Alli, sancionado lo que resta de temporada

Dele Alli ha sido esta temporada un jugador de doble cara. En el campo, su calidad, su versatilidad para jugar en diversas posiciones, entre otras múltiples facetas que le han hecho encumbrarse este año a ser el mejor jugador jóven de la temporada. Por otro lado, los aficionados y rivales han visto una cara menos buena del internacional inglés con algún que otro 'cruce de cable', como por ejemplo en el día de la ida de UEFA Europa League contra la Fiorentina, en el que Alli tuvo un feo gesto con un rival.

Esa segunda cara se vería otra vez en la pasada jornada, cuando golpeo a Claudio Yacob en el partido que enfrentaba a los Spurs contra el West Brom. El árbitro no señalaría nada, pero pronto las redes sociales y la televisión publicarían vídeos e imagenes de ese acto del '20' del Tottenham, intuyendo lo que hoy ha confirmado el organismo sancionador de la FA: Dele Alli no jugará lo que resta de temporada por sanción, a pesar de que el joven ha intentado recurrir esta sanción, sin éxito.

Tras confirmarse la sanción, Alli puso un tweet pidiendo disculpas y aceptando el error garrafal que cometió en el partido del pasado lunes.

Gutted that my season is over. Shouldn’t have reacted like I did. Will learn from this and come back stronger.