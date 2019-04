Stam: "Cuando entrenas en Championship aceptas que te pueden despedir"

Jaap Stam es uno de los ex futbolistas más carismáticos y legendarios de los últimos años y muchos aficionados de cierta edad agradecerán saber que le está yendo bien como técnico.

El gigantón holandés se hizo cargo del Reading el pasado verano y los Royals ya están en tercera posición en la tabla con 34 puntos, tan solo seis por detras del líder intratable de la categoría, el Newcastle United. Además el club del oeste de Londres se ha hecho famoso por su buen gusto a la hora de jugar al fútbol y es el octavo equipo de las cinco grandes ligas con mejor posesión media de balón por partido. Tan solo el Bayern Münich, Barcelona, PSG, Manchester City, Borussia Dortmund, Liverpool y Sevilla son capaces de mantener el balón en más de un 60.5% del partido y por ello munchos grandes de Inglaterra ya tienen a Stam en su lista.

El Reading es el octavo club de las cinco grandes ligas con mayor posesión media de balón por partido "Es curioso porque como futbolista nunca pensaba que terminaría siendo entrenador. Observé lo que este trabajo le puede hacer a la gente, he visto a mánagers con exceso de estrés y poniéndose a sí mismos en situaciones indeseables, pero mi primer club, el Zwolle me pidió ayuda tras mi retirada y aunque eran solo dos días a la semana empezó a interesarme. Ves como mejoran los jugadores jóvenes y aunque ser futbolista es lo mejor, ser entrenador tampoco está mal", explicaba en su entrevista al Daily Mail.

Stam en un partido con el Reading. Foto: BPI

Stam sabe además que Inglaterra tiene las dos ligas más competitivas del mundo y que resulta complicado conseguir varios años de estabilidad en el puesto y no pierde de vista lo que puede pasar si se juntan varios malos resultados. "Sé que en Championship si no lo haces bien te despiden. Ya lo hemos visto esta temporada y lo sé, pero es un riesgo que tomas cuando llegas a Inglaterra. Yo trabajo desde la derrota, es lo que me hace más fuerte. Cuando la gente me pregunta por las finales de la Champions League siempre recuedo la que perdí, no la que gané", recordaba.

"En la final ante el Bayern siempre supe que ganaríamos a falta de cinco minutos" "En la final de Barcelona ante el Bayern Münich siempre supe que ganaríamos, viendo el reloj a falta de cinco, cuatro, tres minutos. Sin embargo en Estambul al ver las caras de mis compañeros yendo a penaltis supe que caeríamos ante el Liverpool. Luego la gente se echó a llorar, pero yo no, esto es fútbol, hay cosas peores en la vida y eso que teníamos un equipo muy experimentado con gente como Maldini o Seedorf", explicaba el holandés.

Resulta inevitable preguntar a Stam por Sir Alex Ferguson, el técnico que le llevó a la Premier League cuando era un futbolista desconocido holandés de 26 años, especialmente ahora que su Reading visitará Old Trafford para enfrentarse al Manchester United en la tercera ronda de la FA Cup. "No he hablado con él desde que llegué aquí y me gustaría sentarme con él. Ahora como entrenador entiendo muchas de las cosas que hacía y decía en aquellos momentos. En esa época mirabas el vestuario y pensabas que gente como Gary Neville y Roy Keane serían entrenadores de éxito, pero el fútbol hoy en día no es como en aquel entonces. Ahora no se trata de gritar y tener presencia (en referencia al famoso Hairdryer treatment de Fergie), ya no se pueden hacer esas cosas porque todo el ambiente futbolístico ha cambiado".

Stam en su presentación con Ferguson. Foto: Getty Images

En una conversación futbolística con un central lengendario como Stam no faltan las preguntas sobre sus referentes actuales, y el técnico del Reading tiene claro: "Me gustan mucho Sergio Ramos y Gerard Piqué porque como central tienes que ser fuerte y difícil de superar. Me encanta Raphael Varane, tiene mucho potencial, y en Inglaterra John Stones, es muy bueno con el balón aunque a veces se acomoda demasiado y necesita mejorar su inteligencia con él en su poder, pero es fuerte y tiene una punta de velocidad razonable".

Por último expresó un deseo a corto y largo plazo como técnico de los Royals aunque no quiere que la gente se crea que van a terminar disputándole el título al Newcastle: "Me encanta ganar. Me gustaría poder terminar entre los diez primeros en la tabla aunque ahora hay una sensación de que vamos a ganar todos los partidos. Queremos hacerlo ya y hacerlo bien, así es como me han criado y no conozco otra forma".