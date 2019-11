Hasta pronto y gracias, 'azzurri'

Como la gran mayoría de los aficionados de esta selección saben, Italia llegaba a esta Euro más que cuestionada. Debido a la poca calidad técnica de sus chicos a la hora de combinar y llegar al área contrario. Además de esto, se criticaba el poco espíritu que mostraban estos muchachos. Una seña de identidad que la selección azzurra nunca había perdido.

Se le achacó también al técnico Antonio Conte de no motivar a los jugadores en los partidos clasificatorios para la Euro 2016. Algo que empezó a generar bastantes dudas sobre esta selección, hasta tal punto que una selección tan fructífera y legendaria como Italia, por primera vez en mucho tiempo no estaba catalogada como una de las favoritas.

Cuando nadie apostaba nada por Italia, Conte converso con sus chicos y al terminar la charla, se convirtieron en guerreros. Relatando: "Si todos se convierten en uno y todos somos una piña llegaremos lejos, vamos a demostrarle a todos lo que vale este país. Cada uno de nosotros moriremos por cada balón, se acabó el catenaccio, vamos a ser valientes, vamos a hacer una presión alta ahogando al rival. Vamos a dar cada uno el cien por cien en cada partido por nuestro país, todos los balones divididos tienen que ser nuestros. No somos grande jugadores técnicos, pero somos el grupo más fuerte y unido de toda la Euro, chicos, somos guerreros!".

Estas palabras reflejan todo lo demostrado durante toda esta vigente Eurocopa. No tienen grandes jugadores, pero son los que más casta tienen. Han luchado cada partido como auténticos guerreros, siendo la selección con mayor número de recorrido en toda la Euro. Y no es nada fácil, antes de la Euro un mítico y una leyenda como Andrea Pirlo no va a la selección, Marchisio y Verratti el motor y la técnica del centro del campo se lesionan gravemente y no pueden asistir a esta gran cita. Sin apenas tener grandes estrellas, su mejor hombre Candreva se lesiona en el tercer partido y no logra jugar ni los octavos ni los cuartos de final. Y para colmo en su centro del campo Motta es sancionado, y De Rossi se lesiona, por lo que ambos de pierden los cuartos de final.

Antonio Conte tiene que poner un centro del campo prácticamente nuevo, debido a las bajas. Pero no importa esta es Italia, una selección que resurge de sus cenizas constantemente. Cuando más muerta parece estar, ahí están los guerreros dirigidos por el maestro Conte para resurgir y dar el máximo en cada partido, porque Italia es pasión, todos son una piña. No llegaron como una de las favoritas pero desde el primer partido ante Bélgica, los azzurri demostraron que iban muy en serio en esta competición, Italia es oír la palabra competición y cambiar el chip, y de que manera. Tras pasar como primera de grupo, a Italia le tocaba su bestia negra, España y era el momento de la vendetta italiana, aunque nadie apostara por ellos. Realizaron el mejor partido de toda la Euro, incluso le arrebató la posesión a España, corrían como si no hubiera un mañana, como si fuera el último balón de sus vidas, presionaban la salida rival desde área contraria, e Italia demostró que la técnica no es suficiente cuando un equipo cree en lo que hace y todos saben lo que hacer.

Italia es una piña, fuente: azzurri.

Pero el gran raconto italiano estaba apunto de finalizar. Esta vez contra una selección que nunca les había ganado en competiciones europeas, Alemania. Tras todas las bajas, se les sumaba la de De Rossi il capo del centro del campo. La zona media quedaba vacía tras la acumulación de tarjetas de Motta. Era el momento de improvisar, de apostar por Parolo como guía y de Sturaro como samurai. Era un centro del campo improvisado, pero aguantaron el chaparrón como guerreros. Todos lucharon, y todos se dejaron el alma en terreno de juego, pero la tanda de penaltis fue un auténtico calvario.

Fallo de Pellè, fuente: noticias24.

Tocaba levantar bien alta la cabeza, no estar tristes aunque sintiesen ganas de llorar. Allí estaba Conte, para levantar esas cabezas y animar a cada jugador, jugadores legendarios como Buffon y Barzagli, desconsolados. "Habéis hecho todo lo posible por ganar, estoy muy orgulloso de vosotros", estas fueron las palabras. Tocaba despedirse de la Euro por la puerta grande, nada de salir por atrás a escondidas, la afición debe estar orgulloso de estos chicos, los cuales han demostrado amar a la patria a partir del himno, como lo vivían, como lo sentían, eso es de admirar.