Previa Roma - Porto: la Ciudad Eterna dictará sentencia

Hace menos de una semana, portistas y romanos se citaban en el Dragao para dar comienzo al primer asalto de esta ronda. Combate que terminó en tablas, pero que comenzó ganando la Roma. Corría el minuto 20 de partido. El faraón Salah -con permiso de El Shaarawy- se encargaba de ejecutar el córner en el que iba a llegar el gol romano. La ponía el jugador giallorosso y Monteiro, quien llegaba este verano de Corinthians, se introducía el balón en su propia portería. No podía empezar peor el partido para el Porto de Nuno. La Roma campaba a sus anchas por el verde portugués.

La loba dominaba con el centro del campo que puso en liza Spalleti: De Rossi como regista, acompañado por los interiores Nainggolan y Strootman. Pero la primera parte todavía tenía una sorpresa guardada. Cuando el Porto comenzaba a resurgir y empezar la avalancha de ocasiones sobre la meta del brasileño Alisson, llegaría la expulsión de Vermaelen por doble amarilla. Un pase por encima de la muralla romana lo controlaba André Silva, quien se iba a plantar en un tú a tú ante el portero giallorosso, pero aparecía una pierna voladora, la del zaguero belga, que impactaba en el pecho del portugués. Kuipers le mostraba la segunda tarjeta a Vermaelen, quien no tuvo un buen debut con la camiseta de la Roma que se diga.

Momento en el que Kuipers le muestra la roja a Vermaelen. / Foto: asroma.com

Esto fue un chute de moral para el Porto, que salió en la segunda mitad a morder. Los dragones se comían a la loba. El primer aviso llegaba a los cinco minutos. Adrián empujaba un balón al fondo de las mallas. No obstante, el juez de área avisaba a Kuipers de que ese gol no podía subir al marcador por fuera de juego del español. Y así fue. Pero ya en la siguiente, el Porto disfrutaría de un penalti. En un córner, Emerson cortó un remate con el brazo, y el colegiado holandés señala los once metros. Esta vez no se lo pensó. André Silva ganó el duelo ante Alisson, poniendo las tablas a uno en el Dragao. Con este resultado se llegaba al final del partido. Finalmente, el 'Imperio Romano' de Spalleti salía vivo de la batalla frente a los lusos. La Ciudad Eterna se encargará de dictar sentencia.

Duelos ligueros como aperitivos antes del segundo asalto

Este pasado fin de semana daban comienzo la Serie A, mientras que en la Liga NOS se disputaría la segunda jornada. Los romanos, por su parte, abrían la nueva edición de Calcio con una goleada al Udinese (4-0). No obstante, los goles no llegarían hasta bien entrada la segunda mitad. Sería Perotti, que entraba desde el banquillo por El Shaarawy, quien abría la lata. Hasta en dos ocasiones, el de Moreno, marcaba desde los once metros, haciendo el 2-0. Ya a falta de diez minutos del final, Dzeko y Salah cerraban la goleada con dos tantos cada uno. Además, debutó el lateral derecho llegado del Torino, Bruno Peres. Pero no todo eran buenas noticias. Manolas y Paredes terminaron el partido tocados -se unen así a Florenzi, también tocado- y son duda para el partido de vuelta de Champions. Aunque el que parece que podría llegar es el griego.

En el caso del Porto, afrontaba la segunda jornada liguera ante la visita del Estoril, tras la victoria en el primer encuentro por 1-3 al Río Ave. El Porto, en una réplica del partido del pasado miércoles, avasallaba la portería de Moreira. El gol de los dragones lo volvería a anotar André Silva, máximo realizador de la Liga NOS con dos dianas hasta el momento.

Aunque sea a estas alturas algo anecdótico, pero ambos equipos, tanto Roma como Porto, se encuentran líderes de sus campeonatos ligueros. Lo que es cierto, parecen llegar algo más rodados los lusos, que ya cuentan con un partido de más en su casillero, cogiendo la forma poco a poco. Esta diferencia se notó en la segunda mitad del Dragao, además de que los romanos contaban con uno menos.

Posibles onces