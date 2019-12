Italia vence por la mínima a Suecia y asegura su pase para la siguiente ronda

¡Muchas gracias por haber seguido el minuto a minuto del duelo entre Italia y Suecia! Pueden seguir las novedades de la Eurocopa de Francia 2016 en VAVEL.com. ¡Hasta pronto y viva el fútbol!

En un partido con muy poco ritmo, y donde apenas han habido ocasiones de gol, Italia ha aprovechado mejor una de las pocas opciones que ha tenido de anotar, y el gol de Éder les permite sumar tres puntos muy importantes. Ahora mismo, Italia está ya clasificada para la siguiente ronda, y a Suecia se le complica mucho el poder acceder a los octavos de final.

90'+3' ¡Finaaaaaaaaal del partido! Victoria de la selección italiana por la mínima.

90'+3' Últimos minutos de acoso total de Suecia. Caen dos jugadores suecos en el área, pero el árbitro no señala nada. Se le escapa un punto a Suecia.

90'+2' El árbitro amonesta a Buffon por pérdida de tiempo.

90'+1' Italia busca que pasen los minutos, protegiendo el balón en el córner. Están cerca de certificar su pase a los octavos de final de le Eurocopa.

90' Tres minutos de añadido le quedan al partido.

89' Ahora Suecia se vuelca en ataque en busca del gol del empate. Italia busca el segundo a través de contraataques.

88' ¡Gooooooooooooooooool de Italia! Gran jugada individual de Éder, que define a la perfección y marca un gol que le puede dar la victoria a Italia.

85' Agota los cambios también Suecia: entra Berg por Guidetti.

85' Tercer cambio de Italia: se marcha Florenzi y entra Sturaro.

84' Ahora remate de Granqvist a la salida de un córner, que se marcha por encima de la portería de Buffon.

83' ¡Al larguero Parolo! Buena jugada ahora de Italia, centro de Giacherinni y remate de Parolo que se marcha al larguero. La ocasión más clara del partido.

80' Entramos en los diez últimos minutos de partido.

79' Disparo de Durmaz que se marcha desviado.

78' Doble cambio en la selección de Suecia: entrarán Durmaz y Lewicki, y se marcharán Ekdal y Forsberg.

76' Ahora está apretando Italia en busca del gol que le meta en la siguiente fase.

74' Segundo cambio en la selección italiana. Entrará Motta y se marchará De Rossi, que es el único amonestado del partido.

72' ¡Qué ocasión de Ibrahimovic! Centro de Olsson, que supera a Buffon y Ibrahimovic falla a portería vacía. Primera ocasión clara de la selección de Suecia.

70' Muy seguras de momento las defensas de ambos equipos. No han cedido ninguna ocasión clara para los rivales.

69' Primera targeta amarilla del partido para De Rossi por una dura entrada contra Källström.

66' Regate de Lindelof que buscó el centro, pero rechazó la defensa italiana. Córner para Suecia.

65' Fuera de juego muy justo de Ibrahimovic. No está podiendo aparecer la estrella sueca.

64' ¡Centro de Florenzi y remate de Candreva a las manos de Isaksson! Italia se está volcando en ataque para buscar el gol.

62' Los dos equipo ahora están buscando más el gol. Eso está provocando más espacios en defensa y que se abra el partido.

59' Primer cambio en Italia. Se marchará Pellè y entrará Zaza.

55' Italia tampoco se está quedando atrás. Las internadas de Candreva por la banda está provocando muchos problemas para la defensa sueca.

54' Suecia está poniendo más ritmo al partido en esta segunda parte. Está jugando de forma más ràpida y buscando el gol.

50' Dos saques de esquina consecutivos para Italia. Ha empezado fuerte la selección azzurra en busca del gol.

49' Disparo de Pellè que se marcha por encima del larguero.

48' Chiellini se interpone en la carrera de Guidetti y lo derriba. El árbitro no señala nada, y el delantero del Celta tiene que ser atendido.

45' ¡Empieza la segunda parte del partido! Los mismos 22 protagonistas en el terreno de juego.

Salen los jugadores ya al terreno de juego. En breve dará comienzo la segunda mitad del encuentro.

Así está siendo el duro marcaje que está recibiendo Ibrahimovic durante el partido. No lo va a tener fácil la estrella de la selección sueca. (Fuente: EURO2016.com)

45' Primera parte en que ninguno de los dos equipos ha tenido ocasiones claras para abrir el marcador. Partido lento en cuanto a ritmo, y donde ambos equipos parece que están jugando más a no perder que a ganar. Con el paso de los minutos, Italia todavía correrá menos riesgos, sabiendo que este resultado le favorece. Media parte, Italia 0 - Suecia 0.

45' Acaba la primera parte del partido.

42' Está apretando ahora Suecia en busca del gol, sobre todo a través de centros al área.

40' Remate de Guidetti que se va muy arriba. Jugada iniciada por Ibrahimovic des del centro del campo. El ex del PSG se está convirtiendo en este partido más en pasador que no en finalizador.

38' Olés por parte de los aficionados suecos cuando los jugadores juegan el balón.

37' Muchas imprecisiones en ataque por parte de ambos equipos.

34' Suecia domina el balón con un 56% de posición, pero no consigue tener ocasiones claras de marcar.

30' El partido sigue sin ocasiones claras, pero ahora son los suecos los que aprietan y buscan el gol con más ahínco.

29' Remate de Ibrahimovic que se marcha por encima del larguero. La jugada estaba invalidada por fuera de juego.

28' Falta dura de De Rossi a Ibrahimovic. El árbitro decide perdonarle la amonestación.

25' Ibrahimovic está retrasando su posición para intentar aparecer en el juego y buscar crear ocasiones para sus compañeros.

23' Qué seguridad aportan los centrales italianos. No lo va a tener fácil Suecia para conseguir un gol hoy.

22' Jugada de Ekdal por la banda, que saca Chiellini a córner.

20' Gran jugada de Florenzi, que consigue despejar la defensa sueca.

18' Candreva sale del terreno de juego para poner en orden su equipación.

17' Centro al área de Källström que atrapa Buffon. Empieza a aparecer en ataque Suecia.

16' No está siendo precisa Italia cuando llega a tres cuartos de campo.

15' Primera polémica del partido. Jugada en ataque de Suecia, cae Ibrahimovic dentro del área pero el árbitro le señala falta en ataque. Estaba muy cerca de la jugada Kassai.

14' Suecia está intentado presionar a los centrales italianos, que demuestran la calidad que tienen sacando el balón jugado desde atrás.

10' Disparo de Florenzi que atrapa fácilmente Isaksson.

9' De momento no hay un dominador claro. El partido ha empezado con poco ritmo.

7' Centro de Candreva que atrapa fácil Isaksson. Primera aproximación de Italia.

6' Cada vez que Ibrahimovic recibe el balón, tiene a dos jugadores detrás que no le dejan avanzar. No va a tener un partido fácil el ex del PSG.

5' Primeros cinco minutos de partido sin ocasiones claras para ninguna de las dos selecciones.

1' Italia domina el balón en estos primeros minutos. Suecia busca sus opciones a través de centros.

¡Empieza el partido!

14:59 Se produce el sorteo de capitanes.

14:58 Se saludan los futbolistas y el cuerpo arbitral. Faltan escasos instantes para que dé inicio la segunda jornada del Grupo E.

14:57 Suena ahora el himno italiano.

14:56 Suena el himno de Suecia.

14:56 Saltan los futbolistas al césped. En breve sonarán los himnos.

14:55 Se conjuran los jugadores para afrontar con máximas garantías el partido. Menos de cinco minutos para el comienzo.

14:54 Las dos selecciones, comandadas por sendos capitanes, aguardan la salida al césped.

14:52 Los altavoces del Estadio Municipal de Toulouse hacen retumbar la canción de la Eurocopa, This is one for you, interpretada por David Guetta y Zara Larsson.

14:50 El partido estará dirigido por el árbitro húngaro Viktor Kassai. Quedan diez minutos para el comienzo del encuentro.

14:49 Volvemos a recordar las alineaciones de ambos equipos para este partido (Fuente: EURO2016.com)

14:45 Las gradas rugen vestidas de amarillo y azul. Reinan los cánticos y la emoción para llevar en volandas a sus respectivos equipos.

14:40 Los equipos se dirigen ya hacia los vestuarios. En menos de veinte minutos dará comienzo el encuentro.

14:35 Imagen del capitán de la selección italiana, Buffon, durante el calentamiento. (UEFA.com)

14:32 Distinto es el caso de Suecia, que tras empatar ante Irlanda, necesita una victoria para no ver como se le van alejando las opciones de pasar de ronda.

14:31 Después de la victoria de Italia ante Bélgica en el primer partido, una victoria hoy les puede meter en octavos matemáticamente.

14:30 Erik Hamrén ha apostado en este segundo partido por Guidetti como acompañante de Ibrahimovic en la delantera. Veremos como se compenetran juntos en el terreno de juego.

14:29 Las aficiones se han mostrado respetuosas en los prolegómenos del encuentro. Italianos y suecos, juntos por el bien de la fiesta del fútbol.

14:27 Con este partido, Isaksson y Källstrom llegarán a los 48 partidos en Eurocopa, igualando a Casillas, Cech y Keane.

14:22 Los dos equipos ya calientan sobre el verde del Estadio Municipal de Toulouse.

14:20 Por parte de Suecia, el equipo que ha seleccionado Hamren para salir de inicio estará formado por: Isaksson; Johansson, Granqvist, Lindelöf, Olsson; Larsson, Ekdal, Källström, Forsberg; Guidetti e Ibrahimovic

14:19 Ya están confirmados los onces titulares de las dos selecciones. Por parte de Italia, saldrá con: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Florenzi, Giaccherini; Éder y Pellè

14:15 ¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión del choque que abrirá la segunda jornada del grupo E de la Eurocopa de Francia 2016, y que enfrentará a Italia y a Suecia.

Este partido se celebrará en el Estadio Municipal de Toulouse, que cuenta con una capacidad de 35.472 espectadores.

Estadio donde se disputará el partido entre Italia y Suecia | Foto: euro2016.com

El árbitro encargado de dirigir este partido será el húngaro Viktor Kassai, árbitro con una dilatada experiencia y internacional desde el año 2003. Ha dirigido encuentros de gran repercusión en el Mundial de Sudáfrica de 2010, EURO2012 y principalmente la final de la UEFA Champions League del año 2010-2011 en la que se enfrentaron el Manchester United y el FC Barcelona. El húngaro ya ha dirigido un partido en esta EURO2016, ese choque fue el partido inagural, Francia 2-1 Rumanía.

Viktor Kassai será el encargado de dirigir este Italia-Suecia | Foto:euro2016.com

Hay que mirar hacia la edición del 2000, que tuvo lugar en Bélgica y Paises Bajos, para encontrar el primer Italia y Suecia en cuanto a Eurocopas se refiere; en la EURO2000 se enfrentaron por primera ocasión en esta competición,y fue en fase de grupos pero en esta ocasión el triunfo se decantó hacia el bando italiano tras los goles de Di Baggio y Del Piero (Italia) y Larsson (Suecia).

En el caso de Suecia, no llegan con buenas sensaciones a este segundo partido. Después de empatar contra Irlanda y apenas disparar a puerta durante todo el partido, mostraron la excesiva dependencia que tienen de su máxima estrella, Zlatan Ibrahimovic. Todo esto comporta que lleguen al partido, a diferencia de Italia, con una mayor inseguridad y sin mostrarse candidatos al título, de momento.

Italia llega al partido después de vencer con superioridad en la primera jornada a una Bélgica que se presentaba a la Eurocopa como una de las favoritas a alzarse con el título. Una selección caracterizada por su bloque defensivo (Chiellini, Bonucci, Barzagli), la primera victoria les permite encarar con tranquilidad este segundo partido.

¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo del choque que abrirá la segunda jornada del grupo E de la Eurocopa de Francia 2016. Desde las 15:00 (14:00 en Canarias), Italia y Suecia se enfrentarán en un duelo que puede ser clave para el desenlace de este grupo.