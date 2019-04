Bilic recupera a Kouyate para el partido ante el Burnley

Tras empatar ante el United y el Liverpool, Slaven Bilic ha salvado dos bolas de partido que han podido acabar con su etapa como entrenador en el equipo londinense. Tras perder por un gol a cinco en el derbi ante el Arsenal, y analizar los resultados obtenidos durante la temporada (13 puntos en 15 partidos), el entrenador del West Ham tenía su cargo colgando de un hilo. Sus últimos resultados, y la confianza del equipo tras la grandísima campaña que realizó el equipo la temporada pasada, han permitido que el entrenador croata siga al mando unas jornadas más. Desde hace tres jornadas, cada partido es como una final que debe afrontar como si fuera el último. Mañana, su equipo se enfrentará al décimo tercer clasificado, el Burnley. Una nueva final ante un equipo que no les pondrá las cosas nada fáciles.

Vuelve la estrella de Senegal, Kouyate

La principal noticia, que ha resaltado el técnico en rueda de prensa, es la recuperación del senegalés Cheikhou Kouyate. El mediocentro no pudo jugar las dos últimas jornadas debido a una lesión en el tendón de la corva. Tras volver a los entrenamientos el lunes, Bilic confirmó que volvería a la convocatoria si no ocurría nada raro en el entrenamiento previo al partido: "Se entrenó con normalidad el lunes con el resto de compañeros. Se veía bien y parecía estar bien y preparado. Si no le pasa nada, ni se resiente de sus dolores, mañana contaremos con él". Aparte, el técnico de 'los Hammers' quiso destacar su papel en el equipo y lo que supone para ellos: "Es un jugador muy importante para nosotros, y lo ha demostrado desde que llegó al equipo. Cuando se lesiona es un duro golpe. Es de ese tipo de jugadores que cuando están lesionados, se notan y los echas de menos en ciertas ocasiones".

Otro de las incógnitas respecto al partido de mañana, ronda entorno a la figura de Andy Carroll. El delantero inglés disputó unos minutos ante su ex-equipo, el Liverpool. En los últimos encuentros ha salido desde el banquillo, siendo ocupada su posición por el polivalente Michail Antonio. El propio Bilic ha asegurado que aún no han tomado una decisión y que seguramente no la tomen hasta poco tiempo antes del encuentro: "Decidiremos mañana. Lleva dos partidos saliendo desde el banquillo y trabajando muy bien. Tendremos que tomar la decisión de si sacarlo desde el banquillo, o ponerlo en el once titular". El propio delantero espera volver a la senda del gol, y afrontar de la mejor manera los partidos en casa ante el Burnley y el Hull City.

Bilic hablando con Mark Noble | Foto: twitter West Ham

El West Ham tiene que plantear de la mejor manera los dos encuentros ligueros que se le plantean esta semana. Sobre todo, Slaven Bilic debe de hacer bien su trabajo para que todo salga como él quiere, y así pueda recuperar esa confianza, y poder trabajar sin 'tener la soga atada al cuello'. El técnico croata, ha destacado la importancia de esta semana, la cual deben de gestionar de la mejor manera posible: "Tenemos por delante dos partidos muy importantes, por lo que debemos de administrar a nuestros jugadores, para que puedan estar disponibles en ambos".

Sin poder contar en la delantera con el italiano Simone Zaza por su lesión en la rodilla, el croata ha vuelto a hablar sobre el tema de Andy Carroll. Bilic ha destacado la confianza que tiene con el jugador, y el tipo de persona que es, lo que le permite hablar con él sobre aspectos de la temporada pasada, y sobre cómo poder controlar la situación que vive actualmente: "Hablé con Carroll gran parte de la pasada temporada. Es de ese tipo de jugadores que cuando no lo tienes lo notas. No tenemos miedo a volver a empezar, y poder saber cómo manejar a situación".

Finalmente, no ha querido enfocar su mentalidad y su concentración solo en el partido ante el Burnley, ya que es algo que no es posible. El técnico ha afirmado concentrarse en los dos encuentros ligueros de la semana: "No podemos centrarnos solo en el partido de mañana, porque tenemos que mirar el panorama más amplio debido a la semana que tenemos por delante". El trabajo que realizará Slaven Bilic durante toda la semana será el mejor de su arsenal, y espera que sus jugadores respondan en el campo para poder superar más 'finales' y poder respirar una semana más en el cargo del equipo londinense.