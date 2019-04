Un Inter sin alma pierde otra vez y piensa en cambiar de entrenador

La situación del Inter es cada vez más preocupante. Los “nerazzurri” pierden contra el Atalanta completando dos meses pésimos entre Serie A y Europa League y se quedan a sólo 5 puntos de la zona más crítica de la tabla. La impresión es que el conjunto de Frank De Boer, cuyo destino de entrenador del Inter parece sellado, no tenga una idea de juego y que no sea un verdadero equipo. El entrenador tendrá muy probablemente su última oportunidad en el partido del miércoles por la noche contra el Torino. En caso de resultado negativo, la dirección del club (el grupo Suning y Erick Thohir) pensará en buscar eventuales sustitutos para el cambio de entrenador.

En Bergamo el Inter cayó en la tercera derrota seguida, mereciendo de salir del “Atleti Azzurri d'Italia” sin gloria. Una buena Atalanta conquistó así tres puntos fundamentales en la lucha para la salvación. A decidir el encuentro ha sido un penalti marcado por Mauricio Pinilla, autor de su primer gol en esta temporada.

Inter, una primera parte sin alma

La venganza de Gasperini (ex entrenador del Inter, perdió el puesto después de cinco partidos en 2011) pasó por una alineación muy ofensiva y sin miedo de enfrentar a un equipo técnicamente superior. La Atalanta jugó con un 3-4-1-2 que creó dificultades a los visitantes en las dos bandas laterales, donde Santon y Nagatomo siempre estuvieron en afán. De Boer respondió con su clásico 4-3-3, dejando en el banquillo Candreva y Banega y dando una nueva oportunidad a Marcelo Brozovic, jugador que no ha brillado en este principio de temporada.

En la primera parte, el problema más grande del Inter fue su actitud mental. Los “nerazzurri” no parecieron un verdadero equipo, incapaces de ayudarse en los momentos de dificultad y de reaccionar como un conjunto y no como individuos. Este error, quizás de subestimación del adversario, llevó al 1-0 de la Atalanta en el minuto 10 con protagonista el defensa Andrea Masiello. La reacción de los visitantes no llegó y fue Handanovic él que salvó sus compañeros de los tiros de Conti y Toloi y del eventual 2-0.

foto atalanta.it

El descanso despierta los visitantes

En los 15 minutos de descanso De Boer intentó despertar a su equipo de una situación muy negativa. En efecto, en el minuto 50, el Inter consiguió el empate con un gran tiro de Eder desde los 25 metros. Los milaneses buscaron el segundo gol con Perisic (dos veces) pero sólo se acercaron, encontrando un óptimo Berisha en la portería adversaria a parar los tentativos ofensivos "nerazzurri". La Atalanta siguió dominando en el medio del campo y en las dos bandas, conquistando poco a poco la supremacía en el terreno de juego, hasta llegar a la falta de Santon sobre Kessié que llevó al penalti decisivo. Desde los once metros, a tres minutos del final, el chileno Mauricio Pinilla no falló, regalando así una victoria importantísima a su equipo. Hay que señalar el gol injustamente anulado a Icardi en la recuperación del partido: un gol que habría dado un punto sin mérito a un Inter sin brújula.

El gol de Pinilla (foto atalanta.it)

Eder: “No jugamos como un equipo”

El segundo gol del italo-brasileño con la camiseta del Inter no sirvió para conquistar un resultado positivo. Eder, después del partido, comentó: “No hemos jugado la primera parte. En cambio, en la segunda pensé que hubiéramos podido ganar. Contra el Torino tendremos que hacer lo contrario y empezar bien el partido. No sé explicarme porqué empezamos siempre mal, ahora sólo hay que trabajar – siguió el delantero -. Cada uno de nosotros tiene que hacer algo más. Yo primero. Individualmente somos un buen equipo pero no trabajamos como un grupo y en el campo esto se nota”.

Eder (foto inter.it)

Eder quiso defender su entrenador: “Tras la victoria contra la Juve, todo el mundo decía que De Boer era un genio y ahora es posible que sea toda culpa suya? No, la culpa es de todos. Claramente el cambio de entrenador a una semana del comienzo de la temporada complicó las cosas pero ya han pasado dos meses. Esta no puede ser una excusa. Intentamos seguir sus ideas pero no encontramos continuidad. El campeonato es largo y tenemos que reaccionar”. Con o sin De Boer.