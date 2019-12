'Grazie, Miro'

"Ha sido para mí un honor haber vestido esta camiseta, nunca olvidaré estos cinco años. Os deseo lo mejor para el futuro, sois increíbles. Muchas gracias por todo, sois únicos".

Así cerraba Miro Klose una etapa, probablemente su etapa más especial en el que ya es el club que le tendrá por mito para siempre. El delantero alemán disputó este domingo su último partido con la camiseta de la Lazio. Acompañado de sus dos hijos, Klose ha dado una vuelta de honor para saludar a la afición laziale, a su afición. Una tifoseria que le ha agradecido su contribución a la historia de la entidad capitolina con múltiples pancartas, cánticos y, sobre todo, con la vuelta de gran parte de la Curva Nord al Olímpico. La incógnita de la entrada quedó pronto despejada cuando el fondo de animación local se empezó a llenar para despedir a una leyenda de la Lazio como ya es Klose.

Y es que Miro respondió e igualó, de penalti, a Goran Pandev y sus 64 tantos, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero de la historia de la Lazio. Pudieron llegar más y con ellos la victoria ante la Fiorentina, pero la endeblez defensiva que ha caracterizado al equipo biancoceleste durante toda la temporada condenó a los de Inzaghi al 2-4 en el 'Klose-day'.

Klose es, junto a Pandev, el máximo goleador extranjero de la historia de la Lazio

Pero si Miroslav Klose es ídolo en Roma es por su contribución a la causa laziale durante los últimos cinco años. Desde Calcio VAVEL repasamos esta trayectoria, que, con luces y sombras, ha sido exitosa para el genial delantero alemán.

Cinco temporadas inolvidables en la ciudad eterna

Tras cuatro años en el Bayern Münich, y después de haber pasado por Kaiserslautern y Werder Bremen Klose decidió no renovar su contrato por la entidad bávara, al no estar contando para su entrenador en su último curso. Sorprendentemente para muchos, Klose eligió a la Lazio para su nueva aventura en Italia, llegando gratis al club romano y firmando por tan solo dos temporadas. Para muchos, todo empezó aquel 9 de junio de 2011.

Klose dispara a portería | Foto: Lazio

Su primera temporada en Roma comienza de la mejor manera posible, marcando y asistiendo en el partido de previa de Europa League ante el modesto Rabotnički de Macedonia. Su primer tanto en Serie A llegará ante el Milan en San Siro, en la segunda jornada. Y tan solo un mes más tarde llegará uno de sus goles más importantes con la camiseta de la Lazio. En palabras del alemán, el que más recuerda, se produce en su primer derbi ante la Roma en el minuto 93 y que significa el 1-2 para su equipo, desatándose evidentemente la locura en la zona norte del Olímpico. Miro anota 15 goles para la escuadra capitolina, que acaba en cuarta posición de la Serie A, logrando plaza directa para la Europa League.

El gol del 1-2 en el 93 frente a la Roma en su primer Derby della Capitale, el más especial para el alemán

En las restantes cuatro temporadas, el alemán destacó activamente en dos de ellas: la 2012/13 y la 2014/15, siendo su papel en las demás más bien secundario. Sin embargo, su segunda temporada en la Lazio fue probablemente la mejor de Klose, aunque no la mejor del equipo entonces dirigido por el suizo Vladimir Petković, al menos en cuanto a regularidad. Sin embargo, para la historia quedará la sexta Coppa Italia de la Lazio lograda a finales de mayo frente a la Roma, con un histórico gol de Lulic mediada la segunda mitad. Del bosnio hablaremos más adelante, pues Senad ha sido y es apoyo clave de Miro tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Klose levanta la Coppa ante la Curva Nord | Foto: Lazio

Esta imagen representa sin lugar a dudas el mayor éxito de Klose con la Lazio (y eso que no marcó). Como decíamos, en una de las temporadas menos regulares del equipo, sin contar la presente evidentemente, el alemán alcanzó la gloria haciéndose con su único título en la sociedad biancoceleste, arrebatándole la Coppa a la Roma en un gran partido que llegó a su cúlmen con el tanto de Senad Lulic. Tras esta campaña, Miro renovó por la Lazio dos temporadas más.

Sin embargo, la 13/14 no fue nada buena: el noveno puesto en Serie A dejó a los laziali sin competiciones europeas para la siguiente temporada, a lo que hay que sumar la rápida eliminación de dicha competición en dieciseisavos ante el Ludogorets y la caída de la Coppa ante el Nápoles en cuartos de final. Y es que tampoco Klose estuvo bien, anotando solamente ocho tantos en 29 partidos disputados, razón por la cual en Formello se dejaba ya entrever que la marcha del alemán se produciría a la temporada siguiente, en cuanto finalizara el contrato.

El Mundial de Brasil y la genial campaña del equipo y de Klose en la 2014/15 llevó a la renovación del contrato del alemán

Pero el Mundial de Brasil lo cambió todo. Klose logró sumar 16 tantos en fases finales de esta competición, convirtiéndose en máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. Además, su gran campaña en Serie A, como la de todo el equipo, convenció a todo el mundo laziale, aunque los tifosi estaban convencidos desde antes, de que el delantero podía continuar en la Lazio al menos una temporada más. Y así fue.

Temporada, la presente, que probablemente merezca la pena borrar de la memoria: Klose cayó lesionado en el partido de ida de la previa de Liga de Campeones y se perdió más de dos meses de competición. La vuelta no fue la esperada, y el primer gol de la temporada para el alemán no llegaría hasta febrero ante el Galatasaray en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. A partir de ahí, el "panzer" se desmelenó, consiguiendo hacer siete tantos en los últimos ocho encuentros de Serie A.

Klose, eterno símbolo de nobleza dentro y fuera del campo

Llámenlo fairplay, nobleza, limpieza... Lo que está claro es que Don Miroslav Klose es "de los que ya no quedan", o casi. Su paso por la Lazio no solo ha significado goles y asistencias aunque ya sea el séptimo máximo goleador en la historia del equipo biancoceleste, sino que su comportamiento dentro y fuera del campo ha sido encomiable en todos estos años. Desde conversar con un árbitro para que le anulara un gol, no es mentira y un poco más abajo lo comprobarán, hasta reprobar comportamientos racistas y contrarios a lo que debe ser la animación en el fútbol a cierta parte de la Curva Nord.

Quizás el más sonado fue la condena del alemán a la exhibición de una pancarta durante el derbi de Roma en el que Miro anotó el 2-1 para la Lazio en el minuto 93, elaborada por un aficionado, y no por la Curva Nord como señalaron la mayoría de medios, que rezaba "Klose mit uns", a imitación del lema nazi "Got mit uns". El delantero de origen polaco afirmó rotundamente que la política debía quedar fuera del estadio y no mezclarse con el fútbol.

Por otro lado, su honradez y sinceridad le han valido a sus equipos la pérdida de un tanto alguna que otra vez. En este caso, durante la disputa de un Nápoles - Lazio, Klose anotó un gol con la mano a la salida de un córner de forma involuntaria. El colegiado no lo vio y señaló el centro del campo a pesar de las protestas partenopeas, pero Klose habló con él y el tanto no subió al marcador.

'El bombardero', apoyo de un vestuario

Misión imposible cuanto menos es hablar con un jugador que haya conocido a Miroslav Klose y que no destaque su labor con todos y cada uno de sus compañeros, e incluso rivales. Marchetti, De Vrij, Keita, Patric, Felipe Anderson o Stefano Mauri son solo algunos de los integrantes de la plantilla que han agradecido por redes sociales al alemán su contribución en estos cinco años. Porque si algo quedará de Klose en Roma será el recuerdo que de él tengan sus compañeros. Miro ha sido sin ninguna duda uno de los nexos de unión más importantes del vestuario biancoceleste.

De todas formas, no hay duda de que el cómplice de Miro durante todos estos años ha sido bosnio. Senad Lulic, héroe laziale en la final de la Coppa Italia ante la Roma en 2013, ha supuesto y seguro que seguirá suponiendo una parte muy importante en la vida del ariete alemán. No hay desplazamiento en el que no estén juntos, y es que esta complicidad también se demuestra en el campo.

Klose y Lulic en un viaje de la Lazio a Milán | Foto: Lazio

Esta misma temporada, que no ha sido la más prolífica del alemán, Lulic le ha servido tres asistencias de gol (tres de ocho tantos de Klose). El partido de la segunda vuelta en Bolonia (2-2) en el Renato dall'Ara es buen ejemplo de ello. La Lazio caía por 2-0 al final de la primera parte, pero Pioli decidió dar entrada al bosnio y al alemán, y los resultados fueron inmediatos. Primero, Lulic le puso un balón perfecto a Klose, que, dentro del área provocó el penalti y la expulsión de Masina; penalti que transformó Candreva. Pero es que, pocos minutos después, el alemán robó la pelota en la banda derecha y, viendo la llegada completamente solo por atrás de Lulic, le dio el pase del 2-2.

Otro claro ejemplo de esta sociedad germano-bosnia se pudo contemplar en el penúltimo encuentro del alemán en el Olímpico ante el Inter: Miro anotó el 1-0 tras una preciosa pared con Lulic y picando el balón por encima de Handanovic.

¿Vuelta a Alemania o aventura en América?

Tras la marcha de Klose del club con el que ha completado más partidos, minutos y marcado más goles, toca pensar en el futuro de un delantero que, a menos de un mes de cumplir los 38 años, quiere continuar en el deporte que tanto le ha dado. Dos son a priori las alternativas que tiene el alemán: la primera, la vuelta a su país, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera y también debido a la educación de sus dos hijos; la segunda, una nueva aventura, esta vez en la MLS norteamericana, donde muchas estrellas como Pirlo, Villa o Lampard están acabando sus días como futbolistas.

Pase lo que pase, algo de Klose se quedará siempre en Roma. El calcio pierde esta temporada a tres de sus baluartes durante los últimos años: dos mitos italianos como son Luca Toni y Antonio Di Natale; y un tercero, este venido desde tierras germanas, un Miroslav Klose que, vaya donde vaya, llevará encima algo de la que ya es para siempre su casa. La parte blanca y celeste de la ciudad eterna ya cuenta los días para el regreso del bombardero. ¡Qué bueno que viniste, Miro!