Su nombre Daniele Decibel Bellini y su carta el reflejo de todos los napolitanos

La ciudad napolitana se encuentra hundida tras lo ocurrido. Su delantero estrella, su líder, su guía, su hombre gol se marcha al equipo más odiado por los napolitanos, la Juventus de Turin a cambio de 94 millones de euros. En estos día se ha observado como cientos de aficionados napolitanos quemaban sus camisetas con el número '9' de Higuain, otros tiraban sus llaveros e incluso tiraban su camiseta dentro del baño.

Pero no se podía pasar por alto la carta tan emotiva que le dedicó Decibel Bellini a Higuain, muchos ahora mismo os preguntaréis, ¿quién es ese hombre? Bien, Daniele Decibel Bellini es el mítico speaker del Nápoles ese hombre que se mantiene a pie de cancha para animar como el que más, no solo recitando el nombre de cada jugador, si no alentando a la grada del San Paolo para que anime más y más. Es un hombre de casa, un hombre que conoce a la perfección el club, un hombre que siente Napoli. La pasión que se refleja en cada partido por su parte, también lo refleja en esta carta:

"Cuando era niño, normalmente me enamoraba de la niñas más bonitas de la escuela. Era bajo y no era guapo, así que, al final, pese a mis cartas de amor y disponibilidad para cargar sus mochilas, no llegaba a ningún lugar.

Hoy, he cambiado y me enamoré de Vale, que me ama también, y con quien casi tengo dos hijos (lo digo así porque Lorenzo no llega hasta septiembre).

¿Cuándo me enamoré y el sentimiento no fue recíproco me sentí lastimado? Sí. ¿Cuándo la chica a la que amaba me ignoró le dije a alguien que, de todos modos, no estaba tan interesado en ella? También.

¿Por qué digo esto? Porque a veces nos enamoramos (yo el primero) de alguien o algo que, simplemente, no quiere ser amado. Quizá puedes pasar una buena tarde juntos o un par de temporadas, pero sin amor. Dar y recibir, les llaman profesionales.

No puedo negar que celebré y casi llore de felicidad -por Higuain- y tampoco puedo negar que lo que escucho y leo no me decepciona, pero siempre lo he dicho: la fortaleza del Napoli está en los aficionados.

Hemos caído y nos hemos levantado tantas veces… En nuestro vocabulario no decimos ‘trabajo’ decimos ‘lucha’. Estamos acostumbrados al sufrimiento.

Los campeones vienen y van, pero los aficionados en las tribunas con sus camisetas, azul como el cielo, estarán ahí por siempre".

Decibel dice adiós a Higuain | Fuente: Decibel Bellini

Es una carta que refleja a toda una ciudad, como resiste golpe a golpe y siempre muestra su mejor sonrisa y su mejor versión. Sin ninguna duda, han sufrido una gran pérdida pero con la labor de la directiva, el equipo y la afición encontrarán al mejor sustituto y siempre darán su mejor versión.