Entrevista. Filippo Cardelli: "Mi objetivo es que podamos cambiar el fútbol italiano"

Su caso ha tenido una impresionante repercusión en Italia. La sola existencia de un jugador que decida retirarse a los 18 años es de por sí noticia. Sin embargo, los motivos por los que el prometedor central del Primavera de la Lazio ha decidido abandonar Italia son todavía más noticiables. Entrevistas, reportajes, muestras de apoyo, de discrepancia... Lo que es evidente es que la vida de Filippo Cardelli, a su corta edad, no será la misma a partir de ahora.

Sin duda, este caso abre un polémico debate en Italia sobre la deriva que está tomando el fútbol en las categorías inferiores, y también en la Serie A, donde, por primera vez en la historia, la temporada pasada se disputó un partido, el Inter – Udinese, en el que el más italiano de los que corrían por el césped era el colegiado, como atestiguó MisterChip en la red social Twitter. Algo inaudito que, según Cardelli, explica la horrible situación de los equipos transalpinos en competiciones europeas, el año pasado fue el primero sin un solo representante italiano en cuartos de final de ambos torneos continentales, lo que no pasaba desde hace 15 campañas.

#OJOALDATO - Inter-Udinese es el PRIMER partido en TODA la historia de la Serie A en el que ninguno de los 22 titulares es italiano. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 23 de abril de 2016

Y es que Filippo Cardelli (Roma, 1998) no es un joven futbolista al uso. En la propia entrevista no tiene problema en asegurar que muchos jugadores de su edad no dan el paso de dejar el fútbol y mostrar su disconformidad con la situación que atraviesa el Calcio actualmente, porque no sabrían qué hacer si no es jugar al fútbol. Cardelli pretende ser ejemplo para todos ellos, precisamente tras su comunicado, otros jugadores como Moreno Baretta (Sampdoria) han dado un paso al frente y han corroborado todas y cada una de las palabras del romano.

Además, su página de Facebook, Filippo Cardelli, suma ya más de 3.000 "me gusta" y sigue creciendo de forma imparable. En ella, Cardelli da voz a aquellos jóvenes futbolistas que quieren contar su historia, en muchas ocasiones desde el anonimato. Gran iniciativa sin duda para promocionar su particular lucha contra el fútbol moderno italiano. Y es que el romano no se quiere quedar en la denuncia. Con un tesón que impresiona en un joven de tan solo 18 años de edad, su voluntad de cambiar las cosas le ha llevado a ser entrevistado por medios de comunicación de la importancia de Sky o Mediaset Italia. En esta entrevista, VAVEL España quiere recoger ese eco llegado desde tierras transalpinas y dar voz a una persona que se ha sentido abandonada por el club al que tanto quería, después de su grave lesión en el ligamento cruzado.

También ha sido criticado, como no podía ser de otra manera. Desde muchos medios tradicionales se le ha intentado desacreditar tachándole de racista o xenófobo por su crítica a que en el fútbol italiano estén jugando futbolistas extranjeros de técnica mediocre cuando muchos italianos se quedan sin equipo o, como Cardelli, tienen que buscarse la vida fuera de su país.

En su entrevista para VAVEL España, el italiano aclara múltiples temas, desde algunos motivos de su marcha de la Lazio hasta su contestación a aquellos que lo tachan de racista por su carta, pasando por su valoración de la MLS y de si esta podrá competir cara a cara con las grandes ligas europeas en un futuro. Disfruten del testimonio de una persona que, con un futuro más que prometedor en el Calcio, así lo atestigua su meteórica carrera en una de las mejores canteras de toda Italia, ha decidido dejarlo casi todo por un objetivo más complicado, quizás, y puede que hasta inalcanzable, pero, sin duda también, más ilusionante. VAVEL le da voz. Aquí la tienen.

Pregunta. En primer lugar, ¿cómo ha vivido la avalancha de mensajes, entrevistas y demás muestras tanto de apoyo como de crítica por su decisión y sus palabras en esa carta? La repercusión de su caso, sobre todo en Italia, ha sido muy grande, ¿se la esperaba o se ha sentido un poco abrumado?

Respuesta. No me esperaba que mi desahogo tuviese tal éxito, y eso me provoca gran satisfacción porque quiere decir que muchas personas piensan como yo.

P. En Italia ha sido entrevistado por importantes medios de comunicación audiovisuales como Mediaset o Sky, ¿cuál ha sido a su parecer el trato recibido por parte de los periodistas de su país? ¿Ha percibido un cierto sensacionalismo por su parte para tratar de desacreditarle tachándolo de xenófobo o racista?

R. El interés por parte de medios de comunicación ha sido la confirmación a lo anterior. Y los que me acusan de racismo son pocos y no han entendido el trasfondo de lo que digo. Yo critico el sistema del fútbol italiano porque favorece a los jugadores de fuera normales.

P. Aquí en España, importantes medios como Marca o Mundo Deportivo se han hecho eco de su caso, aunque se han centrado en la forma de sus palabras y no en el fondo, pues los titulares han tratado de subrayar sus palabras sobre los extranjeros. ¿Qué le parece? ¿Qué le diría a aquellas personas que le continúan tachando de xenófobo?

R. Creo que España nunca aceptaría tener una liga llena de jugadores extranjeros de bajo nivel. Vosotros tenéis a los mejores del mundo, que complementan a la perfección vuestras plantillas compuestas por españoles. El Athletic de Bilbao y el Barcelona perderían su identidad si estuvieran abarrotados por jugadores provenientes del extranjero.

"España nunca aceptaría tener una liga llena de jugadores extranjeros. Vosotros tenéis a los mejores del mundo, que complementan a la perfección a los futbolistas españoles"

P. Por otro lado, usted ha jugado durante estos últimos años en el sector juvenil de la Lazio y se ha convertido en una de las grandes promesas del equipo Primavera. ¿Cómo ve la situación actual de la sociedad en cuanto a la cantera?

R. Por desgracia la situación de las canteras italianas es similar en todas partes. Los entrenadores en vez de cuidar la técnica solo piensan en ganar el partido. Por eso te hacen correr y hacer esfuerzos absurdos desde pequeño, cuando lo que habría que mejorar es la técnica.

P. Y para que le conozcamos un poco más, ¿qué tipo de central es Filippo Cardelli? ¿Cuáles son sus referentes en el fútbol moderno?

R. Yo soy un defensa físico, alto, rápido en las distancias largas y bueno de cabeza. Mis referentes son Cannavaro y Nesta, los considero maestros de mi demarcación.

P. Por otro lado, la Serie A empezó hace menos de un mes, ¿qué expectativas tiene del equipo para esta temporada? ¿Y del Primavera?

R. Sobre la Lazio prefiero no hablar, me quedo como un aficionado por los tantos amigos que se han quedado en la Primavera.

P. Pero hablemos de usted. ¿Quién le transmitió esa ilusión por el fútbol por la cual empezó a practicarlo?

R. Mi padre fue el que me trasmitió la pasión por el fútbol y creo que se mantendrá para siempre.

P. Imagino que toda esa ilusión se ha ido perdiendo paulatinamente con la sucesión de diversos hechos. ¿Hubo algún punto de inflexión? ¿En qué momento se desencadenó tu gran decepción con el fútbol actual?

R. Hay muchos episodios que hicieron que me decidiese a dejarlo, no uno en particular.

"Mis referentes son Cannavaro y Nesta, los considero maestros de mi demarcación"

P. En su carta, usted habla de la dura situación que vivió durante su grave lesión (rotura del ligamento cruzado). ¿Cómo es posible que a todo un jugador del Primavera el club no le permitiese comer en Formello, usar el gimnasio o ayudarle en las visitas médicas con la clínica Paideia (con la que la Lazio tiene firmado un acuerdo)? ¿Fue este el momento en el que decidió su marcha?

R. Creo que el club debería garantizar las asistencias médicas y dar confianza a los jugadores buenos y no a los enchufados.

"El club debería dar confianza a los jugadores buenos y no a los 'enchufados'"

P. Vamos a hablar de actualidad. Tras tu salida del Primavera de la Lazio, ¿qué le han dicho sus excompañeros entre los que se encuentra Luca Borrelli?

R. Mis compañeros han entendido mi situación. Han sido muy comprensivos y me han deseado suerte en mi nueva etapa.

Cardelli (dcha.) junto a Luca Borrelli, actual portero del Primavera 'biancoceleste' | Foto: Lazio

P. Al final de su carta hablaba de Cristiano Lombardi y de los sentimientos que le produjo verle marcar un gol contra el Atalanta con la camiseta del primer equipo laziale, ¿cree que puede llegar lejos a pesar de todo? ¿Qué nos puede contar de él?

R. Lombardi es un fenomenal jugador que podría seguir creciendo. Una pena que juegue poco porque se prefiere a los jugadores extranjeros.

P. Hablemos sobre su futuro tras esta decisión. Ha decidido marcharse a los Estados Unidos porque su fútbol "todavía conserva una pizca de dignidad". ¿Qué es lo que le ha llevado a marcharse tan lejos? ¿Por qué América?

R. He decidido ir a los Estados Unidos porque tengo la oportunidad de jugar al fútbol y estudiar en un genial collegue. Si soy bueno podré jugar incluso en la MLS.

También he elegido América por la meritocracia que en Italia no existe. En América si eres bueno sigues adelante con tus propios méritos y no con l ayuda de algún amigo.

P. La MLS a menudo es vista desde Europa como una liga de veteranos. ¿Cree que a medio-largo plazo la competición estadounidense podrá compararse a cualquier gran liga del Viejo Continente?

R. Creo que la MLS está bastante por detrás de las ligas europeas, pero creo que crecerá rápidamente y podrá competir con ellas.

P. Por otra parte, su futuro en el Primavera de la Lazio era muy prometedor. Ahora va a seguir jugando al fútbol, aunque sea muy lejos. ¿Descarta volver a Europa, a un equipo como la Lazio si se diera la ocasión?

R. Quizás algún día podría volver a Italia, nunca se sabe.

P. Por otro lado, usted tiene 18 años. Si finalmente no pudiera o no quisiera dedicarte profesionalmente al fútbol, ¿qué le gustaría ser?

R. Si no tuviera que dedicarme al fútbol, no se lo que haría. Por el momento me concentro en el colegio.

P. Para terminar, hablemos de su página de Facebook (Filippo Cardelli). En ella trata de dar voz a todos aquellos jóvenes que están viviendo casos parecidos al suyo. ¿El objetivo es solamente este o se ha propuesto metas más ambiciosas?

R. El objetivo de la página es dar voz a muchos jóvenes en mi misma situación, para que muchas personas unidas puedan cambiar el fútbol italiano.

"Muchos sueños y una pasión. El futuro del fútbol italiano" | Foto: Filippo Cardelli

P. Como sabrá, después de su retirada, otros futbolistas como Moreno Beretta, que jugaba en la Sampdoria, han decidido seguir sus pasos. ¿Piensan más jóvenes jugadores como usted, pero no lo manifiestan, como sostiene Edoardo Collarino?

R. Moreno es el ejemplo de que el descontento con el fútbol italiano es amplio. Él y Collarino han tenido el valor de hablar, mientras que otros muchos se quedan callados. Aunque hay que decir que es difícil hablar porque algunos no sabrían qué hacer si no juegan al fútbol.

"Teníamos la mejor liga del mundo, la más técnica, y los mejores jugadores. Ahora ya no es así"

P. ¿Piensa que la crisis del fútbol italiano en cuanto a títulos europeos se refiere, tiene una de sus principales causas precisamente en lo que usted reclama? Es decir, la falta de raíces italianas en sus clubes, respecto a los años 80 y 90 cuando los equipo de Italia eran mucho más ganadores y protagonistas en el panorama europeo.

R. La falta de éxitos de los clubes italianos en Europa se debe a la falta de jugadores italianos y a la falta de nuestra tradición. Teníamos la mejor liga del mundo, la más técnica y los mejores jugadores. Ahora ya no es así, los jugadores con calidad se encuentran con vosotros.