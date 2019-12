Tom Heaton, superheroe del Burnley

El Burnley visitaba a un siempre complicado Old Trafford para jugarse los tres puntos correspondientes de la décima jornada de la Premier League. Una jornada antes, los de Sean Dyche recibían al Everton en Turf Moor, en donde los locales vencían a los de Koeman con un gol de Vokes y Arfield. Pero pese al resultado positivo obtenido el pasado 22 de octubre, les tocaba recibir a un Manchester United que eliminó al Manchester City de la EFL Cup.

Contra todo pronostico, el Burnley pudo rescatar un punto importante y con sabor a victoria de Old Trafford. Algo que los de José Mourinho no podrían decir. Tanto por calidad individual y localía. Pero no podemos hablar sobre este partido sin poder mencionar y subrayar el gran protagonismo de Tom Heaton, portero y capitán del Burnley, en el partido.

"¡Casi me rompe el brazo!"

"Yo sabía que tenía dos hombres detrás de mí en la línea, por lo que pensé en salir, cerrar el espacio y la propagación", dijo Heaton a los medios de comunicación, tras su gran espectáculo, especialmente en la frente a frente que tuvo con Zlatan Ibrahimovic.

En una de sus ya conocidas y fructíferas jugadas del sueco, este recibío un balón desde la banda derecha y volteando totalmente el cuerpo, decidió rematar con una media chilena y con un potente disparo a la portería de Heaton, pero este con unos grandes reflejos, y porqué no, con la suerte que todo portero debe tener, desvió el balón con su brazo derecho y evito el primero del partido y de los red devils.

"Por suerte me ha golpeado, ¡pero casi me rompe el brazo!" declaró el guardameta de Turf Moor.

11 intervenciones tuvo Tom Heaton ante el Manchester United.

En cuanto a Sean Dyche, director técnico del Burnley, no tardó en dar sus impresiones positivas sobre el internacional inglés: "Tom es un excelente portero y sabe que va a tener que estar en plena forma para los próximos encuentros", declaró el técnico naido en Kettering, y prosiguió en su discurso: "Él es un portero muy bueno y sigue madurando y trabajando en su juego. Pero lo más importante para mí es que tiene esa creencia interior que necesitan los porteros, que la pelota no se va a ir hacia la red", concluyó Dyche.

El Manchester United tuvo un total de 37 disparos en los 90 minutos de juego. De esa cantidad numera, 11 intervenciones tuvo Heaton, siendo el superheroe que salvó a un Burnley que ganó un punto en un complicado estadio.

Fue tanto el ruido que hizo la gran parada de Heaton que hasta el mismo Peter Schmeichel se pronunció ante ella desde su twitter personal, diciendo que es la mejor parada en la historia de la Premier League. Título que pesa, más si es del ex-portero y padre del actual portero del Leicester.

Tom Heatons save from Ibrahimovic is in my opinion one of the best in @premierleague history. Just saying!