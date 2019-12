Mayor protagonismo del deseado

Ya se ha convertido en tradición realizar resúmenes sobre la temporada de Wenger en el Arsenal. En la que ha sido su vigésima campaña en el banquillo del Emirates Stadium, el francés no ha logrado eliminar todas las dudas que se ciernen sobre él. Este ha sido el año en el que la disconformidad de la grada respecto al entrenador se ha mostrado de forma más evidente. En el partido ante el Norwich City, ya a finales de abril, parte de los aficionados más reivindicativos con el cambio de técnico mostraron pancartas en las que se podía leer “Time for change” (“Tiempo de cambio” en su traducción al castellano). No obstante, otros mostraron su apoyo con aplausos que dividieron a una hinchada que ha vuelto a ver luces y sombras en el transcurso de su equipo a lo largo del año futbolístico.

Si bien comenzaba con la consecución de la Community Shield, en la que era la primera, y única, victoria de Wenger sobre Mourinho, acababa con un segundo puesto que, aunque no se lograba desde la temporada 2004/2005, dejaba la duda de qué habría sido de este equipo si hubiera aprovechado las oportunidades brindadas por grandes conjuntos que tampoco han estado a la altura. El Leicester era un rival más que asequible para un Arsenal que llegó a liderar la tabla clasificatoria al inicio de la segunda vuelta. Una eliminación a manos del FC Barcelona en la UEFA Champions League y una despedida, demasiado temprana, de los dos títulos coperos que se disputan en Inglaterra, no hacen sino enturbiar aún más el horizonte del galo en el banquillo londinense.

Como ya es tradición campaña tras campaña, ha vuelto a descubrir grandes valores en las categorías inferiores gunners. Iwobi ha sustituido a Bellerín como la gran sorpresa de la temporada. El nigeriano ha sumado más de 600 minutos en liga terminando, incluso, en el once titular del torneo de la regularidad. Por contra, las lesiones y la falta de gol han sido sus principales preocupaciones. Problemas que se vienen repitiendo año tras año y que hacen de Wenger un entrenador adaptado a las dificultades. A lo que no ha terminado de aclimatarse ha sido al hecho de sentirse protagonista. Frecuentemente deja esa excentricidad a otros compañeros de profesión o a sus propios futbolistas, que son los que deben saltar al terreno de juego para hacer disfrutar a los aficionados. Llega el momento de repasar más específicamente cómo ha sido el curso 2015/2016 de Arsène Wenger en el banquillo gunner.

Una sonrisa y cuatro lágrimas

De las cinco competiciones que ha disputado el Arsenal a lo largo de la temporada, solo una acabó con final feliz. Era la primera y muchos deseaban que fuera la tónica de un curso glorioso en el Emirates Stadium. La Community Shield dejaba el primer trofeo en las vitrinas londinenses en agosto, cuando el equipo de Wenger se deshacía del Chelsea de José Mourinho en un partido marcado por los estados físicos de ambos equipo al inicio de la temporada. Oxlade-Chamberlain se encargaba de dibujar la primera victoria del francés sobre el portugués en un encuentro cuyo final no tuvo el saludo entre ambos técnicos. Fue, precisamente, este hecho, el que restó protagonismo a una victoria sufrida pero merecida del Arsenal sobre el conjunto blue.

Arteta levanta la Community Shield tras ganar al Chelsea | Fotografía: Arsenal

Si el deseo de muchos era seguir en esta senda triunfal, todo se tornó en decepción con el inicio de la Premier League. Un mal arranque junto a la pérdida constante de oportunidades del rival han hecho del Arsenal un subcampeón entristecido. Un puesto que para muchos clubes hubiera supuesto un éxito, no lo ha sido para el conjunto gunner, que ve una oportunidad perdida tras el rendimiento de sus rivales más cercanos. Ni el Manchester City, ni el Chelsea, ni el Manchester United, ni el Liverpool, han sido capaces de encadenar un tramo lo suficientemente bueno como para apear del liderato al Leicester City de Claudio Ranieri. Los foxes han dado una de las grandes sorpresas del panorama futbolístico pero bien es cierto que se han aprovechado de la poca competitividad de los grandes clubes de Inglaterra.

Ser subcampeón y quedar por encima del Tottenham, los dos únicos logros en la Premier League

Este segundo puesto deja dos cifras significativas, y que pueden servir de esperanza en años venideros. La primera es la que tiene que ver, precisamente, con haber conseguido el subcampeonato. No se quedaba por detrás del líder desde el curso 2004/2005. Se podría decir que el Arsenal ha sido el “mejor de los mejores” equipos de Inglaterra, teniendo en cuenta que el nivel del Leicester está muy alejado del de conjuntos con mayor capital y mejores jugadores. El segundo, y el que más ha calado en la afición, es el de volver a quedar por encima del eterno enemigo, el Tottenham. El equipo de Pochettino planteó batalla hasta la última jornada liguera cuando el Arsenal consiguió arrebatarle la segunda posición tras ganar al Aston Villa en casa. Suman así una temporada más quedando por encima de los spurs, algo que logran consecutivamente desde el curso 1994/1995.

Sin duda, la parte más trágica de la temporada llega en el resto de competiciones. En la UEFA Champions League, una vez más, no se logró el rendimiento deseado. Tras una fase de grupos dura, en la que se encontraron con Olympiakos, Dinamo de Zagreb y Bayern Munich, llegó el FC Barcelona. En el encuentro de ida se planteó batalla hasta que en el minuto 71 el equipo catalán aprovecha una magnífica contra para adelantarse en el marcador. A siete minutos para el final, Messi anotaba un penalti y ponía muy difícil la clasificación de los ingleses. No obstante, la cara mostrada en el Camp Nou fue agradable y, a pesar de caer 3-1, pudieron salir contentos del templo azulgrana.

Peor imagen y mismo resultado se logró en la Capital One Cup y en la FA Cup. Esta última, que se había convertido en la tabla de salvación temporada tras temporada, no lo fue en esta ocasión. En cuartos de final, el más que humilde Watford de Quique Sánchez Flores se impuso en el Emirates Stadium ante una afición gunner que no podía imaginarse un desenlace de tal magnitud para el que era el vigente campeón de la competición. Aún menos rondas se disputaron en la Copa de la Liga. Tras ganar al Tottenham en White Hart Lane, el Sheffield Wednesday, de Championship, apeó a un Arsenal con más rotaciones de las que se podía esperar. Fueron estos cambios los que dejaron tocado a un Wenger que lo único que deseaba era no cargar de partidos las piernas de sus jugadores.

Así pues, la Community Shield es la única nota positiva en un curso marcado por el subcampeonato liguero y la eliminación tempranera en la Champions League, FA Cup y Capital One Cup. Salvo en el torneo europeo, los rivales eran asequibles para un Arsenal que parece no poder centrarse en demasiadas competiciones. La amplitud y búsqueda de una plantilla de garantías es algo que deberá trabajar el técnico francés en el tiempo que le quede en el banquillo londinense.

Los mismos problemas otro año más

Que esta temporada parece un calco de las anteriores se dibuja, incluso, en los problemas que ha sufrido el equipo. Las lesiones y la falta de gol han preocupado a un Wenger que ha tenido que actuar de urgencia adaptando su esquema de juego a los hándicaps ya conocidos. Los refuerzos no han sido numerosos y solo Elneny parece haber sido un recambio de garantías.

Noviembre y marzo fueron meses muy malos en cuanto a las lesiones

En lo que a las lesiones se refiere hay que destacar dos meses especialmente crueles con el entrenador francés y el resto de integrantes del cuerpo técnico, aquellos encargados de salvar las dificultades. Noviembre y marzo están señalizados en rojo en un calendario que tiene la acumulación de encuentros como principal característica. El decimoprimer mes del año 2015 reunió hasta doce futbolistas en la enfermería. De ellos, siete se lesionaron durante esos treinta días, mientras que el resto eran perjudicados de larga duración. Además, los afectados no pudieron ser más determinantes. Entre ellos se encontraban dos titulares del centro del campo como Cazorla o Coquelin, tres de sus sustitutos, Ramsey, Oxlade-Chamberlain y Arteta, una de las principales referencias en ataque, Alexis Sánchez, dos defensores, Bellerín y Koscielny, y hasta un guardameta, Ospina. Si a ellos se añaden Theo Walcott, que ha estado gran parte del curso en manos de los médicos, Wilshere, que apenas participó en los últimos cinco partidos del año, y Welbeck, que ha enlazado una lesión con otra, la labor del técnico es cada vez más complicada.

Welbeck, lesionado, es atendido por los médicos del Arsenal | Fotografía: Premier League

Desde luego, el Arsenal debe plantearse este tipo de situaciones, pues cada vez son más las temporadas en las que su rendimiento se ve afectado por estas causas. En marzo, otro mes en el que el equipo encadena una serie de partidos sin ganar, la causa vuelve a ser la misma. En esta ocasión son cinco los jugadores que no pueden disputar encuentros en un mes decisivo en la lucha por el título. Entre ellos se encuentra el guardameta principal Petr Cech, el lateral izquierdo Nacho Monreal, el central Koscielny y los centrocampistas Flamini y Ramsey. Ellos estaban haciendo las labores de los también lesionados Wilshere, Cazorla y Rosicky, futbolistas que apenas han podido aportar minutos en el curso 2015/2016.

Hasta 19 jugadores han estado lesionados en algún tramo de la temporada

En definitiva, han sido 19 los futbolistas que por una causa u otra han tenido que pasar por la enfermería. Los periodos de baja son muy distintos entre unos y otros. Jugadores como Welbeck, Wilshere o Rosicky superan los 200 días de baja. Otros como Cazorla rozan los 150 mientras que otros fundamentales como Coquelin, Ramsey o Alexis Sánchez cuentan con varios meses apartados de los terrenos de juego. Un lastre que se ha hecho notar en el rendimiento del equipo londinense.

Por otro lado está el hándicap goleador al que se enfrenta el Arsenal y, por ello, su entrenador, temporada tras temporada. Frecuentemente, Wenger se ha mostrado preocupado y decepcionado a partes iguales en las ruedas de prensa, momentos en los que ha arremetido con fuerza a la poca efectividad de sus jugadores. Se preguntaba cómo se fallaban ocasiones tan claras, cómo partidos como el disputado ante el Southampton en casa podían acabar con el empate inicial y cómo jugadores de segunda línea aportaban tan poco en las tareas ofensivas.

Giroud ha sido el máximo referente, pero el francés está muy lejos de otros como Jamie Vardy, máximo goleador del campeón de la competición, Harry Kane, máximo goleador de la temporada, o Sergio Agüero que, a pesar de haber estado lesionado, no ha descendido su aportación goleadora. Las ya citadas lesiones de Danny Welbeck no han ayudado a evitar que el Arsenal sea el equipo menos goleador de los cuatro primeros conjuntos de la tabla clasificatoria de la Premier League y Alexis, volcado a una banda, no puede atender a las tareas de desborde, asistencias y goles a la vez. Özil era otro que podría haber ayudado a anotar algún gol más pero la intermitencia del alemán es algo con lo que ya cuentan en el Emirates Stadium.

Así pues, aunque hasta trece jugadores hayan visto puerta en el torneo de la regularidad, sus goles no han servido para disipar un problema latente año tras año. Morata o Benzema son nombres que suenan en las oficinas gunners y que, a buen seguro, intentarán dar por finalizado este calvario en la tarea más importante del fútbol.

El momento más tenso

No obstante, si por algo será recordada la pasada temporada es por la gran cantidad de críticas recibidas por Wenger. El técnico francés ha sido sometido a un auténtico juicio por parte de los aficionados partido tras partido. Si el resultado era bueno, los más asiduos al entrenador alzaban la voz y pedían su renovación, mientras que si la derrota o, simplemente, el empate, asomaban, los detractores no tardaban en mostrar sus pancartas o carteles con mensajes pidiendo un cambio en el banquillo gunner.

Toda esta división de opiniones, como suele suceder en cualquier movimiento popular, tuvo un cénit. Mediada la primera mitad del encuentro ante el Norwich City, disputado el 30 de abril de 2016 en el Emirates Stadium, un grupo de aficionados mostraron carteles con el siguiente mensaje: “Time for change” (“Tiempo de cambio” en su traducción al castellano). La respuesta de los seguidores del técnico francés no se hizo esperar y las pancartas se desplegaron en una grada más pendiente de temas extradeportivos que de animar a sus jugadores, los cuales no estaban rindiendo bien en el terreno de juego.

Durante esta temporada se han puesto a la venta entradas por primera vez desde el curso 2010/2011

Mientras que algunos comparaban la trayectoria en el banquillo londinense de Arsène Wenger con los nueve meses en los que Ranieri había hecho campeón al Leicester City, otros recordaban los títulos que ha logrado el Arsenal con el entrenador galo en el banquillo. Desde luego, fue un momento marcado a fuego en una temporada tensa en el estadio gunner. Por primera vez desde el curso 2010/2011 se ponían a la venta entradas para un encuentro. Cada vez menos aficionados acudían a animar a su equipo al templo futbolístico y muchas son las conjeturas que se han estado barajando.

¿Y ahora qué?

Que la temporada de Wenger no ha sido fácil ha quedado claro. El técnico parece cada vez más cuestionado y la división de opiniones en una grada más pendiente de su futuro que del equipo es un hecho. Por el bien del que ha sido su club durante veinte años, cabe pensar que el francés se marche cuando termine su contrato. Por otro lado, ha remarcado seguir con ganas de entrenar a un gran equipo y desde luego, no se dibuja otro club mejor para poder seguir desempeñando su tarea desde la zona técnica.

Incluso, se ha abierto la posibilidad de que el equipo de Londres le haya propuesto una ampliación de contrato, algo que Arsène Wenger negó rotundamente en la última rueda de prensa previa a un partido de la temporada. Instó a la prensa a preguntarle a él mismo sobre su futuro y a no hacer caso a rumores externos que intentasen desviar la atención. Tras la marcha de Rosicky y Arteta, dos de los pesos pesados de un vestuario muy renovado en los últimos tiempos, el francés se queda sin escuderos de renombre. Puede ser que su labor se complique con conflictos internos que antes eran atajados desde la raíz por jugadores experimentados que adoptaban el papel de líderes sin ningún tipo de problema. Habrá que ver cómo es, al menos, la próxima temporada de Wenger en el Emirates Stadium, porque en esta que acaba de finalizar ha tenido mayor protagonismo del deseado.