Louis van Gaal: "Creo que mi plan está funcionando"

La competición no se para. Tras caer el pasado jueves por 2-0 en Anfield, el Manchester United no tiene tiempo para lamentarse. El domingo, a partir de las 17:00 horas, recibirá al West Ham en Old Trafford para disputar los cuartos de final de la FA Cup. En la rueda de prensa previa al choque ante el conjunto londinense, el técnico del United, Louis van Gaal, quiso poner en valor su trabajo a la hora de dirigir a su equipo: “Creo que mi plan está funcionando. Hay que tener en cuenta las circunstancias en las que nos ha tocado trabajar. Creo que mi tarea está siendo buena aunque no esté dando los mejores resultados”, afirmó el holandés.

Las “circunstancias” a las que se refirió van Gaal fueron las ya habituales de las conferencias de prensa del técnico; especialmente, el tema de las bajas: “Cuándo no dispones de muchos jugadores y tienes que jugar tres competiciones, es muy difícil. Después de la derrota en Midtjylland, los medios ya me habían despedido pero remontamos y pasamos a la siguiente ronda. Ante el Liverpool, eso puede volver a suceder. Podemos marcar tres goles. Sabemos que es muy difícil pero no es imposible”, declaró el técnico que no desaprovecha una oportunidad de cargar contra la prensa inglesa.

Sobre el partido del domingo, van Gaal habló poco. Aunque, bien es cierto que los periodistas le preguntaron poco sobre el encuentro. “Podemos pasar ante el West Ham. Solemos ganar los partidos en Old Trafford. Pero, no quiero ir más allá. No voy a debatir sobre mi futuro con ustedes (los periodistas) porque no forman parte de la gente que va a determinarlo”, remató Louis van Gaal con su enésimo dardo hacia la prensa por la actitud que muestra hacia la figura del entrenador del Manchester United.