Benfica - Bayern de Múnich: a un paso del cielo o del infierno

Benfica y Bayern de Múnich saben que deberán darlo todo en el partido de vuelta en Lisboa o, simplemente, dejarse morir en el intento. La diferencia, mínima y remontable en favor de los bávaros, no parece ser un impedimento para unas águilas que deberán apelar a su buena aplicación defensiva mostrada en Múnich, pero agregándole una mayor ambición en ataque para conseguir los dos goles que les permitan avanzar a semifinales de un torneo del que ya no son protagonistas desde hace mucho tiempo. Por su parte, el omnipotente Bayern de Múnich no pudo sellar una ventaja categórica en casa y llegará con el cuchillo entre los dientes a Lisboa, un año después de su última visita a Portugal, de la cual salió gravemente herido a manos del Porto. Los de Guaridola saben que toda Alemania sueña, casi rayando en la obsesión, con un Bayern campeón de Champions League, pero frente a ellos está la ilusión y pragmatismo de un Benfica poco espectacular pero altamente efectivo en sus propósitos.

Cada quien a lo suyo

Previo al partido, ambos entrenadores parecen tener claras sus ideas y totalmente definidos sus libretos. Para Rui Vitória, entrenador del Benfica, la escena final de esta película les obliga a ser cautos en defensa y efectivos en ataque, siendo ésto último lo que no mostraron en el partido de ida. "Tenemos que defender bien porque nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo, uno de los favoritos para ganar la competición y un equipo que juega igual en casa que fuera. No ganamos en Múnich, pero tácticamente estuvimos bien, muy organizados", expresó el mandamás de las águilas portuguesas.

"No ganamos en Múnich, pero tácticamente estuvimos bien, muy organizados"

Por su parte, Pep Guardiola dijo esperar a que su equipo entienda su obligación moral y deportiva al ser el favorito de la serie, apelando al gen ganador que todo jugador del Bayern de Múnich debe tener. "Estamos centrados en el partido del miércoles. Intentaremos defender bien, marcar un gol y clasificarnos para la siguiente ronda. Pero eso no quiere decir que nos encerremos. Nosotros no somos un equipo defensivo. Saldremos a ser fieles a nuestro estilo de juego. Seremos verticales y ofensivos, ya que sabemos que un gol a favor pone las cosas de muy buena forma para nosotros. Eso es lo que haremos y no habrán sorpresas", dijo el estratega catalán y del Bayern de Múnich.

Rui Vitória espera dar la sorpresa eliminando al Bayern. // (Foto de es.uefa.com)

Águilas y Vengadores con bajas en sus batallones

Para este partido, ambos equipos llegan acosados por ese incómodo y muy temido fantasma que afecta a los grandes clubes en las fases importantes de todo campeonato: las lesiones. Por el lado del Benfica, Julio César y Lisandro Lopes eran las bajas ya conocidas, a las que se une la de Nicolás Gaitán, quien padece serios problemas en sus cuádricesp. El propio Rui Vitória dijo que no descartaba la presencia del argentino, pero que todo apuntaba a que no estaría disponible para el partido, aunque esperarán hasta el último instante para saber si alinearlo, tomarlo para el banquillo o simplemente no darle actividad alguna. Finalmente, tras la tarjeta amarilla vista en Múnich, el goleador Jonas será la última baja confirmada dentro del equipo de las águilas.

Kingsley Coman, la gran revelación de la temporada para el Bayern, ha sido diagnosticado con molestias musculares, aunque no se descarta su presencia, pero sí su titularidad

En el lado del Bayern la historia ya es conocida por todos. Las ausencias de Holger Badstuber, Jerome Boateng y Medhi Benatia (todos defensas centrales) obliga a Guardiola a improvisar en defensa, aunque, ahora, cuenta ya con el aval médico para Javi Martínez, quien incluso ya vio actividad el pasado fin de semana en Bundesliga. Sin embargo, el holandés Arjen Robben fue confirmado como baja total para las siguientes semanas, por lo que el misterio de su "padecimiento viral" ha sido aclarado. Finalmente, Kingsley Coman, la gran revelación de la temporada para el Bayern, ha sido diagnosticado con molestias musculares, aunque no se descarta su presencia, pero sí su titularidad.

Javi Martínez ya tiene el aval médico y podría ser titular. // (Foto de es.uefa.com)

Todas de día y una de noche en suelo portugués

Para el Bayern, visitar Portugal nunca ha sido un mayor problema, sin embargo, se debe hacer notar que su única derrota en suelo lusitano llegó la temporada pasada y con un marcador ideal para ponerle pánico a los de Guardiola en la serie actual. Dicha caída fue justamente en la Fase de Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2014-2015, pero ante el Porto, quienes derrotaron 3-1 al Bayern y dejaron abierta la posibilidad de una eliminación bávara, que logró mitigarse con una goleada en suelo muniqués. Los goles de la victoria de los dragones en Portugal fueron firmados por un doblete de Ricardo Quaresma y uno más de Jackson Martínez, para que Thiago Alcántara descontara en el marcador.

Sin embargo, lejos de esa derrota, el Bayern de Múnich ha visitado Portugal en 12 ocasiones por campeonates europeos, con un saldo de 5 victorias, 6 empates y una sola derrota. La última vez que los bávaros le devolvieron la visita al Benfica en torneo continental fue en 1995, en acciones de la Tercera Ronda de la Copa UEFA. En esa ocasión, tras haber vencido 4-0 al Benfica en el Olímpico de Múnich, el Bayern de Beckenbauer selló un 1-3 en Lisboa con goles de Klinsmann (x2) y Herzog, mientras que Valdo descontó por los locales. Luego, recientemente, los bávaros visitaron al Sporting Clube de Portugal en Octavos de Final de la Champions League 2009-2010, en un partido que acabó 0-5 en favor del Bayern con goles de Franck Ribéry (x2), Miroslav Klose y Luca Toni (x2).

Los 'Ases' bajo la manga

A diferencia del partido anterior, en este encuentro de vuelta no hay marcha atrás: debe definirse con goles. Para vivir, el Benfica debe dejar las limitaciones ofensivas y buscar, al menos, dos goles, mientras que el Bayern sabe que su vocación atacante deberá dejarle frutos para complicar los suelos de clasificación de las águilas. Para ello, los lisboetas llegan con Mitroglou como carta goleadora, pero con el mexicano Raúl Jiménez como el gran revulsivo ante la ausencia de Jonas. Jiménez, quien ya ha sido titular y ha marcado en Champions League, deberá ser el socio ideal para el demoledor griego en ataque, en detrimento del brasileño Jonas. Los números del mexicano y el griego no son tan prometedores como los de la dupla estelar de Rui Vitória, sin embargo, la movilidad de Jiménez y su velocidad de posicionamiento podrían darle un golpe de efectividad mucho más certero ante la defensa adelantada del Bayern.

Raúl Jiménez podría ser el reemplazo de Jonas. // (Foto de es.uefa.com)

La trayectoria de ambos goleadores, incluida la fascinación de Thomas Müller por los duelos trascendentales, deja en claro que podrían aparecer en cualquier momento

Por su parte, Robert Lewandowski y Thomas Müller llegan en horas bajas a su duelo en Lisboa. Ambos goleadores han sido silenciados las últimas semanas en Bundesliga y no se mostraron tan certeros en le duelo de ida en Múnich. Sin embargo, la trayectoria de ambos goleadores, incluida la fascinación de Thomas Müller por los duelos trascendentales, deja en claro que podrían aparecer en cualquier momento para inclinar la balanza en favor de su equipo. De igual forma, Douglas Costa, Franck Ribéry, Mario Götze y Kingsley Coman son las demás opciones ofensivas que pueden generar desequilibrio en la defensa local, todos ellos acompañados y orquestados por lo que Thiago Alcántara, Xabi Alonso o Arturo Vidal puedan hacer en la mediacancha. El sistema goleador del Bayern puede despertar en Lisboa y cortarle las alas a las águilas rumbo a Milán.

Thomas Müller siempre figura en los partidos importantes para el Bayern. // (Foto de es.uefa.com)

Posibles alineaciones

Para este partido no se esperarían mayores cambios en los dibujos tácticos de ambos entrenadores, aunque sí en la idea vocacional del Benfica, quienes podrían apostar a su típico 4-4-2, pero con mayor verticalidad y sentido ofensivo en búsqueda del resultado que les favorezca. Por su parte, con un 4-5-1 que se puede volver un 4-3-3, 3-4-3 o 4-1-4-1, el Bayern de Múnich seguirá siempre como el equipo más ofensivo y buscando el arco rival sin resguardarse tanto en su ventaja mínima, por lo que el espectáculo ofensivo está garantizado.