Hiddink: "Si caemos, seremos un duro perdedor"

El técnico holandés compareció en la rueda de prensa previa al clave partido ante el PSG en Stamford Bridge, partido al que el Chelsea llega con la desventaja del 2-1 obtenido en París.

Para empezar, Hiddink habló sobre el empate del pasado sábado ante el Stoke City, valorando el empezar al cien por cien desde el principio del partido, aspecto por el que se volvió a mostrar descontento debido al comienzo del encuentro contra los Potters, aunque no tiene preocupación por que se vuelva a repetir en el partido de este miércoles.

"Empezamos casi sin lucha en los primeros 15 o 20 minutos. Creo que hubo una clara falta de concentración en la primera parte del juego, incluso en jugadores que no acostumbran a ello. Logramos reaccionar y gracias a ello llegó el golazo de Traoré", explicó. "En ese momento, nuestros jugadores necesitaban un toque de atención, se lo dimos y funcionó", añadía.

"Nuestros jugadores necesitaban un toque de atención"

Aplicando el partido del sábado al de este miércoles, Hiddink manifestó la necesidad de salir "agresivos desde el inicio", aunque de una forma controlada. Además habló de la importancia de estar "totalmente concentrados" para no ser castigados por el PSG.

"En este tipo de juegos, no se puede garantizar que los jugadores no cometan errores, pero no tengo ningún miedo de que eso ocurra si salimos concentrados, con un gran nivel de atención. Como entrenador, siempre se tienen más preocupaciones, con todo respeto por nuestros oponentes, cuando se está jugando con un equipo de menor nivel. No hablo sobre el Stoke porque están por encima de nosotros, pero, cuando tienes que jugar en las primeras rondas de la FA Cup, por ejemplo, el entrenador tiene que despertar al equipo", dijo.

Dejó el favoritismo para el PSG, por la ventaja conseguida en la ida por el equipo parisino. Tras una horrible primera mitad de temporada, Hiddink buscará con sus pupilos el pase a cuartos de final de la máxima competición continental. "Es verdad que tras la mala primera parte de la temporada, los jugadores han recuperado la confianza, pero no somos favoritos. El PSG reserva cada fin de semana anterior a jornada europea a seis o siete jugadores. Si caemos, venderemos cara nuestra derrota", aseguró.

Diego Costa llega; el capitán, no

Hiddink también comunicó una actualización sobre el estado físico de tres jugadores que se perdieron el partido ante el Stoke, comenzando por Diego Costa, que estará en forma para el encuentro de Liga de Campeones. "Tenía un poco de un problema con un tendón. Él podría haber jugado ante el Stoke, para ser honesto, pero entonces el riesgo estaba ahí", dijo. Sin embargo, el capitán del equipo londinense, John Terry, no llegará al partido del miércoles.