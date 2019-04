Nuno Espirito Santo: "Representamos al FC Porto, queremos ganar"

Este miércoles el FC Porto se enfrentará al Leicester por la última jornada de fase de grupos de la Liga de Campeones 2016/17. El Grupo G ya tiene al Leicester con el primer puesto asegurado y el FC Porto aunque va segundo, tiene la obligación de ganar para seguir soñando con Europa.

Nuno Espirito Santo habló previo al encuentro que se llevará a cabo en el Estádio do Dragão. El técnico del FC Porto recalcó que quiere conservar todo lo que el equipo ha hecho bien durante los últimos días y sumarle el gol que tanto les ha hecho falta. Los dragones buscan quitarle el invicto al campeón inglés para poder clasificarse a los octavos de final de la Champions League.

"En la Liga de Campeones esperamos un partido difícil. Enfrentamos al actual campeón inglés, pero por encima de todo, esperamos un partido en el que dependamos de nosotros mismos para conseguir un objetivo y dar un último paso en el camino que comenzamos en el play-off frente a la Roma. Esperamos un Estadio do Dragão que apoye al equipo y un equipo que haga todo lo posible para ser merecedor de ese incentivo", comentó el entrenador.

Asimismo, ratificó la preparación del equipo y la responsabilidad que cada uno tiene para con el club: "Como equipo técnico, nuestro abordaje es igual para todos los partidos: máxima determinación, concentración y desempeño, a pesar de la juventud de la plantilla. Los jugadores son conscientes de la responsabilidad que tienen por representar al FC Porto. Este partido no requiere más de lo que hemos hecho hasta hoy. Representamos al FC Porto, queremos ganar el partido y estar entre los 16 mejores equipos de Europa".

Respecto a la situación de Rui Pedro, Nuno Espirito Santo aseguró que tiene un plan para él y que no deben presionar:" Tenemos que prestar mucha atención de quien estamos hablando. Rui Pedro es un joven de presente y de muchísimo futuro, pero no podemos olvidar que tiene edad de júnior. Entró frente al Braga, tuvo una buena actuación, pero el hecho de haber marcado el gol no invalida el plan que tenemos para él".



Por otro lado, el entrenador hizo énfasis en que a pesar de estar de locales y que la clasificación dependa de ellos mismos, no deben confiarse porque es un rival fuerte. "No podemos olvidar que el Leicester es el campeón inglés, sin duda tiene una gran plantilla. No esperamos que nos faciliten las cosas. Ellos ya se han clasificado, se lo merecen, pero llegan al Dragão con muchas opciones, tienen jugadores en la plantilla con mucha calidad. Hacemos las cosas pensando en nosotros y siendo conscientes del adversario que tenemos por delante, pero vamos a jugar en el Dragão, tenemos la decisión de nuestro lado y dependemos de nosotros. Tenemos todos que contribuir para lo que pretendemos y ser integrantes de los 16 mejores equipos de Europa", añadió.



Finalmente concluyó reconociendo la importancia y nerviosismo por este partido: "El partido es una nueva oportunidad para lo que consideramos que es normal que ocurra pero que no estaba ocurriendo. Hemos tenido desempeños buenos, mucha producción, partidos en los que fuimos claramente superiores y no vencimos. El partido de mañana será uno más en esta línea. No podemos olvidarnos de lo que hemos hecho bien, queremos mantener la solidez de la defensa, el equilibrio, controlar el ataque del adversario y, si es posible, ganar el partido".