más tarde, clasificaría a los suyos para la Europa League, ya que quedó quinto en la clasificación liguera.

Éxtasis

No en vano, el Borussia de Dortmund -cual imperio napoleónico- iba creciendo cada vez más y más, llegando a niveles inamiginables.

El BvB, en la 2010-2011, fue el equipo menos goleado de la liga

Grandes jóvenes jugadores, como lo eran Nuri Sahin, Mario Götze, Robert Lewandowski, Mats Hummels y Shinji Kagawa, además de la experiencia de Lucas Barrios, lideraban el proyecto de Klopp, caracterizado por la verticalidad y el ser letales al contragolpe, sin olvidar las tareas defensivas. Así pues, Klopp hizo del Dortmund, el campeón de la Bundesliga en la campaña 2010-2011.

Récord de puntos en la 2011-2012: 81

Como buen inconformista, Klopp quería más. Así que, en la siguiente temporada hizo realidad el primer doblete de la historia del club, al conquistar la Bundesliga y la DFB Pokal, la copa alemana.

Jugadores del Dortmund celebrando su segunda Bundesliga consecutiva | Foto: uefa.com

Bayern: bestia negra

Si antes se decía que Klopp ''revolucionó el fútbol alemán'' ahora se afirma que -en la 2012-2013- revolucionó el europeo.

Heynckes 'robó' la supercopa a Klopp en la 2012-2013

En Bundesliga, el monopolio y dominio del Bayern de Múnich fue más que evidente. Como si de una bomba nuclear se tratara, destruyó a todo rival que le saliera al paso. Nada pudieron hacer los hombres de Kloppo, que quedaron segundos, a 25 puntos del rival.

Por si fuera poco, en el mercado invernal afición e integrantes del Borussia Dortmund sufrieron el primer jarro de agua fría de la temporada. Mario Götze, criado en la cantera del conjunto del río Ruhr, anunció que la próxima temporada haría las maletas para acabar militando en el Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Acción que, para muchos, era sinónimo de traición. Aún así, Götze 'pagaría' por los daños ocasionados y dejaría 37 millones en las arcas del club.

''Götze fuera'' | Foto: foxsportsla.com

En cuanto a copa se refiere, en los cuartos, el Borussia Dortmund cayó por un gol a cero en el Allianz Arena. Todo hacía presagiar que, sí, el Bayern de Múnich iba a ser la bestia negra para los del pöhler.

'Efecto Klopp': el que cautivó a Europa

Paralelamente a las competiciones nacionales, el Dortmund iba haciendo gala de un fútbol extraordinario por el viejo continente. Quedó primero de su grupo, por delante de equipos históricos como Real Madrid y Ajax, y de otros emergentes como el Manchester City. Lewandowski, Götze, Reus, Gündoğan, Hummels y demás, enamoraban a todo aquel que los viera jugar. Lo que puede denominarse como 'efecto Klopp'.

Antes de llegar a semifinales, el Borussia de Dortmund tuvo que eliminar a Shahktar Donetsk en octavos y sufrir más de la cuenta contra el Málaga de los Toulalan, Isco, Joaquín y compañía en cuartos.

Madrid-Dortmund y Barcelona-Bayern, las semifinales

En semifinales esperaría el todopoderoso Madrid. Europa iba a ser testigo de unas semifinales preciosas, que muchos decían que enfrentaban a España y Alemania.

El 'Barça' visitaba el Allianz Arena, en una temporada difícil para ellos por el estado de Tito Vilanova. El conjunto azulgrana saldría mal parado de Baviera. Con cuatro goles encajados y ninguno anotado, volvieron a Barcelona. El Bayern iba a ser el primer finalista.

Al día siguiente, Madrid amaneció -como no podía ser de otra forma- entre risas y carcajadas al ver el resultado de su eterno rival pero no sabían lo que de verdad era el Borussia de Dortmund. A las 20.45h -hora Champions, como no- se citaban, en Alemania, y por tercera vez en el torneo, el Dortmund y el Madrid. Se enfrentarían Klopp y Mourinho, Lewandowski e Higuaín, Götze y Cristiano Ronaldo, Reus y Di María, Gündoğan y Özil, Hummels y Ramos... ¡Una verdadera oda al fútbol!

Si me dijeran que resumiese el partido con una sola palabra diría: 'Lewangoalski'. ''¡Qué bueno que viniste!'', debió pensar la afición del Westfalenstadion. Aquél día supuso un antes y un después en la vida del ariete polaco. Anotó 4 goles al Real Madrid en unas semifinales de UEFA Champions League, lo nunca antes visto. Llámalo karma.

Al margen de los 4 goles de Lewandowski -si se pueden dejar al margen- el partido finalizó con un abultado 4-1. El gol de de Cristiano Ronaldo daba vida al Real Madrid. El Santiago Bernabéu dictaría sentencia.

Recital polaco. Lewandowski celebrando su cuarto gol ante el Madrid. | Foto: dailymial.co.uk

Desde la derrota sufrida, en la capital española no se hablaba de otra cosa que no fuera la remontada. Miles de hinchas recibían al Real Madrid. Concha Espina estaba completamente teñida de blanco, una marea blanca desde la distancia, transitada por aficionados merengues. El autobús apenas podía circular. Increíble. Los madridistas confiaban en el pundonor y épica que tanto describía, describe y describirá a los suyos. La décima era posible.

Concha Espina teñida de blanco para la 'remontada'. | Foto: youtube.com

La décima era posible o eso pensaba la afición de Chamartín. Motivos no les faltaron. En el minuto 82 Karim Benzema desvirgó el marcador. 8 minutos, más el descuento, hacían soñar al Bernabéu. Ramos tiró de garra y espíritu ganador y puso el 2-0 en el marcador, a falta de 4 minutos para el final. Si no te sabes la historia, es fácil llevarte por la euforia; todo hace presagiar que el Madrid metería el tercero y sería un perfecto final feliz -cual cuento de hadas- para los intereses merengues, pero no. El marcador no pasó del 2-0 y el Dortmund avanzó a la final, donde le esperaría su bestia negra de la temporada, el Bayern de Múnich, que optaba al triplete.

Jugadores del Dortmund celebrando, en el Bernabéu, su pase a la final de la Champions. | Foto: bbc.com

Llegó el día de la final. Más de media Europa tenía al Dortmund en una parte de su corazón. Ambos equipos se conocían demasiado bien,, iba a ser un partido duro pero diferente a los del resto de la temporada. El Borussia contaba con una sensible baja para el partido, Mario Götze. Paradójicamente, Götze iba a ''disputar'' su último encuentro jugando para el Dortmund contra su próximo equipo. Caprichos de la vida. Caprichoso fútbol.

Así pues, los primeros 45 minutos transcurrieron sin goles. Mario Mandžukić adelantó a los suyos tras una hora de encuentro, y 8 minutos más tarde İlkay Gündoğan igualó desde los 11 metros. El partido seguía trasncurriendo con mucha intensidad pero sin goles, hasta que a falta de dos minutos para que acabara el tiempo reglamentario, Arjen Robben puso el 1-2 definitivo en el electrónico.

Klopp consolando a Marco Reus. Triste final para el Dortmund. | Foto: cnn.com

Hasta aquí la travesía del Borussia Dortmund en su sueño por alcanzar la Champions. Segundo jarro de agua fría de la temporada.

Klopp se vistió de cúpido y -en forma de jugadores- lanzó sus flechas directas a los corazones futbolísticos de Europa y -por qué no- del mundo. Danke Jürgen.

Levantarse es una obligación

Si se tirase de tópicos, este sería el adecuado: caerse está permitido, pero levantarse es obligado. Y... ¡como anillo al dedo! Klopp y los suyos tenían que olvidarse cuanto antes de lo sucedido en la pasada campaña, borrar lo malo y quedarse con lo bueno, que fue mucho.

Aubameyang supliría a Mario Götze

Así que, con el mono de trabajo puesto y con las ganas de superar la anterior temporada, los de Kloppo tenían un gran reto por delante: la supercopa alemana.

La supercopa alemana fue lo único a celebrar en la 2013-2014

La supercopa -como no- les enfrentaría al Bayern de Múnich del recién llegado y exitoso técnico Josep Guardiola. El de Santpedor tenía que dar buena imagen ante los suyos y ganar su primer trofeo. Pero no iba a ser así... Los hombres de Jürgen Klopp, con unas ganas de revancha increíbles, consiguieron proclamarse campeones tras derrotar a 'el gigante de Baviera' por 4 goles a 2. ¿Había vuelto el Dortmund?

Campeones de la supercopa. Los de Klopp se 'vengaron' de la final de la Champions. | Foto: caughtoffside.com

En liga, el Dortmund quedó segundo a 19 puntos del Bayern

La verdad es que el Borussia Dortmund nunca se fue, pero no volvería a tener una racha tan prolífera -en cuanto a títulos se refiere- las próximas temporadas. Es más, en la 2013-2014, a pesar de iniciar las tres competiciones de manera extraordinaria, la mala suerte expuesta con la plaga de lesiones que 'los del Ruhr' sufrieron, hicieron que cayeran rápidamente por la disputa de la liga, fuesen eliminados en Liga de Campeones y acabasen perdiendo la DFB Pokal, en la prórroga, y por 2 goles a 0, contra el Bayern de Múnich.

Otro jarro de agua fría: Lewandowski dejaría a Klopp para irse con Pep (2014-2015)

La siguiente temporada parecía ser un calco. Los de black & yellow -y no, no hablo de la canción de Wiz Khalifa- repitieron la hazaña del año anterior, ganando, de nuevo la DFL Supercup, al equipo de Pep Guardiola. Esta vez por un serio 2-0.

'Lewi' despidiéndose de la afición del Dortmund. | Foto: mas.sv

Esta temporada, como se ha dicho, ''parecía ser un calco de la pasada''. ¡Maldito verbo copulativo! ¡Ojalá! El Dortmund cayó en los puestos de descenso al llegar al ecuador de la competición regular, así que el fantasma de la 'B' recorría cada rincón del Westfalenstadion. Aún así, equipo, cuerpo técnico y afición, confiaban en salir del pozo. Lo consiguieron. Klopp -antes de partir- hizo gala de su última proeza como capitán y 'metió' a los suyos en Europa League.

El adiós de un grande

Antes de iniciar su supuesto año sabático, Klopp iba a disputar su última final -de DFB Pokal- frente al Wolfsburgo. El Olímpico de Berlín vio como los de Dortmund perdieron por 3 goles a 1 frente a Kevin de Bruyne y compañía.

Tan importante es, no olvidarse del adiós del Signal Iduna Park. Una marea negra y amarilla no paraba de cantar y animar, qué preciosa es la casa del Dortmund. Los hombres de Klopp iban a disputar su último partido bajo las órdenes de su kapitän y no querían decepcionar. Así pues, se deshacieron del Werder Bremen por 3 goles a 2 y ganaron en el día de la despedida de Jürgen Klopp.

La Südtribüne -la famosa tribuna de la colmena de las abejas- lucía de gala. Se apreciaba -¡y de qué manera!- una gran pancarta dando las gracias al excéntrico Kloppo. ''Danke Jürgen''. Bendita afición aquella que no olvida...

Klopp despidiéndose del Westfalenstadion. | Foto: dailymail.co.uk

Nuevo reto: Inglaterra

Jürgen Klopp no tenía pensado volver a entrenar la siguiente temporada, incluso llegó a rechazar ofertas -como la del Olympique de Marsella- durante el verano. Hablando coloquialmente diría que iba a 'hacerse un Guardiola', es decir, iba a tomarse un año sabático.

Todo parecía avanzar como era previsto, hasta que llegó la llamada de un histórico, un grande, pero en horas bajas. El Liverpool estaba pasando por una mala racha, quizás el adiós de Steven Gerrard pesó mucho y a Brendan Rodgers, la situación, se le estaba yendo de las manos. Así que, los máximos dirigentes de la entidad red consiguieron firmar al alemán. Octubre de 2015.

Jürgen Klopp durante su presentación como técnico 'red'. | Foto: skysports.com

El 'jugador de la calle' no está obteniendo grandes resultados, pero tranquilidad, Roma no se hizo en un día.

Klopp, junto a su cuerpo técnico, trata de imponer su sello para dejar de lado esa irregularidad y convertirla en una racha de victorias y buenos resultados para aspirar a grandes cosas. Equipo tienen. El 'Efecto Klopp' se está empezando a notar.

En los 60 los Beatles, ahora Klopp.

Sin más: ¡'Danke' Jürgen!