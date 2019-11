Portland Timbers 2016: no quieren ser flor de un día

Los actuales campeones de la MLS Cup afrontan esta nueva temporada con la ilusión de poder repetir la gesta lograda en la pasada campaña. El proyecto que comenzó en 2013 con Caleb Porter ha llegado a su punto más alto con este título y no descartan volver a dar la sorpresa en esta temporada.

La pasada campaña fue un claro ejemplo de un equipo que fue de menos a más, con un claro punto de inflexión, la recuperación de Diego Valeri. Desde la vuelta del argentino los resultados del equipo de Oregon mejoraron, pero a pocas semanas del final estuvieron a punto de quedarse fuera de los PlayOff´s, aunque finalmente lograron clasificarse. En esta fase final de la temporada, los Timbers realizaron un gran campeonato, logrando superar cada fase realizando buenos partidos, con una idea clara de juego, que el rival lleve la iniciativa y ellos esperar para salir a la contra. Esto mismo repitieron en la final frente a Columbus Crew en la final de la MLS Cup y lograron el título por el que cada marzo comienzan a pelear todos los equipos.

En el mercado de fichajes, el equipo campeón se ha movido con mucho acierto, incorporando jugadores que llegan para reforzar una plantilla que apenas tuvo recambios la pasada temporada. Entre los jugadores que se unen a los Timbers, sobresalen la figura del lateral Chris Klute, procedente de Columbus Crew SC, Ned Grabavoy o Jack McInerney. Importante la figura del delantero que llega para dar relevo a Fanendo Adi, que la pasada temporada lo jugó prácticamente todo. Varios son los jugadores que han abandonado la disciplina de Portland, pero destacan por encima del resto dos muy importante. El lateral izquierdo Jorge Villafaña que se marchó al fútbol mexicano, en concreto al Santos Laguna y el mediocentro canadiense Will Johnson, que se marchó a los Toronto FC.

Entrenador: Caleb Porter

El entrenador estadounidense Caleb Porter ha logrado proclamarse campeón de la MLS Cup en su tercer año al frente de la franquicia de Portland Timbers, en la segunda ocasión en la que se clasificó para los PlayOff´s. El primer año fueron eliminados en la Final de Conferencia. El proyecto que comenzó en la temporada 2013 ha tomado forma en la pasada campaña con una sólida idea de juego y un grupo de jugadores en el que no sobresale una estrella de nivel mundial. Esta MLS Cup no ha sido el primer gran título conseguido por el entrenador estadounidense, ya que en la temporada 2010 logró el título de Campeón de la NCAA con University of Akron.

Porter no logró desarrollar una amplia carrera como jugador, de ahí su pronto inicio en el mundo de los banquillos. Fue seleccionado por los San Jose Clash (actuales San Jose Earthquakes), a los que perteneció dos temporadas sin lograr sumar muchos partidos. Después fue traspasado a los Tampa Bay Mutiny con los que tampoco tuvo regularidad a causa de las lesiones sufridas, en especial, la última que sufrió en la rodilla que le retiro de los terrenos de juego. Su carrera como entrenador comenzó como asistente de University of Indiana. Tras varios años en Indiana se hizo cargo del equipo de soccer de University of Akron, con los que se proclamó Campeón de la NCAA. Después sería contratado como el preparador de la Selección Estadounidense U-23. Finalmente, en el año 2013, se hizo cargo de Portland Timbers con los que continúa su carrera como entrenador.

Jugadores a seguir

Darlington Nagbe

Este ha sido el año del centrocampista estadounidense, sin ninguna duda. Tras varias temporadas a la sombre de algunos jugadores, esta ha sido la campaña de su consagración. Nagbe no tuvo un gran comienzo debido a la posición en la que fue colocado, pero con el paso del tiempo fue resituado como mediapunta, lo que le dio mayor libertad de movimiento en el ataque. Esta gran temporada le ayudó a ser convocado por primera vez por los USMNT (tras haber conseguido la nacionalización) y a conseguir la MLS Cup.

Diego Valeri

El mediapunta argentino volvió, y el equipo lo agradeció. Tras caer lesionado de gravedad en el último partido de la temporada 2014, se esperaba que Valeri volviera una vez iniciada la última temporada. Con su vuelta, el equipo dio un salto de calidad exponencial, sobre todo por el papel tan importante del jugador en la elaboración del juego. Con total libertad de movimientos le hace un jugador difícil de marcar para el rival. Si esta temporada le respetan las lesiones, podremos disfrutar de uno de los jugadores más creativos y desequilibrantes de la competición.

Lucas Melano

El extremo es una de las promesas del fútbol argentino, que llegó a los Timbers en el verano de la pasada temporada. Su contrato de Designated Player daba a entender la importancia que tendría el jugador en su nuevo equipo, y no defraudó. Desde su llegada participó en todos los encuentros con mayor o menos suerte, pero siempre dejando un sello de calidad. Lo que no cabe duda que en esta temporada contará con muchos más minutos, siendo un posible fijo en el once inicial, y si continúa su progresión, podrá convertirse en uno de los mejores jugadores de la competición.

Once Inicial

Los Portland Timbers seguirán confiando en el sistema que les llevó a ser campeones, un 1-4-2-3-1. La portería estará cubierta por Kwarasey, con la línea defensiva formada por Powell y Klute en los laterales, y los centrales Ridgewell y Borchers. Como centrocampistas formarían el colombiano Chará y Zemanski, dejando la línea de tres mediapuntas para Nagbe por la zona central, teniendo total libertad de movimientos, Valeri por el carril derecho y Melano por el izquierdo. La delantera será para el nigeriano Fanendo Adi, aunque en bastantes ocasiones rotará si puesto con el recién incorporado McInerney.

Datos de la Franquicia

Nombre: Portland Timbers

Fundación: 2009

Propietario(s): Peregrine Sports

Conferencia: Oeste

Estadio: Providence Park (20.438 espectadores)

Títulos: 1 (2015)

Plantilla Temporada 2016

Dorsal Nombre Posición Equipo 12 A. Larsen Kwarasey PT Strømsgodset IF 90 Jake Gleeson PT Portland Timbers U23s 2 Alvas Powell DF Portmore United FC 4 Jermaine Taylor DF Houston Dynamo 7 Nat Borchers DF Real Salt Lake 15 Chris Klute DF Columbus Crew SC 16 Zarek Valentin DF FC Bodø/Glimt 20 Taylor Peay DF Washington Huskies 24 Liam Ridgewell DF West Bromwich Albion FC 35 Anthony Manning DF Saint Louis Billikens 6 Darlington Nagbe CC Akron Zips 8 Diego Valeri CC CA Lanús 10 Ned Grabavoy CC New York City FC 13 Jack Jewsbury CC Kansas City Wizards 14 Ben Zemanski CC Chivas USA 21 Diego Chará CC Deportes Tolima 27 Nick Besler CC Notre Dame Fighting Irish 28 Andy Thoma CC Washington Huskies 9 Fanendo Adi DC FC Copenhagen 11 Dairon Asprilla DC Atlético Nacional 26 Lucas Melano DC CA Lanús 31 Michael Seaton DC DC United 45 Ben Polk DC Syracuse Orange 99 Jack McInerney DC Columbus Crew SC

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El Providence Park es el estadio en donde disputa sus partidos como local el Portland Timbers desde su fundación en el 2009. También ejercen como locales las Portland Thorns FC de la liga femenina de fútbol y el equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Portland, los Portland State Vikings. Es uno de los estadios más antiguos de Estados Unidos en los que se juegan partidos de soccer. También se jugaron en él, partidos de la Copa Mundial 2003 de fútbol femenino. Fue sede del MLS All-Stars 2014 en donde la selección de jugadores de la MLS vencieron al Bayern de Múnich.

Inaugurado en 1926, el Providence Park ha sufrido varias renovaciones en los años 1956, 1982, 2001 y 2001. Pese a que cuenta con escaso espacio a su alrededor, que hace muy difícil una posible expansión, se está planteando una remodelación que añadiría cerca de 2.000 plazas más. Su capacidad actual es de 20.438 espectadores, aunque el aforo puede aumentar a las 22.000 localidades. El nombre del estadio proviene de la organización católica sin ánimo de lucro Providence Health & Service.

El Providence Park ha sido uno de los estadios que mejor asistencia tuvo a lo largo de la pasada temporada ya que tuvo el aforo completo en todos los partidos que disputó como local. Pero esto no es ninguna sorpresa ya que desde hace dos años consigue colgar el cartel de ‘no hay billetes’ en la competición liguera.

