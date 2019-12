Green & Gold en la piel

Portland Timbers pretende recuperar el trono de la Major League Soccer, que obtuvo en 2015, y que le fue arrebatado la pasada campaña. Sin embargo su particular reconquista no podrá ser ejecutada de otra forma que no sea con una nueva elástica a la altura de tan noble hazaña. Tras las incorporaciones de Kennedy Igboananike (DC United), Jeff Attinella (Minnesota United FC), David Guzman y Roy Miller (ambos procedentes del Deportivo Saprissa), la franquicia de Oregón presentó, a través de las redes sociales del club y la liga, la que será su equipación para la nueva temporada que arranca en marzo de 2017.

Diego Valeri posa con la nueva indumentaria (Imagen: timbers.com)

El novedoso diseño se inspira en la camiseta que vistió el equipo en la década de los 70, cuando aún jugaban en la North American Soccer League (NASL). El claro protagonista en esta nueva `piel´ es el color verde, tan característico de la franquicia, acompañado de detalles dorados que conforman una combinación `Green & Gold´ francamente bella.

La camiseta incluye varios símbolos que pretenden homenajear la historia del club y de la ciudad. Se incorpora la bandera de Portland en el costado inferior izquierdo, los hachas “Stand Together” en la parte posterior del cuello y el lema de la Timbers Army “Party in Portland”, “There´s a party in Portland, No one is sleeping tonight”, en el interior del mismo.

Bandera de la ciudad en el costado inferior izquierdo (Imagen: timbers.com)

Cántico de la Timbers Army en el interior del cuello (Imagen: timbers.com)

Dado que solo el vigente campeón puede lucir la estrella dorada sobre el escudo, será la primera oportunidad que los aficionados de los Timbers dispongan para mostrar al mundo con orgullo su estrella plateada, a modo de reconocimiento por el campeonato de la Major League Soccer que se adjudicaron en 2015.