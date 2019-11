La leyenda renace. Landon Donovan vuelve

El mundo del fútbol, sobre todo el de la Major League Soccer, ha sufrido un terremoto en la tarde de hoy, al darse a conocer la noticia de la posible vuelta de Landon Donovan a los terrenos de juego.

Lo que parecía algo muy poco probable, fue cogiendo forma hasta que finalmente el jugador ha anunciado en su página de Facebook, que volvía a vestirse la camiseta del Galaxy a sus 34 años. Esta noticia ha hecho tambalearse al mundo del soccer y las reacciones no han tardado en aparecer.

En el comunicado, el jugador explica que las actuales bajas del equipo por lesión, junto a la marcha de algunos de sus jugadores, han hecho que tome la decisión de volver a vestirse la camiseta del conjunto californiano. Tras unos días en conversaciones con el entrenador, Bruce Arena y varios directivos del equipo, Donovan tomó la decisión de ayudar a su club lo que resta de temporada.

“He decidido salir de mi retiro para jugar lo que resta de temporada con Los Angeles Galaxy”, dijo Donovan. “Una oportunidad apareció, y después de hablarlo con mis personas más allegadas, me sentía con la idea de que volver a mi club era la correcto. Estoy muy emocionado de estar de vuelta y voy hacer todo lo posible por ayudar al Galaxy, tanto dentro como fuera del campo”.

Donovan levanta su última MLS Cup (Imagen: mlssoccer.com)

Cuando el jugador anunció su retirada a mediados de 2014, muchos se sorprendieron de la decisión, ya que la leyenda del soccer estadounidense dejaba los terrenos de juego cuando muchos futbolistas llegaban a la competición. Pero el ‘Capitán América’ lo hizo en lo más alto, dejó a su equipo como campeón de la MLS Cup 2014, tras vencer a los New England Revolution por un resultado de 2-1. Donovan daba un paso a un lado haciendo lo que mejor sabía, ganar.

A partir de ese momento, el futbolista se dedicó a acudir a eventos oficiales de la MLS, y a prepararse como entrenador. Ejemplo claro de esto fue su elección como entrenador del Homgrown Team las dos últimas temporadas, en la semana del MLS All-Star.

“Landon es un icono de Los Angeles Galaxy y de la propia ciudad”, dijo el presidente de la franquicia, Chris Klein. “Él todavía tiene el deseo de competir y ayudar a este equipo a ganar otro campeonato. Esperamos verlo representando al Galaxy una vez más”.

Donovan es el jugador que más MLS Cup a levantado con seis

La leyenda del Galaxy regresa a la MLS con seis Copas MLS (2001, 2003, 2005, 2011, 2012, 2014), una Lamar Hunt U.S. Open Cup (2005) y dos Supporters’ Shields de la MLS (2010, 2011). Individualmente, fue nombrado un número record de 14 selecciones para el MLS All-Stars (2001-2014), al Equipo Ideal de la MLS en seis ocasiones (2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), ganador del premio al Jugador Más Valioso de la MLS (2009) y Bota de Oro (2008), además de ser dos veces galardonado con el premio al Jugador Más Valioso de la Copa MLS (2003, 2011). Donovan también es el máximo goleador del MLS All-Star (seis goles) y ha sido nombrado Jugador Más Valioso del Partido de las Estrellas en dos ocasiones (2001, 2014).

Donovan lucirá el 26 (Imagen: laopinion.com)

El jugador, en un vídeo publicado en la página del club, demuestra que lucirá en estos meses la camiseta con el número 26, ya que la 10 se encuentra ocupada por el mexicano, Gio Dos Santos.

Esta es la carta que Landon Donovan publicó en su página de Facebook

Estoy muy feliz de anunciar que he decidido unirme al equipo de mi ciudad natal del LA Galaxy para el resto de la temporada de la MLS. Aunque esta decisión puede venir como una sorpresa para muchos, quiero explicar cómo y por qué se hizo.

Hace dos semanas, estaba trabajando como analista en el partido entre Los Angeles Galaxy y Vancouver Whitecaps, y durante ese juego el Galaxy sufrido lesiones a tres jugadores: Jelle Van Damme, Steven Gerrard y Gyasi Zardes. En los siguientes días, Nigel De Jong fue transferido al Galatasaray, y la noticia de que Gyasi estaría fuera por el resto de la temporada. Desde mi retiro, me he mantenido en estrecho contacto con muchos de los empleados y los jugadores en el Galaxy. Hablé con algunos de ellos esa semana y en tono de broma me preguntaron si estaba listo para volver al terreno de juego, para ayudar a llenar los vacíos dejados por las lesiones y las salidas. Les recordé que no he jugado un partido de fútbol en casi dos años y desde luego, no podía llenar los agujeros dejados por los jugadores.

Durante los días siguientes, empecé a pensar en sus peticiones y se me ocurrió que tal vez esto es algo que debería tener en cuenta. Me importa tanto el Galaxy, y creo que podría ayudar en una pequeña manera al equipo en su búsqueda de ser sexto campeonato de la MLS. Además, la oportunidad de tener a mi hijo Talon en el campo conmigo después de un partido, era la sensación de que nunca sería capaz de replicarse.

Entonces tuve una conversación sincera con Bruce Arena y empezamos por el camino de decidir si esto tenía sentido. Estábamos de acuerdo en que si esto iba a ocurrir, las expectativas serían mínimos y que me iba a utilizar en situaciones que tenían sentido para el equipo. He pasado mucho tiempo hablando con mi familia y amigos cercanos durante los últimos días, y todos estuvimos de acuerdo en que esto sería una gran oportunidad y una situación de ganar para todos.

Sé que esto no será bien recibida por todos. Está bien. Siempre he tomado decisiones en la vida sobre la base de dos principios fundamentales: mi propia felicidad y la felicidad de los que amo y me preocupo. Al estar en el campo de nuevo, ser capaz de ayudar a una organización que ha significado tanto para mí y tener a mi hijo en mis brazos después de un partido, sin duda, que yo y todos mis seres queridos feliz. Eso es todo lo que importa.

Para mis fans:

Muchas gracias a todos por su apoyo inquebrantable. No puedo decir cuánto os aprecio a todos y cada uno de ustedes. He tenido la suerte de llevar una vida increíble, y no puedo esperar para estar en el campo de nuevo y escuchar sus aplausos. Además, como todo lo que los padres saben, tener un hijo es realmente una experiencia que cambia la vida. Nada me haría más feliz que ver a mi familia celebrando sexto campeonato del Galaxy el 10 de diciembre. ¡Voy a hacer todo lo posible para que esto suceda, y espero que todos estamos allí para celebrar juntos!