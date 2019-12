Previa Tigres - América: a 180 minutos del Mundial

Será a partir de las 20:45 horas cuando comience el encuentro, en el que los felinos tratarán de aprovechar su condición de local para conseguir la victoria y culminar la obra en el duelo de vuelta.

Se espera un partido intenso en el Estadio Universitario, dado que los auriazules son los actuales campeones del futbol mexicano y se estarán enfrentando al monarca de la Concacaf.

Con Oribe Peralta, Benedetto y Sambueza como referentes, el conjunto azulcrema buscará atacar en el juego de ida, ya que el gol de visitante cuenta en la Final, por lo que para las Águilas será importante hacerse presente en el marcador este miércoles.

Con una marca de cuatro victorias y la misma cantidad de empates en las fases previas, los de la UANL dejaron en el camino a Herediano y al Isidrio Metapán, ambos en la fase de grupos; al Real Salt Lake de Estados Unidos en los Cuartos de Final y a los Gallos de Querétaro en las Semifinales.

En el actual certmen, América ganó en el grupo que conformó con el Motagua y Walter Ferretti; en los Cuartos de Final dejó atrás al Seattle Sounders y en las Semifinales sacó del torneo a Santos Laguna con un gol polémico por la manera en que se le fue el balón a Marchesín, arquero de los de Torreón.

Los de Coapa buscan su séptimo campeonato continental, para así romper el empate que actualmente mantienen con Cruz Azul.

El director técnico de las Águilas, Ignacio Ambriz, se mostró tranquilo de cara al duelo ante los de la Sultana del Norte:

‘’El América está acostumbrado a los grandes retos y sabe jugar finales, estamos metidos y concentrados para disputar una final, por lo tanto tenemos que ser muy inteligentes porque la queremos ganar’’, comentó el entrenador mexicano.

Ricardo Ferretti, por su parte, declaró que no ve éste encuentro como una revencha de lo ocurrido en el Clausura 2014: ‘’Esas tonterías de revanchas las manejan ustedes y yo no me presto para esas cosas. Es el primero de dos partidos de la disputa de la Concacaf y el rival, como cualquier otro, merece mi respeto y no le tengo miedo’’, afirmó el estratega felino.

En busca de hacer historia

André-Pierre tiene cita con la historia, pues además de estar cerca de conseguir el título de goleo del Clausura 2016, también se puede convertir en el máximo goleador auriazul en un año futbolístico.

Y es que Alfredo ‘’Alacrán’’ Ramírez, consiguió la cantidad de 32 tantos en la temporada de 1975-1976, entre Liga y Copa, pero su marca histórica podría caerse en los próximos días, ya que el francés Gignac cuenta con 30 goles entre Liga (26), Copa Libertadores (1) y Liga de Campeones de Concacaf (3).

¿Con desventaja para la ida?

Para el encuentro de Ida, las Águilas no podrán contar con el ecuatoriano Michael Arroyo, ni con el colombiano Darwin Quintero, quienes están suspendidos. Además de ellos, tampoco aparecerán Paul Aguilar, quien está lesionado, y William Da Silva, quien no puede participar ya que está registrado en el torneo por Gallos, su antiguo equipo.

Otra baja importante será la del portero Moisés Muñoz, quien había sido titular en los últimos cotejos, pero ahora tomará su lugar Hugo González, joven mexicano que se dice listo para el reto.

‘’Yo estoy listo y me siento bien por la forma en la que he estado jugando. Tigres representa un gran reto para cualquier arquero, pero no lo veo con temor sino como algo que me motiva’’, declaró el guardameta.

En la otra portería se encontrará Nahuel Guzmán, argentino que frecuentemente viste la Albiceleste. Con diez años de carrera, el ‘’Patón’’, a sus 30 años, parece que vive su mejor momento, ya que luce una madurez tanto en lo físico como en lo mental.

Cabe mencionar que los ‘’Ti-gue-res’’ sólo han recibido un gol en el Estadio Universitario en el presente torneo internacional. El conjunto que consiguió marcar en el ‘Volcán’ fue Isidrio Metapán en la fase de grupos.

Jugadores a seguir

André-Pierre Gignac ha sido factor en Tigres desde que llegó a México, pues los goles felinos dependen en muchas ocasiones del estado anímico o físico del francés, quien actualmente es líder de goleo en la Liga MX, con 11 anotaciones.

Oribe Peralta encabezará el ataque de las Águilas, por lo que la zaga auriazul deberá estar muy atenta, ya que el goleador mexicano viene motivado luego de ''reencontrarse'' con la afición.