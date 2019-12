El último rugido del 'León de Baviera'

Todas las grandes historias llegan a su fin. No importa cuán impresionante sea la leyenda, todo lo que tiene un principio, tiene también un final. Este día, en un comunicado oficial divulgado en sus redes sociales, Bastian Schweinsteiger ha decidido poner fin a su carrera como internacional con la selección de Alemania, tras 120 partidos, tres Copas del Mundo y cuatro Eurocopas defendiendo los colores de la Mannschaft. Tras el anuncio del jugador, la Federación Alemana de Fútbol (DFB en sus siglas en alemán) confirmó la noticia a través de Oliver Bierhoff, gerente general de la DFB, y Joachim Löw, entrenador principal del equipo teutón. Por ahora, Schweinsteiger pasa a dedicarse por completo a recuperar su mejor nivel y entregar lo mejor de sí en la última etapa de su exitosa carrera.

El adiós del guerrero teutón

El comunicado en las redes sociales de Bastian Schweinsteiger sorprendió a muchos aficionados en las primeras horas del día, anunciando su retiro irrevocable de la Mannschaft y deseando la mejor de las suertes a toda la nueva generación de jugadores alemanes. Las palabras de 'Schweini' fueron las siguientes:

"Queridos seguidores de la selección nacional:

Acabo de comunicarle al seleccionador que no me tenga en cuenta para futuras convocatorias, ya que quiero retirarme. Agradezco a todos los aficionados, directivos de la DFB y compañeros por todo su apoyo durante este tiempo. Jogi Löw sabe lo que significaba para mí la Eurocopa de Francia, quería ganar como fuera el título que desde 1996 Alemania no conseguía obtener.

Me gustaría que todo fuera diferente, pero debo aceptarlo. Con el campeonato mundial de 2014 puedo decir que he llegado a lo más alto en mi carrera y es un éxito que no cambiaría por nada. Pero creo que es sano y correcto poner un punto y final en mi carrera, por lo que no participaré en la ronda eliminatoria hacia 2018 y dejo el equipo alemán en manos de grandes figuras más jóvenes.

Con este comunciado hago oficial mi salida de la Mannschaft y les deseo la mejor de las suertes a todos aquellos que defenderán este escudo de ahora en adelante. Siempre fue mi segunda familia y sé que estaremos conectados siempre.

A todos los fans solo puedo decirles: Fue un honor jugar para todos ustedes. Gracias por todo lo que viví en este tiempo.

Siempre suyo. Bastian"

Tras el anuncio, Manuel Neuer, Thomas Müller, Benedikt Höwedes, Philipp Lahm, Jerome Boateng y Toni Kroos comunicaron sus saludos de despedida para Schweinsteiger. Igualmente, Joachim Löw confirmó la salida de Bastian y agradeció todo el increíble aporte del volante alemán durante este tiempo. "Es una lástima pero entiendo sus razones. Es un jugador que todos los chicos deben imitar. Su entrega y disciplina es inmejorable. Bastian Schweinsteiger será uno de los grandes líderes más recordados de toda la historia del fútbol alemán. Le deseo la mejor de las suertes", declaró el estratega teutón a pocas horas del anuncio del retiro de Schweini.

Por ahora, Joachim Löw no ha confirmado quién tomará el gafete de capitán oficialmente en Alemania, aunque se especual que sea Manuel Neuer, quien había sido nombrado como segundo capitán y ejerció en cada uno de los partidos en que Bastian no estuvo presente. De igual forma, será hasta la próxima convocatoria en que se conocerá quién podría ir heredando la "7" histórica de Schweinsteiger, quien se retira sumando 120 partidos oficiales con Alemania, de los cuales registra 18 encuentros de Eurocopa, 20 de Copas del Mundo, 4 de Copa Confederaciones, 14 de Eliminatorias Mundialistas y 47 amistosos internacionales, sumando un total de 24 goles con la camiseta de la Mannschaft. Bastian se retira como Campeón del Mundo de Brasil 2014 y como finalista en la Eurocopa de 2008, además de liderar a una selección alemana que no baja de semifinales en todos los torneos oficiales que disputa desde 2006.